Napoli – Proveniente dal varo in Turchia, dopo cinque giorni di navigazione autonoma, nel pomeriggio di domenica 22 novembre è arrivato nel porto di Napoli il nuovo rimorchiatore “Monte Faito” della Rimorchiatori Napoletani.

Il nuovo mezzo, che segue i gemelli “Portosalvo” e “Gargano”, e precede di pochi giorni l’arrivo di una quarta unità della stessa classe, il “Vesuvius”, rientra nel programma di rinnovamento e potenziamento tecnologico della flotta aziendale. È un rimorchiatore multitasking di ultima generazione, concepito per un ridotto impatto ambientale e caratterizzato da un disegno compatto, elevata potenza e grande versatilità operativa, particolarmente adatto alle manovre e all’assistenza alle navi in ambiti portuali complessi.

Realizzato dal cantiere turco Sanmar di Tuzla (Istanbul), “Monte Faito” è realizzato sul progetto RAmparts 2400-SX MKII del prestigioso studio canadese Robert Allan Ltd. Lungo 24 metri, con una capacità di tiro a punto fisso (Bollard Pull) di 70 tonnellate, è equipaggiato con motori Caterpillar Tier III Ready, verricelli di rimorchio a prua e a poppa, impianto antincendio FiFi-1 e notazioni RINA Salvage e Ship Flash Point > 60°C. E’ realizzato secondo standard avanzati di comfort ed ergonomia, in conformità ai requisiti della bandiera italiana.

Con questi nuovi quattro mezzi Rimorchiatori Napoletani conferma il proprio impegno nell’ambito della innovazione tecnologica, per garantire i livelli crescenti di sicurezza della navigazione e di efficienza del servizio tecnico-nautico richiesti dai porti in cui opera, impiegando mezzi sempre più moderni, performanti e versatili.