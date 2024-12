PORTO DI VASTO: LE OPPORTUNITÀ DI LAVORO DELL’ECONOMIA DEL MARE

L’incontro con le scuole organizzato dall’Autorità di sistema portuale del mare Adriatico centrale per gli Italian port days

L’economia del mare come opportunità di lavoro per i giovani. Nell’iniziativa “Naviga il futuro”, promossa questa mattina dall’Autorità di sistema portuale del mare Adriatico centrale per gli Italian port days nel porto di Vasto, si è parlato delle professioni marittime dello scalo. Un incontro, organizzato in collaborazione con il Consorzio Vivere Vasto Marina, per spiegare agli studenti della Scuola secondaria di primo grado “R. Paolucci” e dell’Istituto tecnico statale, economico e tecnologico “Filippo Palizzi” quali sono i mestieri portuali e quali possibilità possono offrire per la loro carriera lavorativa.

“I porti generano economia e sviluppo, nel rispetto dell’ambiente, e creano posti di lavoro – ha detto Vincenzo Garofalo, Presidente dell’Autorità di sistema portuale del mare Adriatico centrale -. Sono realtà di grande valore produttivo e sociale, un mondo vivace ma spesso silenzioso che ha sempre operato garantendo i rifornimenti di merci anche durante la pandemia. Il porto di Vasto, l’ultimo entrato nella nostra Autorità, ha una grande vivacità rappresentata dall’impegno degli operatori e dalle imprese. L’incontro di oggi, con le testimonianze di chi è protagonista di questo contesto, potrà essere fonte di ispirazione per i giovani, per un loro futuro lavorativo”.

La manifestazione nazionale Italian port days, coordinata da Assoporti, nasce con la volontà di far conoscere gli scali portuali alle comunità, per valorizzare il legame che unisce il cluster marittimo alle città di cui fanno parte.

Sulla stessa lunghezza d’onda anche l’intervento del Tenente di Vascello Rossella D’Ettorre, Comandante della Capitaneria di porto di Vasto, che ha parlato dell’importanza del porto di Vasto nel mare Adriatico e ha condiviso con i ragazzi il suo ricordo di quando era una studentessa ed ora è parte del mondo marittimo.

L’Assessore alle Infrastrutture della Regione Abruzzo, Umberto D’Annuntiis, ha illustrato gli interventi in corso di realizzazione per le infrastrutture dello scalo, promossi con lo scopo di valorizzare questa realtà.

Il Sindaco del Comune di Vasto, Francesco Menna, e l’Assessore alle Politiche portuali del Comune di Vasto, Felicia Fioravante, hanno spronato i giovani presenti a diventare i protagonisti del porto per creare il loro futuro e quello del territorio.

Agli studenti sono state poi presentate alcune attività portuali e il loro funzionamento all’interno dell’infrastruttura. La Marineria Vastese ha parlato del mercato ittico e della filiera del pescato mentre i rappresentanti delle imprese portuali hanno parlato delle attrezzature portuali e della movimentazione delle merci. Un approfondimento è stato dedicato alla storia del faro di Vasto da parte dell’Associazione nazionale marinai d’Italia. Il Circolo nautico di Vasto ha presentato le proprie attività. Legambiente ha illustrato le caratteristiche della Riserva naturale regionale di Punta Aderci e l’impegno dell’associazione nel promuovere i porti verdi.