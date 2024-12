Danimarca, asta deserta per l’eolico offshore

(Parco eolico offshore danese; foto archivio Il Nautilus)

Giovedì è scaduto il termine per la presentazione delle offerte per i primi tre parchi eolici della procedura di gara per l’eolico offshore da 6 GW in Danimarca

Copenaghen. La Danimarca, nel 2009, aveva inaugurato la più grande centrale di ‘eolico offshore’ al mondo, pochi giorni dopo che in Norvegia era stato messo in acqua il primo impianto galleggiante (Hywind). Il tentativo di sfruttare tutte le potenzialità del vento per produrre energia elettrica vede nell’offshore, ovvero nelle centrali in mare, una delle strade più battute. L’Inghilterra è il Paese con più centrali, seguita proprio dalla Danimarca.

Ieri, intanto, la Danimarca non ha ricevuto alcuna offerta nella sua più grande gara d’appalto per l’energia eolica di sempre, con l’obiettivo di più che triplicare la sua capacità offshore entro la fine del decennio.

L’Agenzia Danese per l’Energia (DEA) non ha ricevuto una sola offerta in una gara d’appalto per tre parchi eolici offshore nel Mare del Nord ha dichiarato in un suo comunicato.

Il Ministro danese del Clima, dell’Energia e i Servizi di Pubblica Utilità, Lars Aagaard, ha definito i risultati “molto deludenti” e ha affermato che “non erano affatto quelli che ci si aspettava” quando un’ampia maggioranza in Parlamento ha stipulato l’accordo politico per espandere la capacità eolica offshore del paese.

Inoltre, ha chiesto all’Agenzia danese per l’Energia di avviare un dialogo con il mercato per identificare le ragioni della mancata presentazione delle offerte, dato l’interesse per la procedura di gara espresso da un certo numero di aziende durante il dialogo iniziale sul mercato.

È stato il primo round di una gara d’appalto per stabilire almeno 6 gigawatt di energia eolica in mare in sei parchi entro il 2030.

Aagaard ha riconosciuto che i risultati “non danno adito a grande ottimismo” per le altre tre aziende in gara (Hesselø, Kattegat e Kriegers Flak II), ma ha detto che potrebbero esserci “altri attori e modelli di business in gioco”.

Nella procedura di gara, scaduta ieri, si leggono i seguenti datii: – Un totale di 6 GW è stato messo a gara, con la possibilità di overplanting. Ciò significa che gli aggiudicatari sono liberi di stabilire una capacità superiore a quella minima di 6 GW: potenzialmente fino a 10 GW di eolico offshore o anche di più. I parchi eolici offshore danesi hanno attualmente una capacità totale di 2,7 GW. – I 6 GW sono suddivisi in sei parchi, di cui i tre messi a gara nella prima tornata, con scadenza il 5 dicembre, sono situati nel Mare del Nord (Mare del Nord I A1, A2 e A3).

I tre parchi del secondo turno si trovano nelle acque costiere danesi (Hesselø, Kattegat e Kriegers Flak II). Il termine per la presentazione delle offerte per queste tre aziende è il 1° aprile 2025. – L’eolico offshore da 6 GW è offerto senza sovvenzioni e con il pagamento di una concessione annuale. Gli offerenti partecipano offrendo un pagamento fisso di concessione allo Stato per oltre 30 anni per il diritto di utilizzare l’area marina. – Il pagamento della concessione è combinato con il 20% di comproprietà statale, rendendo lo Stato danese un proprietario di minoranza in ogni progetto. – Sono stati introdotti una serie di requisiti per garantire la sostenibilità e la responsabilità sociale nei progetti.

La Danimarca, un paese di circa 6 milioni di persone, ospita alcune delle più grandi aziende di energia eolica del mondo, tra cui Vestas Wind Systems A/S e Orsted A/S. I nuovi parchi offshore, in cui lo Stato danese avrebbe acquisito quote del 20%, sono stati fondamentali per la Danimarca per raggiungere l’obiettivo di diventare carbon neutral nel 2045.

Abele Carruezzo