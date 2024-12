La russa Rosneft ritarda il mega progetto petrolifero artico a causa delle sanzioni e della carenza di petroliere

(Terminal di Vostok Oil Sever Bay foto courtesyRosneft via VK)

La grande società petrolifera russa Rosneft ha rimandato la messa in servizio del progetto Vostok Oil al 2026, in parte a causa della carenza di petroliere della ‘ice class’ e per le sanzioni occidentali

Vostok. All’inizio di quest’anno gli Stati Uniti hanno annunciato sanzioni volte a rallentare o fermare le operazioni di costruzione e logistica del progetto Vostok Oil sulle rive del Mar Glaciale Artico in Siberia. Con un investimento totale di oltre 100 miliardi di dollari, costituisce il più grande progetto di sviluppo petrolifero al mondo negli ultimi due decenni e il più grande in Russia dagli anni ’80.

La posizione remota del progetto, lontana dai consumatori nazionali e dai mercati internazionali, rende impraticabili le esportazioni via gasdotto. Invece, il petrolio scorrerà attraverso la rotta russa del Mare del Nord a bordo di petroliere in grado di navigare in acque ghiacciate

Vostok Oil richiederà fino a cinquanta navi della ‘ice class’ per garantire l’accesso tutto l’anno al terminal di carico di Sever Bay. Un ordine iniziale per 10 navi con il cantiere navale russo Zvezda in Estremo Oriente ha visto pochi progressi e non è stata consegnata una sola nave. Le sanzioni occidentali hanno complicato la capacità di Rosneft di procurarsi navi in grado di solcare i ghiacci in cantieri stranieri.

Con il mercato europeo off limits per il petrolio russo, la produzione sarà destinata principalmente all’Asia. L’India è emersa come il secondo più grande acquirente di petrolio russo, che ora rappresenta il 40% degli acquisti di petrolio del paese.

Questa settimana Rosneft ha concordato un accordo decennale con la raffineria indiana Reliance per la consegna di 500.000 barili al giorno di vari gradi. Il contratto ha un valore di 13 miliardi di dollari all’anno ai prezzi attuali.

Durante la ‘fase 1’ il progetto prevede la produzione di 30 milioni di tonnellate di petrolio all’anno, con una produzione che dovrebbe salire a 50 milioni di tonnellate entro il 2027 e a 100 milioni di tonnellate nel 2030 secondo la tempistica originale. A pieno regime, il progetto dovrebbe contribuire a quasi il 20% della produzione petrolifera totale della Russia. Con riserve totali di 6,5 miliardi di tonnellate, oltre a 10 trilioni di metri cubi di gas, Vostok Oil è destinata a produrre fino alla seconda metà di questo secolo.

La costruzione dell’infrastruttura onshore è iniziata nel luglio 2022 e l’azienda continua a lavorare su un oleodotto lungo 770 km dai giacimenti petroliferi di Payyakha e Vankor al terminal di esportazione di Sever Bay.

Le immagini satellitari mostrano la trasformazione della tundra artica non sviluppata in un importante impianto industriale negli ultimi due anni. Durante la stagione di navigazione estiva del 2023 e del 2024, le navi da carico hanno consegnato più di 2 milioni di tonnellate di materiali da costruzione a Sever Bay.

La scorsa estate le chiatte oceaniche e fluviali hanno completato più di 700 viaggi di rifornimento. I lavori per la realizzazione di un molo lungo 335 metri presso il terminal di carico petrolifero sono stati completati nel corso del 2024.

Analogamente all’operazione di gas naturale liquefatto di Novatek, Rosneft mira a utilizzare terminal di trasbordo nell’Estremo Oriente russo per ridurre la distanza che le sue petroliere rompighiaccio dovranno percorrere. Una volta fuori dalle acque ghiacciate, il petrolio sarà trasferito a vettori convenzionali.

Abele Carruezzo

Terminal di Sever Bay a settembre 2021 e settembre 2024. (Fonte: Planet.com)