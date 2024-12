Magellan Circle avvia il Progetto Maritime Low Emission Network (MarLEN)

A seguito del finanziamento a fondo perduto da parte di Horizon Europe del valore di 208.000 Euro

Milano– CIRCLE S.p.A. (“CIRCLE” o la “Società”) – PMI Innovativa quotata sul mercato Euronext Growth Milan, a capo dell’omonimo Gruppo specializzato nell’analisi dei processi e nello sviluppo di soluzioni per l’innovazione e la digitalizzazione dei settori portuale e della logistica intermodale, oltre che nella consulenza internazionale sui temi del Green Deal e della transizione energetica – annuncia che la controllata Magellan Circle ha ottenuto un finanziamento a fondo perduto di 208.000 euro dal programma Horizon Europe dell’Unione Europea, per la sua partecipazione al progetto Maritime Low Emission Network (MarLEN). Questo ambizioso progetto mira a rafforzare l’area di ricerca europea nel settore delle imbarcazioni, sviluppando sinergie tra i programmi e le politiche di ricerca marittima a livello nazionale e regionale.

MarLEN si concentrerà sullo sviluppo di tecnologie per il trasporto marittimo a emissioni zero, contribuendo a raggiungere gli obiettivi climatici dell’Unione Europea. Il progetto, della durata di 54 mesi, partirà a gennaio 2025 e vedrà Magellan Circle come attore centrale nella gestione del progetto, nel coinvolgimento delle parti interessate e nelle attività di divulgazione.

Il progetto MarLEN vede il coinvolgimento di un consorzio composto da 13 partner provenienti da tutta Europa, tra cui istituti di ricerca, associazioni industriali e agenzie governative di Germania, Regno Unito, Turchia, Italia, Irlanda, Romania, Belgio e Norvegia. Questo consorzio internazionale lavorerà insieme per sviluppare soluzioni avanzate e condividere conoscenze nell’ambito della decarbonizzazione del settore marittimo.

Alexio Picco, Managing Director di Circle Group e Presidente di Magellan Circle, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di far parte di questa importante iniziativa per accelerare la decarbonizzazione del trasporto marittimo. Il progetto MarLEN si allinea perfettamente con la nostra esperienza nella logistica sostenibile e con il nostro impegno a promuovere l’innovazione nel settore e rappresenta un passo fondamentale verso il necessario cambiamento del trasporto marittimo, come presentato nel nostro piano industriale “Connect 4 Agile Growth.”