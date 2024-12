Gazprom consegna GNL all’Italia

(Carta nautica del sito offshore Lng Toscana; foto courtesy Autorità Portuale di Livorno)

La russa Gazprom effettua la prima consegna di GNL all’Italia in un contesto di cambiamento nel panorama energetico europeo

Livorno. OLT Offshore LNG Toscana, dopo aver concluso positivamente le attività di re-installazione e riconnessione alla rete nazionale del gas, è rientrato in pieno esercizio commerciale.

In uno sviluppo significativo per i mercati energetici europei, il gigante russo dell’energia Gazprom ha completato la sua prima consegna di gas naturale liquefatto (GNL) all’Italia dal suo impianto GNL di Portovaya, con sede nel Mar Baltico.

La spedizione, trasportata dalla nave Cool Rover, è arrivata al terminal italiano FSRU Toscana di Livorno, secondo i dati LSEG (London Stock Exchange Group).

Questo traguardo arriva in un momento in cui le tradizionali esportazioni di gas via gasdotto della Russia verso l’Europa hanno registrato un drastico calo dal 2022, a seguito del conflitto in Ucraina, mentre le consegne di GNL via mare continuano ad espandersi.

L’impianto GNL di Portovaya, che ha iniziato le operazioni nel settembre 2022 con una capacità annua di 1,5 milioni di tonnellate, ha già stabilito la sua presenza in diversi mercati, tra cui Turchia, Grecia e Cina.

L’espansione dell’impronta GNL della Russia si estende oltre l’Italia, con la Spagna che ha ricevuto il suo primo carico di GNL Gazprom all’inizio di quest’anno.

Le esportazioni russe di GNL sono cresciute del 4,7% a 29,1 milioni di tonnellate da gennaio a novembre, con l’Europa che ha ricevuto oltre la metà del volume.

L’impianto russo di Yamal LNG ha già fornito diversi carichi all’Italia negli ultimi anni.

La collocazione del rigassificatore è stata scelta in quanto Livorno, a livello nazionale, è un porto adeguato a supportare le attività del Terminale. Inoltre, Livorno è collocata in una zona strategica nell’area del Mediterraneo per l’approvvigionamento, vicina ai territori dove il gas viene maggiormente utilizzato.

Abele Carruezzo