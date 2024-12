MSC sostiene il futuro dello storico porto di Amburgo

(Foto courtesy MSC)

MSC Mediterranean Shipping Company, la più grande compagnia di navigazione del mondo, e la città di Amburgo hanno completato con successo il loro accordo di joint venture per Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA), segnando un nuovo capitolo negli 800 anni di storia del porto di Amburgo

Amburgo. Nell’ambito della partnership strategica, la città di Amburgo manterrà il controllo di maggioranza con una quota del 50,1%, mentre MSC deterrà il 49,9%.

La collaborazione promette una crescita sostanziale per il più grande porto marittimo della Germania, sostenuta da un significativo investimento azionario di 450 milioni di euro per lo sviluppo delle infrastrutture.

“Vogliamo fare la nostra parte per aprire ulteriormente le porte del mondo, a beneficio di HHLA, della forza lavoro, della gente di Amburgo e di tutti coloro che sono collegati a questo porto storico”, ha dichiarato Søren Toft, CEO di MSC Mediterranean Shipping Company.

L’accordo include obiettivi di crescita ambiziosi, con MSC che si impegna ad aumentare il volume di merci presso i terminal di HHLA a un minimo di 1 milione di teu all’anno entro il 2031.

La senatrice di Amburgo, Melanie Leonhard, ha sottolineato che la partnership porterà a miglioramenti significativi nell’automazione e nella digitalizzazione dei terminal di HHLA. “Insieme a MSC, vogliamo guidare HHLA verso il futuro e svilupparlo ulteriormente. Le partnership e le reti ripagano, questo è ciò che impariamo dagli sviluppi dell’industria marittima globale. Il più grande porto marittimo della Germania beneficerà in modo significativo degli investimenti nelle infrastrutture e dei miglioramenti nell’automazione e nella digitalizzazione dei terminal di HHLA”, ha affermato.

A dimostrazione del suo impegno a lungo termine nella regione, il Gruppo MSC ha annunciato l’intenzione di stabilire la sua nuova sede tedesca nella città di Hafen ad Amburgo, creando circa 700 posti di lavoro. L’inizio dei lavori è previsto per il 2026.

L’accordo include protezioni complete per la forza lavoro di HHLA e garantisce l’accessibilità dei terminali per tutti i partecipanti al mercato. Questa alleanza strategica posiziona il porto di Amburgo per rafforzare il suo ruolo di hub commerciale leader nell’Europa nord-occidentale, preservando al contempo la sua importanza storica nel commercio marittimo globale.

Abele Carruezzo