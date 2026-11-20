Antalya – Nell’ambito della COP31 in corso ad Antalya, in Turchia, Sogesid ha promosso all’Italian Pavilion due eventi dedicati a temi centrali per la transizione ecologica e l’adattamento climatico: la resilienza urbana attraverso la gestione sostenibile dell’acqua e il ruolo dei porti come piattaforme di cooperazione climatica tra le due sponde del Mediterraneo.

I due appuntamenti, realizzati in partnership con il Politecnico di Torino e con l’Università della Tuscia, hanno riunito rappresentanti istituzionali, mondo accademico ed esperti per approfondire approcci integrati, innovazione e strumenti di governance necessari ad affrontare sfide climatiche sempre più complesse.

Il side event del 18 novembre: città resilienti e gestione sostenibile dell’acqua

Il 18 novembre si è svolto il side event “Dalla pianificazione all’attuazione: costruire città resilienti attraverso la gestione sostenibile dell’acqua, l’innovazione e una governance efficace”, organizzato da Sogesid con il Politecnico di Torino. Ad aprire i lavori è stata la Presidente di Sogesid, Silvia Paparella, che ha richiamato la necessità di affrontare la resilienza climatica urbana con una visione sistemica, capace di integrare pianificazione, gestione delle risorse idriche e qualità ambientale.

“La resilienza climatica urbana non può essere affrontata con interventi isolati, perché il cambiamento climatico non è una sfida settoriale ma sistemica. Le città sono organi complessi, in cui ambiente costruito, reti idriche, spazi naturali, infrastrutture, servizi e bisogni sociali sono strettamente interconnessi. Per questo servono pianificazione integrata, gestione sostenibile dell’acqua e una governance capace di collegare conoscenza, programmazione e attuazione. Significa saper leggere le vulnerabilità dei territori prima che si trasformino in emergenze, mettere in relazione la qualità urbana con la sicurezza ambientale e accompagnare le amministrazioni pubbliche nella definizione di soluzioni tecnicamente solide, coerenti con i bisogni locali e capaci di produrre risultati misurabili e duraturi”, ha dichiarato Silvia Paparella, Presidente di Sogesid.

“La capacità idrica non può essere intesa soltanto come capacità di garantire l’approvvigionamento durante una siccità, ma deve diventare la capacità di anticipare i rischi, adattare i sistemi territoriali e infrastrutturali e assicurare nel tempo una disponibilità di acqua quantitativamente e qualitativamente adeguata”, ha spiegato Maria Alessandra Gallone, Presidente ISPRA e SNPA.

Per Maria Spena, Presidente del Comitato One Water Italy: “Costruire città davvero resilienti significa ripensare la gestione dell’acqua attraverso innovazione, soluzioni sostenibili e una governance condivisa. Il Forum euro-mediterraneo dell’acqua ha dimostrato che la cooperazione tra settore pubblico e privato è essenziale per trasformare questa visione in azioni concrete”.

“Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza italiano si è dimostrato un moltiplicatore della resilienza climatica perché si sono verificate congiuntamente tre condizioni: riforme e investimenti ampiamente realizzati, l’approccio basato sui risultati che ha prodotto esiti senza precedenti e un sistema di governance capace di guidarne l’attuazione”, ha detto Maria Benedetta Francesconi, Direttore Generale della Direzione Generale Coordinamento, Gestione Progetti e Supporto Tecnico, Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.

“Le attività di ricerca connesse ai cambiamenti climatici devono potere essere trasferite rapidamente sul territorio in quanto occorre fornire una risposta alle esigenze di adattamento. Le esperienze oggi illustrate della diga di Ceresole (Iren Energia) e dell’acquedotto della Valle Orco (Società Metropolitana Acque Torino) sono un esempio di come l’integrazione delle competenze del Politecnico di Torino e delle Società di Servizi abbiano portato a risultati concreti usufruibili dalla popolazione”, ha dichiarato Mariachiara Zanetti, Vicerettore del Politecnico di Torino. Il Prof. Carlo Vincenzo Camporeale del Dipartimento DIATI del Politecnico di Torino ha, inoltre, illustrato come la ricerca scientifica abbia potuto fattivamente contribuire all’incremento della resilienza climatica della città di Torino.

Secondo Giuseppe Bergesio, Amministratore delegato di Iren Energia: “L’esperienza Iren in Valle Orco dimostra il valore di una gestione integrata dell’acqua che, di fronte al cambiamento climatico, sa coniugare produzione di energia green, usi idrici e tutela degli ecosistemi”.

Fabrizio Capaccioli, Presidente Green Building Council Italia, ha ribadito: “La gestione sostenibile dell’acqua è una sfida cruciale per la qualità della vita e la sicurezza delle comunità. È necessario ripensare la progettazione degli edifici e delle città per favorire resilienza e un uso responsabile delle risorse idriche. Questo impegno richiede visione e una forte sinergia tra istituzioni, imprese e società civile”.

“La resilienza climatica urbana dipende dalla sicurezza idrica. La Cooperazione italiana allo sviluppo, attraverso l’AICS, riunisce competenze istituzionali, scientifiche e tecniche per promuovere la gestione sostenibile dell’acqua, l’innovazione e una governance inclusiva, trasformando gli impegni climatici in soluzioni concrete e sostenibili per i Paesi partner e le comunità locali”, ha detto Danilo Bilotta, Dirigente dell’Ufficio Ambiente ed Uso del Territorio di AICS.

Il side event del 19 novembre: i porti come hub integrati per la protezione del Mediterraneo

Il 19 novembre si è tenuto il side event “Porti: piattaforme di collaborazione climatica tra le due sponde del Mediterraneo”, promosso da Sogesid in partnership con l’Università della Tuscia.

Nel suo intervento introduttivo, il Vicepresidente di Sogesid, Massimiliano Panero, ha illustrato la visione di “Porto 2040”, sottolineando il ruolo strategico dei porti come hub integrati in cui convergono logistica, transizione energetica, innovazione e tutela ambientale. “Guardando al 2040 – ha dichiarato Panero – i porti non possono più essere considerati soltanto infrastrutture per il trasporto e la logistica, ma hub integrati in cui si incontrano energia, innovazione, sostenibilità ambientale e sviluppo dei territori. In un Mediterraneo sempre più esposto agli effetti del cambiamento climatico, i porti sono chiamati a svolgere una funzione nuova: non solo ridurre l’impronta ambientale delle attività marittime e portuali, ma anche contribuire alla resilienza delle aree costiere, alla protezione degli ecosistemi e alla costruzione di una cooperazione concreta tra le due sponde del bacino”.

Per Alessandro Guerri, Direttore Generale Affari Europei, Internazionali e Finanza Sostenibile del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica: “Con la NBS-IA vogliamo fare dei porti africani laboratori di innovazione, integrando le Soluzioni basate sulla Natura nelle infrastrutture tradizionali. L’obiettivo è ridurre i rischi climatici e tutelare gli ecosistemi, trasformando i progetti pilota più efficaci in modelli scalabili, capaci di attrarre investimenti e rafforzare le economie locali”.

Enrico Maria Mosconi, Professore ordinario di Technology and Management of Production presso l’Università degli Studi della Tuscia, ha dichiarato: “I porti del Mediterraneo devono evolversi da semplici nodi logistici a piattaforme strategiche di cooperazione climatica e sviluppo sostenibile tra le due sponde del bacino. La partecipazione dell’Università della Tuscia alla COP31, al fianco di Sogesid, punta a mettere ricerca e innovazione al servizio della visione Ports 2040: l’integrazione di smart technologies e blockchain sarà la leva decisiva per garantire tracciabilità, efficienza energetica e governance trasparente delle catene logistiche, rendendo le infrastrutture portuali più resilienti e competitive”.

“Il monitoraggio ambientale condotto da Ispra, anche grazie agli importanti investimenti PNRR per la ricerca sulla biodiversità a mare, ci dice che il Mar Mediterraneo è delicato, ma dobbiamo lavorare per trasformarlo da area esposta a rischi in uno scrigno di biodiversità tutelata e in uno spazio di opportunità e dialogo. La sfida climatica non conosce confini: anche la nostra capacità di cooperare deve superarli”, ha detto Fabrizio Penna, Direttore Generale ISPRA.

Per Francesco Benevolo, Presidente Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centro-Settentrionale: “I porti non sono più soltanto varchi per le merci: sono piattaforme su cui Europa, Nord Africa e Medio Oriente possono costruire insieme l’azione per il clima. Ravenna è pronta a fare la propria parte, investendo nella transizione energetica e promuovendo partenariati su CCS, rinnovabili offshore e corridoi marittimi verdi”.

Giovanni Gugliotti, Presidente Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio, ha rilevato: “Per l’AdSP del Mar Ionio i porti sono infrastrutture strategiche per la competitività, ma anche leve concrete della transizione energetica del Mediterraneo. Il side event promosso da Sogesid, in collaborazione con l’Università degli Studi della Tuscia, rappresenta un’occasione preziosa per rafforzare la cooperazione tra le sponde del Mediterraneo su decarbonizzazione, innovazione e resilienza. Il Porto di Taranto intende contribuire a questa sinergia, valorizzando il proprio ruolo di hub logistico ed energetico e promuovendo uno sviluppo portuale sostenibile e condiviso”.

“La nostra leadership nel crocierismo ci assegna una grande responsabilità: accompagnare la crescita verso l’orizzonte delle emissioni zero attraverso il cold ironing, le rinnovabili e l’idrogeno verde, coniugando innovazione e valorizzazione del territorio per generare lavoro e valore duraturo per tutta la comunità”, ha detto l’Ing. Raffaele Latrofa, Presidente Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale.

Roberto Mantovanelli, Segretario Generale Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale, ha ribadito: “Sostenibilità e portualità possono crescere insieme. La tutela dell’ecosistema, insieme alla valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale e all’innovazione, rappresentano infatti driver di sviluppo, come dimostrano le azioni e i progetti presentati dalla nostra Autorità di Sistema Portuale, in piena coerenza con i pillar della COP31, orientati all’attuazione concreta delle politiche climatiche. Un impegno ancora più significativo in un contesto delicato e unico come quello della laguna di Venezia”.

Secondo Antonio Errigo, Vicedirettore Generale ALIS: “Da dieci anni ALIS rappresenta ai massimi livelli una filiera impegnata nella transizione climatica, promuovendo navi tecnologicamente avanzate a zero emissioni in porto. Abbiamo sostenuto un trasporto sostenibile e intermodale anche nel primo e nell’ultimo miglio, collegando porti, imprese e territori. È un contributo concreto e significativo agli obiettivi climatici: la transizione avanza quando l’innovazione diventa pratica quotidiana”.

Per Cinzia Gatto, Responsabile BIM Life Cycle Process – FS Engineering: “Il futuro della logistica nel Mediterraneo va oltre l’infrastruttura fisica. Mettere in connessione dati, sistemi e persone attraverso l’interoperabilità digitale è fondamentale per costruire un ecosistema più integrato e resiliente”.

“I geoscienziati forniscono le evidenze scientifiche necessarie per assumere decisioni basate sul rischio nella gestione dell’erosione costiera, dell’innalzamento del livello del mare, delle inondazioni e dell’instabilità del suolo. Includere i geoscienziati nei team di pianificazione consente di prendere decisioni più informate e precise su dove investire, come progettare infrastrutture portuali resilienti e quali misure di adattamento ridurranno i rischi e i costi nel lungo periodo”, ha dichiarato Maureen Gallagher, Global Ambassador, European Federation of Geologists.

“Da Antalya, ONTM ha lanciato la proposta MED BLUE PORTS COMPACT. Un patto volontario di cooperazione tra porti e comunità del Nord e del Sud del Mediterraneo, con tre obiettivi operativi: avviare tre partenariati pilota tra porti delle due sponde. Sviluppare progetti concreti su energia pulita, resilienza climatica e monitoraggio ambientale. Organizzare un primo tavolo di lavoro entro cento giorni dalla COP31, coinvolgendo istituzioni, autorità portuali, imprese, università e comunità locali”, ha detto Roberto Minerdo, Presidente ONTM, il quale ha inoltre rivolto a Sogesid un invito a collaborare alla costruzione di questo percorso.