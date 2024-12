Glamox fornirà soluzioni di illuminazione per due nuovi rimorchiatori di salvataggio del Canale di Suez

(I rimorchiatori commissionati saranno dotati di tecnologia LED avanzata; foto courtesy Glamox)

Il contratto prevede la fornitura da parte di Glamox di proiettori a LED, proiettori, luci di navigazione e illuminazione per interni per operazioni di due rimorchiatore h24 e 7 giorni su 7

Suez. La società norvegese di soluzioni di illuminazione Glamox si è aggiudicato un contratto per la fornitura di piani di illuminazione completi per due nuovi rimorchiatori di salvataggio commissionati dall’Autorità del Canale di Suez.

Le navi, necessarie per mantenere il flusso di traffico attraverso il Canale di Suez, saranno costruite dal cantiere Alexandria Shipyard in Egitto e saranno dotate di tecnologia LED avanzata.



L’impianto di illuminazione è stato progettato per soddisfare le esigenze delle operazioni marittime/portuali con i rimorchiatori costruiti secondo il progetto UT 722 CDT di Kongsberg Maritime.

Ogni rimorchiatore, che misura 71,6 metri di lunghezza e pesa circa 200 tonnellate, sarà equipaggiato con circa 780 luci certificate per uso marino da Glamox.

Tommy Stranden, Chief Sales e Commercial Officer della divisione offshore ed eolica di Glamox, ha dichiarato: “Il Canale di Suez è un’arteria per il commercio mondiale, quindi siamo lieti che la nostra illuminazione marina sia affidabile per aiutare a mantenere aperto il Canale più importante del mondo”. “Si stima che circa 10 miliardi di dollari di merci al giorno passino attraverso il Canale di Suez. Queste navi diventeranno una parte fondamentale dell’infrastruttura del Canale in futuro”, ha sottolineato Stranden.

La consegna dei rimorchiatori è prevista per il 2025 e il 2026.

Il pacchetto di illuminazione comprende proiettori Luminell RLX, proiettori Norselight e una gamma di prodotti Glamox come i downlight per interni DL-70, gli apparecchi lineari a tenuta stagna TL60, le luci di cabina AL60, le luci di navigazione Aqua Signal Series 75 e i controller delle luci di navigazione touch screen NL95.

Il piano di iluminazione dei due rimorchoiatori avrà le seguenti caratteristiche: – I proiettori RLX C G2 sono destinati a sostituire le tradizionali luci alogene da 500 W o le luci HPS/HMI più piccole. – I fari alogeni telecomandati, SH 310 e SH 470, si adattano a tutti i tipi di navi, con un massimo di nove unità allo xeno o alogene collegabili tramite cavi Ethernet Cat5. – Il Glamox DL70-R è un leggero faretto da incasso a LED progettato per l’uso marino su un’ampia gamma di imbarcazioni.- Gli apparecchi di illuminazione per esterni a LED TL60 sono adatti a vari spazi come officine, sale macchine, aree di stoccaggio e passaggi.- Il Glamox AL60 è una gamma di apparecchi a LED durevoli, che comprende luci da cuccetta, a specchio, circolari e quadrate per interni ed esterni.- Le luci di navigazione a LED della serie 75 di Aqua Signal sono progettate per imbarcazioni di lunghezza superiore a 20 metri, dando priorità alla lunga durata del prodotto.- Il sistema NL95 funge da soluzione di controllo e monitoraggio programmabile per le luci di navigazione e di segnalazione, con un software integrato che semplifica la programmazione senza la necessità di dispositivi esterni.

Abelw Carruezzo