PSA Italy: ordine per 3 nuove E-RTG al terminal Vecon-PSA Venice

PSA Italy ha ufficializzato l’ordine di acquisto di tre nuove E-RTG (Electric Rubber Tyred Gantry cranes), le gru da piazzale totalmente elettriche e a zero emissioni, per un valore complessivo di 8,5 milioni di euro, consolidando l’impegno verso un futuro più sostenibile e competitivo nel settore portuale. Le nuove gru, progettate per migliorare l’efficienza operativa e ridurre l’impatto ambientale, saranno operative nel terminal di Vecon – PSA Venice entro il 2026, al termine del processo di produzione e consegna.

L’acquisto dei tre E-RTG rappresenta il culmine della prima tranche di investimenti strategici pianificati in termini di equipment e infrastruttura; nel 2024 il terminal Vecon-PSA Venice ha già realizzato la messa in funzione di quattro nuove Reach Stacker, fondamentali per le operazioni di movimentazione dei container, e altre due in arrivo nel 2025. Sono stati inoltre completati importanti lavori di rifacimento e asfaltatura del piazzale, insieme alla realizzazione delle nuove vie di corsa del gommato, con l’obiettivo di migliorare la viabilità interna e l’efficienza operativa.

Parallelamente, è stato potenziato il sistema di stoccaggio delle merci refrigerate attraverso la creazione di nuovi Reefer Rack, con un incremento di 96 prese reefer, rispondendo così alla crescente domanda del mercato per il trasporto di merci a temperatura controllata. Un’attenzione particolare è stata riservata anche al benessere dei lavoratori e degli operatori esterni, grazie alla realizzazione di nuovi spogliatoi e di un’area di ristoro moderna e accogliente.

Questi interventi si inseriscono in una strategia complessiva di potenziamento delle infrastrutture e delle tecnologie portuali, in linea con gli obiettivi di sostenibilità ambientale e miglioramento dei servizi.

“Siamo fieri di annunciare questo nuovo passo avanti nei nostri investimenti: questa prima tranche, pianificata nel 2024, fa riferimento al nostro impegno di oltre 80 milioni di euro annunciato a giugno del 2023, in occasione del rinnovo della concessione del nostro terminal qui a Marghera – ha dichiarato Daniele Marchiori, General Manager di PSA Venice-Vecon – L’introduzione di 3 nuovi E-RTG rappresenta non solo un importante salto tecnologico che ci consentirà di migliorare ulteriormente il livello di servizio, ma anche un chiaro segnale del nostro impegno per la sostenibilità e l’innovazione, elementi chiave per garantire competitività nel mercato globale.”

PSA Italy continuerà a lavorare a stretto contatto con i propri partner e stakeholder per perseguire ulteriori obiettivi di sviluppo, contribuendo alla crescita del terminal PSA Venice-Vecon nel porto di Venezia e Marghera come hub strategico per il Mar Adriatico.