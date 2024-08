Hanzevast lancia un nuovo fondo per lo shipping

(Foto courtesy by Hanzevast)

La società di gestione degli investimenti olandese Hanzevast ha lanciato un nuovo fondo per lo shipping inteso a soddisfare le esigenze di sostenibilità del settore marittimo

Groninga, Holland. Il fondo ad alto rendimento offrirà un'opportunità di investimento per un gruppo selezionato di un massimo di 111 investitori. Inoltre, servirà come fonte di capitale per l'innovazione e la costruzione di nuove navi, secondo l'azienda.

In particolare, investendo in “Vlootfonds Hanzevast 3 – Handysize Opportunity Fund”, un massimo di 111 investitori diventerà comproprietario in una flotta di quattro navi bulk di alta qualità, con un rendimento atteso del 14,9%.

“Il capitale privato è di grande importanza per lo sviluppo e l'innovazione nel settore marittimo. Le attuali sfide di sostenibilità rafforzano il ruolo riservato agli investitori. Il giusto tipo di investitore può dare un contributo importante qui e ottenere buoni rendimenti. Questo è ciò a cui puntiamo”, ha commentato Manon Wolters, General Manager di Hanzevast.

I Paesi Bassi hanno una lunga tradizione nel commercio marittimo e negli investimenti marittimi. Storicamente gli investitori olandesi hanno svolto un ruolo significativo nel finanziamento di progetti di spedizione. Già nel XVII secolo, il capitale degli investitori era in comune. Ciò ha fornito la influenza finanziaria per finanziare grandi flotte e il commercio in tutto il mondo.

I primi fondi di trasporto Hanzevast sono stati avviati nel 1999. Nel 2001, la società è stata la prima a lanciare un fondo di spedizione mercantile che era ‘semplicemente' basato sul rendimento dello sfruttamento a lungo termine e sui futuri proventi di vendita di una nave. Ad oggi, un totale di venti fondi di spedizione sono seguiti, in otto diversi segmenti di spedizione.

Secondo Hanzevast, il modello di entrate rimane semplice.

L'innovazione sta nel fatto che i fondi di spedizione non sono praticamente offerti. È un'opportunità unica per gli investitori con una visione di trarre profitto dalla crescente domanda globale di trasporto marittimo. Dopo tutto, il 90% dei trasporti internazionali è via mare. Inoltre, il trasporto marittimo è il mezzo di trasporto più sostenibile per tonnellate/ miglio, secondo la Royal Association of Netherlands Shipowners (KVNR).

Il mese scorso, la Commissione europea ha presentato lo ‘sportello' di finanziamento delle navi che fornisce alle imprese e alle organizzazioni un archivio di strumenti finanziari disponibili necessari per guidare il rinnovo della flotta e l'adeguamento, migliorare l'efficienza e ridurre l'impatto ambientale.

La ‘piattaforma', lanciata dalla Direzione Generale della Mobilità e dei Trasporti della Commissione europea, ha lo scopo di migliorare l'accesso ai finanziamenti per il settore marittimo e per l'industria marittima in generale.

Abele Carruezzo