Venerdì 20 novembre WISTA Italy ha fatto tappa a Genova con una nuova iniziativa del programma «Di porto in porto», il progetto nato per approfondire la conoscenza delle diverse realtà portuali italiane e favorire il confronto tra le professioniste della comunità marittima.

In particolare, il gruppo ha visitato i Cantieri San Giorgio e i Cantieri Mariotti, due importanti espressioni della tradizione e delle competenze della cantieristica navale genovese, approfondendone le attività, le professionalità coinvolte e le prospettive di sviluppo. mentre sabato 21 novembre il programma è proseguito con una visita in battello al porto di Genova.

Durante la navigazione le socie hanno potuto vivere l’operatività del primo porto gateway d’Italia, dalle banchine dedicate ai traghetti e alle navi da crociera ai moli del bacino commerciale di Sampierdarena, dove hanno visto da vicino il cantiere della Nuova Diga foranea, un’opera che ridisegnerà l’accesso allo scalo e amplierà gli spazi di manovra per accogliere le portacontainer di ultima generazione.

La visita si è aperta con l’assemblea annuale di WISTA Italy, ospitata presso l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale dal Segretario Generale Tito Vespasiani, durante la quale sono stati rinnovati gli organi associativi per il biennio 2026-2028.

Manuela Indaco è la nuova presidente di WISTA Italy, affiancata dalle socie consigliere del nuovo Direttivo Lucia Tringali, Caterina Cerrini, Elena Piga, Felicia Della Peruta, Elisabetta Sensi e Caterina Guidotti.

L’assemblea ha rappresentato anche un momento per fare il punto sulle attività realizzate dall’associazione negli ultimi anni, che hanno visto oltre 70 iniziative, tra cui la sottoscrizione di protocolli d’intesa con Federazione del Mare, Assiterminal e Fidapa, l’avvio dell’Osservatorio sulla presenza femminile nella Blue Economy e la presentazione a Montecitorio del volume dedicato alla storia di WISTA, Donne sul ponte di Comando.

«In questi anni, abbiamo contribuito a rendere più visibile il ruolo delle donne nei settori marittimo, portuale e logistico e a far crescere una cultura della parità che oggi trova ascolto anche nelle sedi decisionali. Il percorso non è concluso e alla nuova presidente e al nuovo Direttivo va il nostro augurio più sincero di portare l’associazione verso traguardi ancora più ambiziosi», hanno dichiarato Costanza Musso, AD del Gruppo Grendi e presidente uscente di WISTA Italy, e Gabriella Reccia, General Counsel del Gruppo Nova Marine Carriers e vicepresidente uscente.

Tra i progetti di particolare rilievo figura «Donne per la Blue Economy», l’Osservatorio avviato quest’anno da WISTA Italy e Federazione del Mare, con il supporto scientifico di Prometeia, per analizzare la presenza e il contributo delle donne nell’economia del mare italiana.

La ricerca evidenzia come l’occupazione e la leadership femminile rappresentino un fattore di dinamismo e solidità per il comparto. In particolare, le imprese a guida femminile mostrano risultati competitivi in termini di marginalità e redditività e presentano equilibri patrimoniali e finanziari più solidi rispetto all’insieme delle imprese competitor di pari dimensione.

La nuova Presidente Manuela Indaco, spedizioniere di Catania, dichiara:

“Partecipo a diverse associazioni di categoria per affrontare problematiche di interesse comune. WISTA mi ha dato l’opportunità di connettermi con altre donne particolarmente impegnate e inserite nel cluster marittimo nazionale ed internazionale.

Far parte di questa associazione mi consente di ispirarmi a donne che hanno raggiunto posizioni di rilievo e hanno superato e perseguito i propri obiettivi con determinazione, e rappresenta per me una grande opportunità di crescita e di sviluppo di nuovi importanti progetti. Buon vento a WISTA Italy!”