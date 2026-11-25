Brindisi – Nella giornata di ieri, la motonave mercantile “Kenan T” (bandiera panamense, IMO 9373199), in navigazione nelle acque del basso Adriatico, ha riportato una grave avaria all’apparato propulsivo che ne ha compromesso la capacità di governo e manovra.

A seguito della segnalazione ricevuta dalla Sala Operativa, la Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Brindisi, ha immediatamente disposto l’attivazione delle procedure di emergenza e ordinato l’assistenza del mercantile verso lo scalo brindisino al fine di salvaguardare la sicurezza della navigazione, l’incolumità dell’equipaggio e la tutela dell’ambiente marino.

Le operazioni sono state condotte con l’ausilio dei rimorchiatori portuali e sotto la costante vigilanza delle motovedette della Guardia Costiera, consentendo alla M/N Kenan T di raggiungere in sicurezza l’ormeggio presso la banchina Montecatini in serata.

Non si registrano feriti tra i membri dell’equipaggio né sversamenti di idrocarburi o altre forme di inquinamento marino. L’unità resta attualmente ferma in porto in attesa degli accertamenti tecnici da parte degli ispettori Port State Control (PSC) della Capitaneria di Porto e dell’Ente di classifica, necessari per verificare l’entità del guasto e autorizzare l’eventuale ripresa della navigazione solo al completo ripristino delle condizioni di sicurezza.

Si ricorda che per segnalare comportamenti illeciti o situazioni dubbie sono attivi, 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, il numero di centralino della Sala Operativa (0831/521022) e la casella di posta elettronica cpbrindisi@mit.gov.it, mentre, per le sole emergenze in mare, i numeri di emergenza 112 e 1530.