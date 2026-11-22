(Immagine aerea dei veicoli elettrici courtesy Lloyd’s Register)

La nuova notazione FIRE (EV) di Lloyd’s Register stabilisce requisiti progettuali per contenere gli incendi dei veicoli

La notazione FIRE stabilisce requisiti di progettazione dedicati per aiutare a rilevare, contenere e prevenire la diffusione degli incendi di veicoli elettrici su porta veicoli, Ro-Ro e navi Ro-Pax

Lloyd’s Register ha introdotto nuovi requisiti di progettazione navale volti a contenere gli incendi di veicoli elettrici prima che possano diffondersi attraverso navi che trasportano auto e le imbarcazioni Ro-Ro, affrontando le specifiche sfide di sicurezza associate al trasporto di batterie agli ioni di litio in mare.

La nuova notazione speciale FIRE (EV) stabilisce requisiti per il rilevamento incendio, la protezione strutturale antincendio, la ventilazione, la soppressione e i sistemi e i sistemi per le navi che trasportano veicoli elettrici. Si applica alle navi Ro-Ro e Ro-Pax, ai Pure Car Carriers (PCC) e ai Pure Car and Truck Carriers (PCTCs).

I requisiti si concentrano sulla riduzione del rischio che un incendio di veicoli elettrici si propaghi oltre lo spazio da cui è iniziato.

Un pericolo chiave deriva dalle batterie agli ioni di litio, dove un malfunzionamento può causare scorrimenti termici e incendi gravi difficili da controllare.

Gli incendi delle batterie agli ioni di litio possono anche rilasciare gas tossici e corrosivi, creando rischi aggiuntivi per le persone a bordo e per l’ambiente marino.

Man mano che un numero crescente di veicoli elettrici viene prodotto, spedito e trasportato via mare, la nuova notazione di LR fornisce a progettisti navali, cantieri navali e proprietari requisiti specifici per l’integrazione delle misure di sicurezza antincendio contro veicoli elettrici nella progettazione delle navi.

Gabriele Sancin, responsabile del team Antincendio e Sicurezza – Navi Specialiste, LR, ha dichiarato: “I veicoli elettrici rappresentano una parte sempre più importante del carico di navi porta-veicoli e dalle navi Ro-Ro, ma le batterie agli ioni di litio presentano rischi specifici di incendio che devono essere presi in considerazione fin dalla fase di progettazione”.

“FIRE (EV) – ha aggiunto – fornisce a progettisti, cantieri navali e proprietari requisiti chiari che riguardano rilevamento, protezione strutturale, ventilazione, soppressione e sistemi di spegnimento antincendio. L’obiettivo è garantire che le imbarcazioni siano progettate con misure efficaci per gestire questi rischi e sostenere il trasporto sicuro di veicoli elettrici”.

FIRE (EV) si applica specificamente alla progettazione delle navi, inclusi gli spazi veicolo e i sistemi e le attrezzature che servono tali spazi.

Le misure operative, inclusi i requisiti di addestramento dell’equipaggio, rientrano al di fuori dell’ambito della notazione. La nuova notazione è disponibile sul sito de LR.

Anche l’Unione Internazionale delle Assicurazioni Marittime (IUMI) ha pubblicato una versione aggiornata delle sue linee guida di sicurezza per le navi che trasportano veicoli elettrici. (Art. 04.09.2025, Gli assicuratori marittimi aggiornano le linee guida sulla sicurezza antincendio dei veicoli elettrici per le navi car carrier – il nautilus).





Abele Carruezzo, fonte Lloyd’s Register