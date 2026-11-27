Ogni inverno i cantieri del Mediterraneo si riempiono di yacht per rimessaggio, manutenzione e refit. Dal punto di vista assicurativo, però, non è affatto una stagione tranquilla. Il rischio cambia, salgono a bordo persone nuove e il contratto con il cantiere può ridisegnare, senza che nessuno se ne accorga, chi paga se qualcosa va storto.

Lo yacht che entra in cantiere è lo stesso. Quasi tutto il resto cambia. Viene alato, spostato, privato di metà delle dotazioni. Arrivano saldatrici e smerigliatrici. Poi torna in mare per le prove, con impianti che non hanno mai lavorato insieme. Niente di imprevedibile. I problemi, quando arrivano, nascono di solito da qualcosa che non è mai stato detto all’assicuratore, o da una clausola del contratto di cantiere che nessuno ha letto. Mi viene in mente un esempio: un armatore che seguivo, del tutto involontariamente, aveva firmato un contratto di cantiere con una clausola in cui si impegnava a manlevare il cantiere, senza prima chiedere al suo assicuratore.

C’è un’idea che lega tutto quello che segue: la copertura dipende dal testo della polizza e da ciò che l’assicuratore sa. Sono indicazioni generali. Non sono un parere legale e non sostituiscono mai la lettura della propria polizza.

1.Disarmo e cantiere non sono la stessa cosa

Molti armatori li considerano un’unica situazione. Gli assicuratori non sempre. Una barca in disarmo, ormeggiata in marina con gli impianti spenti e controllata con regolarità, è un rischio. La stessa barca a terra, con ditte a bordo, lavori a caldo in corso e dotazioni sbarcate, è tutt’altro rischio.

Le polizze trattano questi periodi in modo diverso. Alcune prevedono condizioni per il disarmo o limiti di navigazione. Altre chiedono che i lavori importanti vengano comunicati in anticipo. Altre ancora limitano certi rischi durante le riparazioni, salvo accordo. Una regola generale non c’è. La risposta sta nel testo della polizza.

La legge va nella stessa direzione. In Italia il Codice civile (articolo 1898) impone al contraente di avvisare immediatamente l’assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio. Per le assicurazioni marittime, però, prevale il Codice della navigazione (articolo 1885 del Codice civile), che si applica anche alla nautica da diporto per quanto non previsto dal Codice della nautica da diporto (articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 171/2005). Secondo l’articolo 522 del Codice della navigazione, salvo patto contrario, l’assicuratore non risponde se, per fatto dell’assicurato, il rischio viene trasformato o aggravato al punto che non avrebbe dato il suo consenso, o non alle medesime condizioni. Risponde invece, tra l’altro, se il mutamento non ha influito sul sinistro o sulla misura dell’indennità.

Quale regola valga per una specifica polizza yacht è una questione da sottoporre a un legale.

Il diritto inglese segue un’altra strada. Gli assicurati professionali hanno il dovere di presentare correttamente il rischio prima della conclusione o della modifica del contratto (Insurance Act 2015, sezioni 2 e 3). I privati devono usare ragionevole diligenza per non fare dichiarazioni inesatte negli stessi momenti (Consumer Insurance (Disclosure and Representations) Act 2012, sezione 2). Durante il periodo di polizza, cosa va comunicato dipende soprattutto dalle condizioni di polizza. Qualunque sia la legge applicabile, un refit importante è esattamente il tipo di cambiamento di cui l’assicuratore si aspetta di essere informato.

In pratica: prima dell’ingresso in cantiere, mandate all’assicuratore, direttamente o tramite il broker che gestisce la polizza, una breve nota: quale cantiere e dove, barca in acqua o a terra, quali lavori, date indicative, se l’equipaggio resterà a bordo.

2.Il contratto di cantiere va letto come un documento assicurativo

Di solito si firma di fretta, spesso sulle condizioni standard del cantiere. Eppure è proprio questo contratto a stabilire chi risponde della barca mentre è nelle mani del cantiere. Quattro tipi di clausole meritano un’attenzione particolare:



-Limitazione di responsabilità. La responsabilità del cantiere può avere un tetto, a volte legato al valore dei lavori e non a quello della barca.



-Rinuncia alla rivalsa. L’armatore, o il suo assicuratore, rinuncia a rivalersi sul cantiere dopo un sinistro.



-Manleva e indennizzo. L’armatore si fa carico di alcuni danni, anche quando li ha causati il cantiere.



-Obblighi assicurativi. Il contratto può chiedere che il cantiere figuri come assicurato aggiuntivo nella polizza dell’armatore. Solo l’assicuratore può accettarlo.

Il caso inglese Jascon 5 mostra cosa può succedere. Il contratto di cantiere prevedeva che il cantiere fosse incluso come coassicurato, con rinuncia alla rivalsa. La polizza collocata non lo nominava. Il giudice ha stabilito che il cantiere non era assicurato in base a quella polizza e che i broker erano venuti meno ai loro obblighi (Talbot Underwriting Ltd v Nausch, Hogan & Murray Inc [2006] EWCA Civ 889). Si trattava di una chiatta offshore. Per uno yacht il meccanismo sarebbe identico.

Dopo aver pagato un sinistro, l’assicuratore corpi può rivalersi su chi ha causato il danno. Clausole come queste possono ridurre quel diritto. Firmarle senza il suo consenso significa rischiare una lacuna che si scopre solo dopo il sinistro. Quindi la bozza va all’assicuratore prima della firma, non dopo.

Altre due verifiche. Chiedete il certificato della polizza di responsabilità civile del cantiere e guardate massimali e scadenza. Poi controllate la legge applicabile e le regole sui vizi. Con il diritto italiano i termini dipendono da come si qualifica il contratto. Per l’appalto, di regola, i vizi vanno denunciati entro 60 giorni dalla scoperta, a pena di decadenza, e l’azione si prescrive in due anni dalla consegna (articolo 1667 del Codice civile). Per il contratto d’opera i termini per i vizi occulti sono ancora più stretti: otto giorni dalla scoperta, un anno dalla consegna (articolo 2226). In quale categoria rientri un contratto di refit è una questione da sottoporre a un legale, e il contratto può anche regolare le garanzie a modo suo.

Esistono contratti tipo. Lo ICOMIA Superyacht Refit Standard Contract (7ª edizione, febbraio 2021), del Superyacht Refit Group di ICOMIA, è pensato per coprire le principali questioni che armatori e assicuratori devono affrontare. BIMCO pubblica il REPAIRCON 2018, un contratto tipo per le riparazioni navali. Sono riferimenti utili. Nessuno dei due esonera dal leggere le condizioni particolari.

3.Durante i lavori: il dossier del comandante

Alcune abitudini, a cura del comandante o del rappresentante dell’armatore, ripagano se un giorno c’è un sinistro:



-Documentare lo stato della barca all’arrivo: fotografie, ore motore, elenco dei difetti noti.



-Tenere un inventario di tutto ciò che viene sbarcato (tender, vele, elettronica, arredi mobili), con il luogo di custodia e chi ne risponde. La copertura delle dotazioni sbarcate può essere limitata, e lo stesso vale per la responsabilità del cantiere sulla custodia.



-I lavori a caldo (saldatura, taglio, molatura) sono un rischio d’incendio noto nei cantieri. Verificate la procedura di autorizzazione e il presidio antincendio del cantiere, e se la polizza prevede condizioni per questi lavori.



-Non è un rischio teorico. Nell’aprile 2025 un incendio ha distrutto i capannoni di un cantiere nautico a Olbia, in Sardegna, e circa quaranta imbarcazioni sono andate perdute. Nel novembre 2026 la procura ha chiesto il rinvio a giudizio per incendio colposo (L’Unione Sarda, 2 novembre 2026). Il processo non si è ancora celebrato.



-Le ditte incaricate direttamente dall’armatore restano fuori dal contratto di cantiere. Concordate per iscritto chi risponde del loro lavoro e chiedete i loro certificati assicurativi.



-Se l’equipaggio resta a bordo o lavora accanto al cantiere, verificate che la sua copertura sia adatta a questo periodo.



-La responsabilità verso terzi non si ferma al cancello del cantiere. Un incendio che si estende alle barche vicine, danni alle strutture del cantiere, un operaio che si fa male a bordo, un inquinamento: sono tutte questioni di responsabilità civile (P&I). Verificate che la copertura resti in vigore durante il periodo in cantiere, e a quali condizioni.



-Alaggio, sollevamento e varo sono operazioni delicate. Annotate chi manovra il travel-lift o la gru, sotto la responsabilità di chi, e se la polizza prevede condizioni per queste operazioni.



-Comunicate subito all’assicuratore ogni variazione di lavori, durata o luogo.

4.Le prove in mare sono una fase a sé

Le prove sommano il normale rischio della navigazione a quello di impianti nuovi o modificati. Prima di mollare gli ormeggi servono risposte chiare a tre domande. Chi ha il comando, il comandante dello yacht o il personale del cantiere? Quale polizza copre le prove? Entro quali limiti di navigazione? Alcune polizze prevedono condizioni specifiche per le prove dopo lavori importanti: l’assicuratore dovrebbe conoscerne data e programma.

I difetti emersi durante le prove riguardano prima di tutto il cantiere e la sua garanzia. Se la polizza paghi i lavori eseguiti male, o i danni che provocano altrove a bordo, dipende dal testo. Verificatelo con l’assicuratore prima dei lavori. I difetti vanno segnalati per iscritto, senza ritardo, nei termini contrattuali e di legge.

5.Quando parlare con l’assicuratore

Dopo un incidente in cantiere tornano sempre le stesse domande. Chi aveva in custodia lo yacht? In base a quale contratto? L’assicuratore era stato informato? È molto più facile rispondere se il dialogo è stato impostato fin dall’inizio:

1-Pianificazione: descrivere cantiere, lavori e date.

2-Prima della firma: inviare la bozza del contratto di cantiere.

3-Prima dell’inizio dei lavori: ottenere per iscritto la posizione dell’assicuratore e raccogliere i certificati.

4-Durante i lavori: segnalare ogni variazione.

5-Prima delle prove in mare: confermare le condizioni applicabili.

6-Alla riconsegna: rivedere il valore assicurato e le dotazioni dichiarate. Un refit importante può cambiare il valore della barca, e un valore non aggiornato pesa al momento del sinistro.

Tutto ciò che conta va messo per iscritto. Una telefonata può aprire il discorso. È la conferma scritta quella su cui potrete contare dopo.

Un periodo in cantiere è un progetto, e l’assicurazione fa parte del piano fin dal primo giorno. Armatori e comandanti che coinvolgono presto l’assicuratore, leggono il contratto di cantiere con occhio assicurativo e tengono un dossier ordinato dall’arrivo alla riconsegna gestiranno un eventuale sinistro con molta meno fatica.

Se posso dare un solo consiglio a comandanti e armatori: considerate il vostro assicuratore parte del progetto. Una telefonata o un’email richiedono cinque minuti. Non farlo può costarvi la stagione.

Questo articolo fornisce informazioni di carattere generale. Non costituisce un parere legale né una consulenza assicurativa e non conferma alcuna copertura. Copertura, massimali ed esclusioni dipendono da ciascuna polizza, assicuratore e situazione.

L’autore

Loris Stratigéas è Marine Insurance Risk Advisor di Be Protected Yachting, un marchio di consulenza sui rischi degli yacht. Be Protected Yachting non è un assicuratore né un intermediario assicurativo e non vende né colloca assicurazioni. Con una formazione in diritto marittimo e un’esperienza nei sinistri yacht e superyacht, aiuta armatori, comandanti e yacht manager a comprendere i rischi della barca e del suo programma. https://www.beprotectedyachting.com/it/