TotalEnergies acquista in RWE Dutch Wind Farm per alimentare la produzione di idrogeno

(Foto courtesy by RWE)

TotalEnergies ha acquistato il primo parco eolico olandese di RWE e utilizzerà la potenza per la produzione di idrogeno



Courbevoie, France. Il parco eolico offshore olandese OranjeWind nel giacimento Hollandse Kust West VII promette di diventare uno dei parchi eolici offshore più innovativi e integrati.

La tedesca RWE, che ha vinto la gara per il sito nel 2022, ha dichiarato di aver venduto il 50% alla francese TotalEnergies, che ha poi annunciato di essere parte integrativa della potenza per la produzione di idrogeno verde.

Situata nel Mare del Nord, a poco più di 30 miglia al largo della costa olandese, OranjeWind chiede un approccio integrato che corrisponda alla produzione di energia elettrica intermittente da fonti rinnovabili con una domanda di energia flessibile.

Come parte dell'integrazione nel sistema energetico olandese, ogni partner fornirà la propria parte della potenza per gli usi che vanno dagli elettrolizzatori per la produzione di idrogeno e per soluzioni di ricarica smart per veicoli elettrici, e-boiler per il riscaldamento e lo stoccaggio delle batterie.

Il concetto per il progetto OranjeWind è quello di accelerare l'applicazione commerciale delle nuove tecnologie offshore. Per utilizzare in modo efficiente lo spazio oceanico, un parco solare galleggiante dimostrativo offshore è attualmente in fase di sviluppo con SolarDuck.

I partner stanno prendendo in considerazione l'uso del sistema/scansione ‘Li DAR' (Light Detection And Ranging system) in grado di misurare con precisione gli elementi del vento a lungo raggio e altri dati meteo stanno sviluppando un sistema di batterie da posizionare nei fondali marini insieme a un sistema di stoccaggio idroelettrico pompato.

TotalEnergies dedicherà la sua porzione di progetto da 795 MW per alimentare un elettrolizzatore da 350 MW. Produrrà circa 40.000 tonnellate all'anno di idrogeno verde. Questo idrogeno verde o a basse emissioni di carbonio sarà utilizzato per sostituire l'idrogeno attualmente utilizzato nelle raffinerie di TotalEnergies del Nord Europa. Ciò ridurrà le sue emissioni di CO2 di circa 5 milioni di tonnellate all'anno entro il 2030; si aspettano di eliminare l'emissione di circa 400.000 tonnellate di CO2 all'anno.

Le società non hanno annunciato il prezzo di acquisto per l'azione del progetto, ma hanno riferito di aver preso congiuntamente la decisione finale di investimento per il progetto. Sarà composto da 53 turbine Vestas da 15 MW. RWE guiderà lo sviluppo con la costruzione offshore prevista per il 2026.

Jan De Nul è stato incaricato di trasportare e installare le fondamenta e le turbine eoliche, utilizzando le proprie navi, quella galleggiante Les Alizés e la nave di installazione jack-up Voltaire.

Il progetto sarà il primo per RWE nei Paesi Bassi; la costruzione del parco eolico dovrebbe iniziare nel 2026, con una messa in servizio completa prevista all'inizio del 2028. Le aziende affermano che diventerà un modello per l'industria che affronterà le sfide della generazione eolica intermittente e della domanda di energia flessibile.

“Insieme, forniremo un progetto per il sistema energetico olandese del futuro, progettato per affrontare le sfide della generazione eolica intermittente e della domanda di energia flessibile”, ha dichiarato Sven Utermàhlen, CEO di RWE Offshore Wind.

Abele Carruezzo