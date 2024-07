Edison Next entra in Alis, uniti per la transizione energetica

Guido Grimaldi: “ALIS ed Edison Next condividono importanti obiettivi legati al futuro, all'innovazione del Paese, alla decarbonizzazione e, in particolare, alla mobilità sostenibile”

Roma. Il tema della decarbonizzazione ora non è più un tema teorico, ma nel mondo delle imprese e dell'industria si avviano sempre più progetti concreti di sostenibilità ambientale per competere nei mercati.

Un percorso di decarbonizzazione mira a ridurre le emissioni di anidride carbonica (CO₂) fino ad azzerarle, grazie a tecnologie avanzate, all'uso di fonti energetiche rinnovabili, all'elettrificazione dei consumi e all'applicazione dei principi di economia circolare.

In sostanza, per un'impresa e/o industria, ma anche per le amministrazioni pubbliche, significa operare con un processo che punta alla conversione di un sistema economico in un modello sostenibile, con l'obiettivo di arrivare a zero emissioni non oltre l'anno 2050. E questo implica investimenti e nuova organizzazione operativa e nuova mentalità nel governare i processi futuri di transizione già in atto.

Da sempre, ALIS sostiene lo sviluppo della sostenibilità delle aziende dei settori del trasporto e della logistica per un percorso concreto di transizione ecologica ed energetica.

“L'ingresso in ALIS di EDISON NEXT – ha commentato il presidente di ALIS Guido Grimaldi – rappresenta uno straordinario valore aggiunto in questa direzione e sono molto orgoglioso della sinergia avviata, che ci porterà sicuramente a raggiungere importanti risultati per le imprese e la collettività. Con la sua piattaforma e i suoi servizi, EDISON NEXT affianca le aziende nel percorso di decarbonizzazione e nella transizione verso una mobilità sempre più sostenibile, aiutandole a ridurre emissioni e consumi ed adottando soluzioni tecnologicamente avanzate anche attraverso un maggiore utilizzo di energia rinnovabile al 100%”.

EDISON NEXT, società del gruppo EDISON, ha la missione di accompagnare aziende, pubbliche amministrazioni e territori nel loro percorso di decarbonizzazione e transizione ecologica attraverso una piattaforma di servizi, tecnologie e competenze in cui il digitale svolge un ruolo chiave.

EDISON NEXT è presente in Italia, Spagna e Polonia con più di 3.700 persone presso oltre 70 siti industriali, 2.300 strutture pubbliche e private e 300 città, con un piano di investimenti per 2,5 miliardi di euro al 2030 per sostenere la decarbonizzazione di aziende e territori.

Ponendosi come partner solido e di lungo periodo, EDISON NEXT costruisce percorsi di decarbonizzazione che tengono conto delle specificità delle singole realtà e che mettono in campo un mix di tecnologie, bilanciando quelle già mature, come il fotovoltaico, con altre di medio periodo, come il biometano, per arrivare a quelle più prospettiche come l'idrogeno. Le aziende vengono operate e sostenute in modo integrato lungo tutta la catena del valore per la produzione di green gas a beneficio di tutti gli usi finali: dalla generazione elettrica, all'industria e alla mobilità sostenibile.

In particolare, nell'ambito della mobilità sostenibile EDISON NEXT sta sviluppando diverse iniziative che fanno leva sull'elettrico e sull'idrogeno per la decarbonizzazione dei trasporti, soprattutto quelli pesanti e del mondo della logistica.

“Entrare a far parte di una realtà come ALIS, importante punto di riferimento per l'intero comparto della logistica, del trasporto e dei servizi alle imprese, è per noi una grande soddisfazione, nonché un passo importante per rafforzare il nostro contributo attivo alla decarbonizzazione di settori che possono giocare un ruolo chiave nella transizione energetica del nostro Paese. – dichiara Giovanni Brianza, CEO di EDISON NEXT – Con il nostro ingresso in ALIS ci impegniamo a portare valore a tutti gli associati mettendo a disposizione le nostre competenze e la nostra piattaforma di servizi e tecnologie che consente di rispondere alle esigenze di decarbonizzazione sia del mondo dei trasporti sia degli hub logistici.”

Abele Carruezzo

(Foto cortesy Giovanni Brianza, Edison Next e Guido Grimaldi,Alis )