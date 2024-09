IL GRUPPO GRIMALDI COMPLETA L’ACQUISIZIONE DELLA MAGGIORANZA DEL PORTO DI HERAKLION

La firma dell’accordo con HRADF è avvenuta questa mattina alla presenza di illustri rappresentanti delle autorità e delle istituzioni greche.

Napoli– Il Gruppo Grimaldi ha completato l’acquisizione del 67% del capitale di Heraklion Port Authority S.A. (HPA S.A.) attraverso Holding of Heraklion Port S.A., un consorzio formato dalle sue società Grimaldi Euromed S.p.A. e Minoan Lines S.A., per un investimento di 80 milioni di euro.

La firma dell’accordo con Hellenic Republic Asset Development Fund (HRADF) – società membro di Growthfund-The National Fund of Greece – è avvenuta questa mattina presso la sede dell’autorità portuale di Heraklion (Creta). Alla cerimonia erano presenti il Ministro dell’Economia e delle Finanze greco, Kostis Hatzidakis, il Ministro degli Affari Marittimi e della Politica Insulare, Christos Stylianides, il Primo Vicepresidente del Parlamento Ellenico, Giannis Plakiotakis, il Vescovo di Knossos, Methodios, il Governatore della Regione di Creta, Stavros Arnaoutakis, il Sindaco di Heraklion, Alexis Kalokairinos, il CEO di HRADF, Dimitris Politis, il Presidente e Amministratore Delegato di Grimaldi Euromed S.p.A., Emanuele Grimaldi, l’Amministratore Delegato di Minoan Lines S.A., Loukas Sigalas, il Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato di Holding of Heraklion Port S.A., Paul Kyprianou, il Senior Manager delle Concessioni di Growthfund, Dimitris Konstantakopoulos, il CEO di HPA S.A., Minas Papadakis, il Presidente del Consiglio di Amministrazione di HPA S.A., Ioannis Vardavas, e dirigenti del HRADF.

L’acquisizione della maggioranza del capitale di Heraklion Port Authority S.A. da parte del Gruppo Grimaldi è avvenuta a seguito della gara condotta da HRADF, che gestisce il programma di privatizzazione dei porti e di altri beni pubblici in Grecia.

Con Grimaldi, il porto di Heraklion entra in una nuova era di crescita: HPA S.A. acquisisce un forte azionista, e HRADF, che mantiene il 33% del capitale dell’autorità portuale, ha ora un partner strategico.

Durante la cerimonia della firma, il Ministro dell’Economia e delle Finanze, Kostis Hatzidakis, ha dichiarato: “Oggi è un giorno importante non solo per Heraklion e Creta, ma anche per l’economia nazionale, per tre motivi. In primo luogo, l’Autorità Portuale di Heraklion acquisisce un forte azionista, il Gruppo Grimaldi, uno dei più grandi gruppi armatoriali in Europa, che, a seguito di un’altra gara di HRADF, ha già acquisito la maggioranza del capitale dell’Autorità Portuale di Igoumenitsa. In secondo luogo, lo Stato ottiene un’offerta significativa di 80 milioni di euro mantenendo il 33% del capitale dell’Autorità. E in terzo luogo, questa è la prima applicazione della nuova disposizione della Legge 5131/2024, secondo la quale il 50% della somma sarà destinato allo sviluppo dei porti nel portafoglio di HRADF. Per la comunità locale di Heraklion è importante che, a seguito della ridefinizione delle aree del porto, quelle liberate saranno assegnate al Comune, soddisfacendo una richiesta di lungo termine. Il governo sta implementando una strategia generale per migliorare le infrastrutture marittime del paese, che porta a migliori servizi per isolani e turisti, facilitazioni per il commercio, maggiori entrate per lo Stato, crescita e creazione di posti di lavoro”.

Il Ministro degli Affari Marittimi e della Politica Insulare, Christos Stylianides, ha affermato: “Oggi si conclude un accordo importante per il futuro del porto di Heraklion, con l’acquisizione del 67% del capitale di HPA S.A. da parte del Gruppo Grimaldi per una somma di 80 milioni di euro. Questo sviluppo segna l’inizio di un nuovo percorso di crescita per il porto di Heraklion. Il porto guadagna un partner forte, riconosciuto a livello internazionale, che contribuirà significativamente al suo ulteriore sviluppo. Questo passo strategico non solo rafforza il porto stesso, ma stimola anche l’economia locale e nazionale, migliorando il posizionamento della Grecia sulla mappa globale dello shipping. La collaborazione in questo sforzo tra il settore pubblico e privato riafferma il nostro impegno nella gestione efficace e sostenibile delle infrastrutture portuali del paese. Continueremo a lavorare nell’interesse dei cittadini greci, con l’obiettivo di migliorare la competitività del nostro Paese nel settore marittimo”.

Parlando dell’importanza del progetto, il CEO di HRADF, Dimitris Politis, ha sottolineato: “Siamo particolarmente lieti che il Gruppo Grimaldi, uno dei maggiori gruppi in Europa con vasta esperienza nella gestione di porti, acquisisca una quota di maggioranza nell’Autorità Portuale di Heraklion e guidi il porto verso una nuova stagione di sviluppo sostenibile. Con questo progetto, salvaguardiamo l’interesse pubblico in diversi modi: lo Stato greco, attraverso HRADF, mantiene una quota del 33% nel capitale di HPA, garantendo la sua presenza nella nuova era che inizia per il porto. HPA acquisisce un forte azionista di maggioranza che realizzerà importanti investimenti per la sua transizione energetica ed il suo miglioramento operativo. Il porto veneziano della città, uno dei punti di riferimento culturali di Heraklion, sarà protetto poiché abbiamo incluso, in collaborazione con il Ministero degli Affari Marittimi e della Politica Insulare, disposizioni nel bando per la creazione di un nuovo ente di gestione statale. Infine, è particolarmente importante che il 50% della somma sarà investito nello sviluppo dei porti statali, migliorando la loro competitività e creando nuovi posti di lavoro a beneficio delle comunità locali e dell’economia nazionale”.

Nel suo intervento, il Presidente ed Amministratore Delegato di Grimaldi Euromed S.p.A., Emanuele Grimaldi, ha sottolineato la visione di lungo termine e orientata agli investimenti che ha ispirato questa acquisizione: “Abbiamo un ambizioso programma di investimenti volto a sfruttare appieno la posizione strategica di Heraklion nel Mediterraneo orientale. Questo porto ha un grande potenziale per nuove rotte commerciali sia per il trasporto passeggeri che per le merci, comprese le crociere ed il trasporto di veicoli. Siamo ben consapevoli di ciò, essendo da molti anni il suo principale cliente attraverso Minoan Lines, società del Gruppo Grimaldi con sede a Heraklion. Con i nostri investimenti in energia rinnovabile, faciliteremo anche la crescita sostenibile del Porto; trasformeremo Heraklion in un vero porto green e un modello per il settore portuale mediterraneo. Il nostro obiettivo finale è promuovere migliori servizi per il Porto, stimolare il commercio, il turismo, le opportunità di business, la creazione di posti di lavoro e una maggiore prosperità per la città di Heraklion, l’isola di Creta e l’intera Grecia”.