Il pioniere delle celle a combustibileTeco 2030 dichiara bancarotta a causa del rallentamento degli investimenti del settore

(Progetto di Hy-Ekotank per una petroliera alimentata a idrogeno; foto courtesy by Ektank AB e Teco 2030)

La Teco 2030 stava sviluppando celle a combustibile per applicazioni marittime

Oslo. L’azienda norvegese di celle a combustibile Teco 2030, leader nelle applicazioni marittime delle celle a combustibile, ha confermato in borsa l’insolvenza dell’azienda.

Il crollo è iniziato il mese scorso con il fallimento di alcuni segmenti dell’azienda, che ora cita la mancanza di sostegno degli investitori per l’industria dell’idrogeno in generale per la sua scomparsa.

“Il Consiglio di amministrazione della società ha deciso questa sera (10 dicembre) di presentare istanza di fallimento. La decisione del Consiglio è unanime ed è dovuta al fatto che non c’è più un’opportunità realistica di raccogliere capitali sufficienti per continuare le operazioni”, ha scritto Teco 2030 in un breve esposto presso l’Oslo Borse.

Si dice che la società abbia perso quasi 30 milioni di dollari da quando è stata scorporata come società indipendente da Teco Marine Group nel 2021. È stato avviato nel 2019 con un focus sulle applicazioni marine delle celle a combustibile e ha vinto importanti sovvenzioni e diversi progetti iniziali. Aveva prodotto i primi modelli dimostrativi del suo design stack per le celle a combustibile a idrogeno PEM. Le cellule a combustibile a ‘membrana a scambio protonico’ (PEM, Proton Exchange Membrane) producono energia pulita convertendo idrogeno e ossigeno in elettricità, con acqua e calore come sottoprodotti. Offrono un’elevata efficienza, una rapida messa in funzione e la versatilità per diverse applicazioni.

Teco 2030 doveva partecipare al progetto di conversione lanciato nel 2024 per esplorare la nave Samskip Kvitnos, costruita nel 2015 da Samskip, una nave da carico ro-ro da 4.900 dwt, prevista per l’aggiunta della propulsione a idrogeno.

Invece di richiedere la messa in servizio di navi completamente nuove, il concetto Teco 2030 prevede l’installazione di celle a combustibile a idrogeno sulle imbarcazioni esistenti di Ektank, insieme allo stoccaggio di idrogeno liquido o compresso. Ciò consentirà alle navi di diventare zero emettitori quando attraccate e di ridurre le emissioni di gas serra (GHG) in mare fino al 100%. Ciò si allineerebbe bene con l’obiettivo del Green Deal europeo di ridurre i GHG del 55% entro il 2030 e raggiungere emissioni nette pari a zero entro il 2050, un obiettivo condiviso da molti paesi, tra cui il Regno Unito.

Nel 2023 l’azienda aveva anche firmato una lettera di intenti con Pherousa Green Shipping per lo sviluppo e la fornitura di celle a combustibile per navi rinfusiere di nuova generazione.

“Siamo incredibilmente tristi per tutti i membri del gruppo che hanno perso il lavoro e per coloro che ci hanno sostenuto finanziariamente che stanno perdendo il loro. Ma si arriva a un punto in cui abbiamo voltato ogni pietra”, ha detto il CEO Tore Enger al media norvegese E24.

Enger ha affermato che le sfide di Teco 2030 sono indicative di un più ampio rallentamento del sostegno all’intero settore dell’idrogeno e del verde.

Ha detto ai giornalisti che gli investimenti si sono fermati in Norvegia e in Europa in progetti verdi. Ha detto che l’interesse è diminuito sia da parte degli investitori privati che degli Stati. Teco 2030, ha detto, richiederà almeno 35 milioni di dollari in più di investimenti per far funzionare la sua fabbrica.

Ha detto che il mercato è rallentato per l’industria e che gli Stati non stanno fornendo un supporto sufficiente per guidare lo sviluppo della tecnologia. Ne ha evidenziati altri, tra cui Equinor, che ha anche ridimensionato i suoi programmi verdi.

L’Amministrazione fiscale norvegese aveva avviato una procedura fallimentare contro diverse filiali della società tra la fine di ottobre e l’inizio di novembre. All’epoca, la società madre aveva dichiarato che era limitata a tali società, ma quando i problemi si sono diffusi il mese scorso, lo ha definito un “momento delicato”.

Teco 2030 ha lottato per gran parte del 2024 con il calo delle finanze. Aveva annunciato un piano di riorganizzazione, ma i media hanno detto che a volte la società era in grado di pagare solo il 75% degli stipendi dei dipendenti. I creditori includono i proprietari degli uffici e dell’impianto di produzione a Narvik. Il locatario aveva richiesto una garanzia aziendale sul leasing quando la controllata non era in grado di pagare.

Abele Carruezzo