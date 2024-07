DOF acquista il servizio di fornitura Maersk e Maersk Spins-Off wind business

(Foto courtesy DFO)

Il Gruppo DOF ASA acquisirà Maersk Supply Service A/S (MSS) per circa 1,12 miliardi di dollari, divenendo il più grande fornitore nel settore energetico

Oslo. Il Gruppo norvegese DOF pagherà circa 1,1 miliardi di dollari per acquisire il Maersk Supply Service, consolidando ulteriormente il settore dei servizi offshore incentrato sul settore petrolifero e del gas.

L'accordo arriva solo un anno dopo che A.P. Moller-Maersk ha venduto l'azienda ad A.P. Moller Holding, compiendo un ulteriore passo nella ristrutturazione del settore. Ristrutturazione che ha avviato nel 2016 e ha comportato la disinvestimento delle sue attività legate all'energia per il focus dei trasporti e della logistica integrata. Maersk Tankers, Maersk Oil & Gas e Maersk Drilling sono state diversificate tra il 2017 e il 2019.

Secondo i termini dell'accordo, DOF pagherà $ 577 milioni in contanti ed emetterà nuove azioni ad A.P. Moller Holdings che diventerà proprietario del 25% della società combinata.

Maersk Supply Service subirà un'ulteriore ristrutturazione che separa la sua attività di installazione eolica offshore e le sue attività in Brasile con l'acquisto della società e 22 navi: otto navi CSV (Construction Support Vessels) ad alta quality, 13 navi AHTS (Anchor Handling Tug Supply Vessel) ad alta specificazione e uno strato di cavi. Dopo aver completato l'accordo, la flotta totale del Gruppo DOF sarà di 65 navi di proprietà e un totale di 78 navi offshore/sottomarine. A seguito dell'acquisizione, il Gruppo DOF comprenderà una forza lavoro di oltre 5.400 dipendenti e una flotta di 78 moderne navi offshore/submarine, di cui 65 di proprietà. La società combinata avrà anche la capacità ingegneristica di servire sia i mercati offshore che quelli sottomarini.

Evidenziano che l'accordo creerà una delle più grandi società di servizi petroliferi quotate alla Borsa di Oslo con una capitalizzazione di mercato stimata di 2,3 miliardi di dollari. Secondo le società, la nuova società combinata, sotto il marchio DOF, fornirà un'offerta completa e sarà un importante fornitore di servizi integrati per l'industria energetica.

Il CEO di DOF Mons Aase evidenzia che la società combinata avrà la più grande flotta di CSV (Construction Support Vessels) e navi di high-quality AHTS (Anchor Handling Tug Supply Vessel). Ha detto che migliorerà l'esperienza del cliente attraverso una maggiore scalabilità, una portata globale e servizi leader del settore.

Si dice che le operazioni delle due attività siano strategicamente e geograficamente complementari. Si aspettano che la combinazione stimolerà ulteriori opportunità di crescita. La transazione è soggetta ad approvazioni standard e si prevede di chiudere nel quarto trimestre del 2024.

“Questa soluzione a lungo termine per le attività OSV(Offshore Support Vessel) di Maersk Supply Service insieme a DOF Group si basa sui nostri valori condivisi e sull'impegno costante per la sicurezza e l'efficienza delle nostre operazioni. La combinazione dei nostri dipendenti di talento, della flotta moderna e della diffusione geografica creerà un fornitore di servizi offshore leader caratterizzato da una scala unica e da una vasta gamma di offerte di prodotti e servizi in tutti i mercati chiave a beneficio dei nostri clienti “, ha affermato Christian Ingerslev, CEO di Maersk Supply Service.

Secondo i termini dell'accordo con DOF, il settore eolico offshore è stato ricavato dal servizio di approvvigionamento Maersk. Nel marzo 2024, Maersk Supply Services ha annunciato che avrebbe collaborato con Edison Chouest Offshore con sede in Louisiana per il business eolico offshore. Maersk ha una grande nave per l'installazione eolica attualmente in costruzione a Seatrium prevista per il 2025 e con Edison Chouest, hanno in programma di sviluppare una rete di alimentazione per spostare i materiali da terra a quello della nave di installazione.

A.P. Moller Holding ha riferito anche il lancio di una nuova società Maersk Offshore Wind che prende le operazioni per il business eolico offshore da Maersk Supply Service. La nave di installazione è prevista per la metà del 2025 ed è sotto contratto per fornire servizi al progetto Empire Wind a New York in fase di sviluppo da Equinor.

Maersk Supply Service è stato lanciato nel 1967 come la prima società offshore scandinava e si è concentrata sul settore petrolifero e del gas. A.P. Moller-Maersk ha venduto la società nel marzo 2023 alla sua società madre, la società di investimento familiare, come il passo finale per la linea di navigazione per uscire dal settore energetico. Tuttavia, con la prolungata recessione nei settori dell'energia offshore, Maersk Supply Service ha continuato a riorganizzarsi, incluso il lancio nel settore eolico offshore e l'ordine di una nave per l'installazione eolica. Nel 2023 usciva anche dalle sue operazioni in Australia e nel Pacifico per concentrarsi sul settore eolico e sull'energia offshore.

