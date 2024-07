La Commissione Marittima Federale chiede ulteriori informazioni sull’accordo Gemini tra Maersk e Hapag-Lloyd

(La Triple-E Majestic Maersk in navigazione; foto courtesy by Maersk)

L'alleanza operativa globale tra due delle più grandi compagnie di navigazione porta container del mondo non entrerà in vigore la prossima settimana a causa della necessità di ulteriori informazioni dagli Stati Uniti. Commissione Marittima Federale (FMC).

Washington. La Federal Maritime Commission (FMC) è un'agenzia di regolamentazione indipendente responsabile della regolamentazione del trasporto marittimo nel commercio estero degli Stati Uniti.

Per questo caso, la FMC richiede ulteriori dettagli per valutare i potenziali impatti competitivi dell'accordo di cooperazione Gemini tra Maersk A / S, Hapag-Lloyd AG e Hapag-Lloyd USA, LLC.

L'accordo di cooperazione Gemini è stato depositato presso il FMC il 31 maggio 2024 e mirava a consentire a queste società di condividere navi in scambi tra Stati Uniti e Asia, Medio Oriente ed Europa. In generale, tali accordi diventano effettivi 45 giorni dopo il deposito, a meno che la Commissione non emetta una richiesta di informazioni aggiuntive (RFAI), che si è verificata in questo caso.

L'analisi della FMC esamina “se un accordo è probabile, mediante una riduzione della concorrenza, di produrre una riduzione irragionevole del servizio di trasporto o un aumento irragionevole dei costi di trasporto o di ridurre sostanzialmente la concorrenza nell'acquisto di determinati servizi coperti”.

Il processo della richiesta di informazioni aggiuntive –RFAI- aiuta la Commissione a ottenere chiarezza su questioni non affrontate dalle parti depositanti o in cui sono state fornite informazioni insufficienti. La FMC ha rilevato che l'accordo di cooperazione Gemini manca di dettagli sufficienti per analizzare pienamente i suoi impatti competitivi.

Le informazioni richieste come parte di un RFAI sono commercialmente sensibili e non sono pubblicate, ma risultano riservate.

La riconsiderazione dell'accordo non inizierà fino a quando la Commissione non riceverà una risposta pienamente conforme alla sua indagine. La Commissione avrà quindi 45 giorni di tempo per rivedere l'accordo per le preoccupazioni concorrenziali e giuridiche prima che diventi effettivo.

Un periodo di commento pubblico di 15 giorni si aprirà una volta che l'avviso pubblico della RFAI sarà pubblicato nel Registro Federale la prossima settimana. L'accordo di cooperazione Gemini sarebbe entrato in vigore lunedì 15 luglio 2024, se non per questa azione della Commissione.

“Questo è abbastanza standard dal FMC. Non anticipiamo alcun impatto sulla rete Gemini e non vediamo l'ora di continuare a lavorare con la FMC”, ha detto un portavoce di Maersk alla stampa.

Maersk e Hapag-Lloyd mirano a lanciare la cooperazione Gemini nel febbraio 2025, combinando le loro flotte per creare una rete globale con quasi 300 navi e oltre 3 milioni di capacità teu. La partnership mira a un'affidabilità di oltre il 90% utilizzando un modello ‘hub and spoke'.

La nuova rete coprirà sette rotte commerciali, tra cui Asia/Europa del Nord, Asia/Mediterraneo, Medio Oriente – India/Europa, Asia/Medio Oriente, Asia/Statizza orientale, Asia/Costa occidentale degli Stati Uniti e Transatlantic, composta da 26 servizi principali e una rete globale di navette dedicate centrata su hub di trasbordo di proprietà e controllati.

Come parte dell'accordo, Hapag-Lloyd uscirà da THE Alliance alla fine di gennaio 2025, in coincidenza con la cessazione dell'alleanza 2M da parte di Maersk e MSC Mediterranean Shipping Company.

Abele Carruezzo