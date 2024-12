MARAD stanzia 5 milioni di dollari per promuovere i progetti di Autostrade del Mare

L’amministrazione Biden-Harris annuncia quasi 5 milioni di dollari in sovvenzioni per migliorare la circolazione delle merci lungo le autostrade marittime degli Stati Uniti

Washington. L’Amministrazione Marittima del Dipartimento dei Trasporti degli Stati Uniti (MARAD) ha assegnato 4,85 milioni di dollari in sovvenzioni a cinque progetti di autostrade marittime in tutta la nazione attraverso lo United States Marine Highway Program (USMHP).

Il finanziamento migliorerà la circolazione delle merci lungo i corsi d’acqua navigabili, espandendo al contempo i servizi di trasporto merci per vie navigabili esistenti in Louisiana, Porto Rico, Washington e West Virginia.

“Gli investimenti dell’Amministrazione Biden-Harris nel programma Marine Highway degli Stati Uniti mirano a spostare le merci in modo più rapido ed efficiente, il che è particolarmente importante considerando l’attuale domanda record di spedizioni”, ha dichiarato il Segretario ai Trasporti degli Stati Uniti Pete Buttigieg. “Con il finanziamento annunciato, stiamo modernizzando ulteriormente le operazioni nei nostri porti e corsi d’acqua e rafforzando le catene di approvvigionamento, il che contribuirà a ridurre i costi dei beni essenziali per le famiglie americane”.

L’amministratore marittimo Ann Phillips ha commentato: “L’USMHP è un’enorme opportunità per aumentare il trasporto per via d’acqua attraverso l’espansione dell’uso delle acque navigabili americane e, attraverso questa espansione, per integrare ulteriormente i nostri corsi d’acqua nel sistema di trasporto di superficie della nazione. Ciò è particolarmente importante in quanto il trasporto basato sull’acqua è l’opzione più efficiente, efficace e sostenibile”.

L’USMHP mira ad espandere l’uso dei corsi d’acqua navigabili della nazione per alleviare la congestione terrestre, supportare nuove e più efficienti opzioni di trasporto e migliorare le prestazioni del sistema di trasporto di superficie. Il programma collabora con gli stakeholder pubblici e privati per raggiungere questi obiettivi.

Tutti i destinatari del fondo Marine Highway Grants devono rispettare i requisiti delle disposizioni “Build America, Buy America” della legge sulle infrastrutture Biden-Harris. Ciò significa che questi fondi saranno utilizzati per acquistare acciaio, materiali da costruzione e attrezzature prodotte in America, aumentando la produzione americana e rafforzando le catene di approvvigionamento statunitensi.

La legge bipartisan sulle infrastrutture del presidente Biden investe 17 miliardi di dollari per migliorare i porti e le vie navigabili della nazione. Insieme, l’USDOT e l’Army Corps of Engineers hanno finanziato quasi 600 progetti portuali e fluviali per rafforzare l’affidabilità della catena di approvvigionamento, accelerare la circolazione delle merci, ridurre i costi e ridurre le emissioni di carbonio.

Tra i progetti selezionati che ricevono finanziamenti figurano: – Alexandria, Louisiana: il porto regionale della Louisiana centrale ha ricevuto 2.524.977 USD. – Vieques, Porto Rico: l’Autorità per i Trasporti Integrati di Porto Rico ha ricevuto 711.491 USD. – Everett, Washington: Osprey Logistics LLC ha ricevuto 881.330 dollari. – Vancouver, Washington: Tidewater Barge Line Inc. ha ricevuto 454.436 USD.- Follansbee, West Virginia: Empire Diversified Industries ha ricevuto 277.766 USD.

Abele Carruezzo