MSC acquisisce Gram Car Carriers, espandendo la portata nel mercato del trasporto auto

(Foto courtesy by Gram Car Carriers)

La SAS, Shipping Agencies Services Sàrl, una consociata della Mediterranean Shipping Company, la più grande compagnia di navigazione per trasporto container al mondo, ha acquisito una quota di maggioranza della società di trasporti norvegese Gram Car Carriers (GCC)

Ginevra. MSC aveva bisogno solo dell'approvazione normativa finale prima di chiudere l'acquisizione di Gram Car Carriers ed entrare nel mercato del segmento del trasporto auto. Ai sensi della legge sui titoli norvegesi, se SAS acquisisce e detiene il 90% o più di tutte le azioni della società, avrà il diritto di eseguire un'acquisizione obbligatoria delle azioni rimanenti.

Ora, a seguito dell'acquisizione, la controllata MSC possiederà quasi il 97% del capitale sociale e i diritti di voto di GCC.

Alla fine di aprile 2024, il Consiglio di amministrazione di GCC ha dichiarato che è stato raggiunto un accordo con SAS per il lancio di un'offerta pubblica di cassa volontaria per l'acquisizione di tutte le azioni emesse e in circolazione della società. È stato offerto un corrispettivo in contanti di 263.69 NOK (corone norvegesi) per azione, in linea con l'accordo tra le due società.

Come riportato nei precedenti articoli, l'obiettivo principale di SAS è quello di espandere la presenza del Gruppo MSC nel mercato del trasporto auto in mare. Questo mercato presenta elementi di business che interessano al Gruppo MSC, che ha già due navi porta-auto e trasporta regolarmente, sulle sue navi portacontainer, un importante volume di auto in container.

La SAS ha ricevuto le approvazioni normative dalle Autorità competenti in Ucraina, Portogallo e Giappone. Di conseguenza, la condizione di chiusura relativa alle approvazioni normative è stata soddisfatta.

GCC è il terzo fornitore di tonnellaggio al mondo all'interno del segmento delle Pure Car Truck Carriers (PCTC) con diciassette navi nei segmenti di distribuzione, di medie dimensioni e classe Panamax.

Nel 2022, GCC ha costituito la Global Auto Carriers (GAC) per ordinare vettori PCTC multi-fuel in Cina.

L'acquisizione segna la prima grande espansione di MSC nel trasporto marittimo al di fuori dei container diversi dal grande investimento nel settore crocieristico. MSC ha tuttavia effettuato acquisizioni logistiche, investimenti nel segmento ferroviario e aereo di merci e gestisce un operatore portuale. Sta inoltre aspettando l'approvazione finale per completare l'acquisizione dell'operatore di terminal container nel porto di Amburgo, in Germania.

Abele Carruezzo