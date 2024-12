Kawasaki Heavy sospende il piano per l’utilizzo dell’idrogeno dal carbone australiano

(Cantiere navale Kawasaki Shipbuilding di Kobe; file from Wikimedia Commons, the free media repository)

Kobe/Tokyo. Kawasaki Heavy Industries ha rivisto il suo progetto per la catena di approvvigionamento dell’idrogeno tra Giappone e Australia, sospendendo i piani per l’utilizzo di idrogeno derivato dalla lignite australiana e riducendo le dimensioni delle navi da utilizzare.

La mossa è stata motivata dalle difficoltà nell’approvvigionamento di idrogeno dall’Australia entro la scadenza dell’anno fiscale 2030 a causa di ritardi nelle approvazioni di costruzione, ha detto un portavoce dell’azienda.

L’azienda, che guida il progetto, ha deciso di utilizzare invece l’idrogeno prodotto in Giappone, ma non ha ancora deciso i dettagli, ha detto il portavoce.

Inoltre, non ha escluso l’acquisto di idrogeno derivato dal carbone dall’Australia in futuro, ha aggiunto il portavoce. Altre potenziali fonti includono il Medio Oriente.

Kawasaki prevede inoltre di utilizzare navi cisterna di idrogeno liquefatto più piccole con una capacità di 40.000 metri cubi, in calo rispetto ai piani originali per le navi che possono trasportare 160.000 metri cubi, ha detto il portavoce.

L’azienda ritiene che le navi più piccole saranno più adatte alle esigenze del mercato nelle prime fasi delle catene di approvvigionamento dell’idrogeno.

La prima nave metaniera di idrogeno liquefatto al mondo, con una capacità di 1.250 metri cubi, ha effettuato il suo primo viaggio trasportando idrogeno prodotto da lignite in Australia al Giappone nel 2022.

Il progetto dal carbone all’idrogeno è sostenuto dai Governi del Giappone e dell’Australia come un modo per passare a un’energia più pulita e ridurre le emissioni di anidride carbonica (CO2).

L’anno scorso il Governo giapponese ha stanziato 220 miliardi di yen (1,45 miliardi di dollari) di finanziamenti.

L’idrogeno, visto come un percorso verso la decarbonizzazione delle industrie che dipendono da carbone, gas e petrolio, è fondamentale per i piani del Giappone per raggiungere la neutralità carbonica entro il 2050. L’Australia mira a diventare un importante esportatore di questo combustibile.

Abele Carruezzo