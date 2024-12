L’Agenzia svedese per l’energia finanzia il progetto del CO2 Hub di Malmö

(Port of Malmö; foto courtesy by CMP)

Un progetto che mira a sviluppare un’infrastruttura comune nel sud della Svezia per il trasporto e lo stoccaggio o l’utilizzo dell’anidride carbonica ha ricevuto un sostegno finanziario dall’Agenzia svedese per l’energia (Energimyndigheten).

Malmö Port. L’Agenzia governativa ha concesso 5,3 milioni di corone svedesi (circa 484.003 dollari) a Malmö CO2 Hub, una collaborazione tra diverse aziende industriali ed energetiche. Il finanziamento è stato assegnato nell’ambito di The Industrial Leap, un’iniziativa governativa a sostegno della transizione verde e di progetti innovativi eco-compatibili.

Il progetto Malmö CO2 Hub riunisce diversi soggetti attivi nei settori dell’energia, della logistica portuale e della gestione dei rifiuti: Copenhagen Malmö Port (CMP), E.ON, Nordion Energi, Sysav e Uniper, con il supporto di Växjö Energi e Öresundskraft.

In particolare, il sostegno finanziario dell’Agenzia svedese per l’energia sarà utilizzato per sviluppare uno studio di fattibilità approfondito per un’infrastruttura comune del carbonio nel sud della Svezia, compreso il trasporto e lo stoccaggio geologico finale. La conclusione dello studio di fattibilità è prevista per giugno 2025.

Un sistema comune per il trasporto e lo stoccaggio o l’utilizzo dell’anidride carbonica consentirebbe alle aziende dell’hub dell’anidride carbonica di condividere i costi di investimento, rendendo la cattura, l’utilizzo e lo stoccaggio del carbonio (CCUS) più accessibili dal punto di vista finanziario e aumentando così le riduzioni delle emissioni. Secondo i partner del progetto, l’obiettivo è quello di sviluppare un’infrastruttura CCUS sostenibile aperta ad altre parti interessate.

La cattura del carbonio è stata identificata come una componente importante per il raggiungimento degli obiettivi climatici fissati dalla Svezia e dall’UE per ridurre le emissioni di gas serra.

L’idea alla base del progetto è quella di rendere Malmö un hub logistico per l’anidride carbonica, dove l’anidride carbonica può essere raccolta e trasportata per lo stoccaggio finale, ad esempio in Norvegia o in Danimarca.

Insieme, le parti coinvolte nel Malmö CO2 Hub stanno lavorando per costruire un’infrastruttura che consenta di catturare e immagazzinare 1-2 milioni di tonnellate di anidride carbonica all’anno. Ciò contribuirebbe quindi a raggiungere emissioni negative e una produzione industriale più sostenibile in Svezia.

Malmö CO₂ Hub è un progresso della collaborazione CNETSS che ha l’obiettivo a lungo termine di aumentare il potenziale di riduzione delle emissioni e raggiungere le “emissioni negative”. Hanno partecipato alle fasi 1 e 2 South Scania Waste, CMP, E.ON, Växjö Energi, Öresundskraft, Nordion Energi, Kraftringen, Höganäs, Kemira e Stora Enso. Queste fasi hanno portato il porto di Malmö ad essere identificato come il luogo più adatto per un impianto di stoccaggio intermedio di anidride carbonica.

Diversi anni fa, CMP ha anche aderito al progetto di cattura della CO2 di Copenaghen su Amager Bakke. Con un impianto su larga scala per la cattura del carbonio, Amager Bakke sarà in grado di catturare fino a 500.000 tonnellate di CO2 all’anno. Questo sarà un importante contributo agli obiettivi climatici danesi e agli obiettivi di Copenaghen di raggiungere la neutralità in termini di CO2.

Copenhagen Malmö Port A/B è una società danese-svedese che gestisce i porti a Copenaghen e Malmö su entrambe le sponde dell’Øresund nella Refione dell’Oresund. I maggiori proprietari dell’azienda sono il Comune di Copenaghen attraverso By og Haven A/S e il Comune di Malmö.

I suoi porti di Copenaghen e Malmö gestiscono il traffico ro-ro e container, il traffico crocieristico, il traffico combinato su rotaia e i terminal petroliferi e per merci secche. Inoltre, la compagnia gestisce il terminal per le navi da crociera a Visby dal 2018.

Abele Carruezzo