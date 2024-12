MSC ordina ulteriori 10 navi portacontainer a doppia alimentazione a GNL

(Foto courtesy MSC)

Il colosso svizzero MSC Mediterranean Shipping Company sta investendo molto nel rinnovo della flotta, con la firma di accordi per un massimo di 18 nuove navi portacontainer, tutte alimentate a gas naturale liquefatto (GNL)

Ginevra. MSC Mediterranean Shipping Company, la più grande compagnia di navigazione di container al mondo, ha ordinato altre dieci navi a doppia alimentazione a gas naturale liquefatto (GNL) in Cina.

L’armatore ha effettuato un ordine per le dieci unità da 24.000 teu presso Hengli Heavy Industries, Dalian, Cina, secondo i dati forniti da Greek Intermodal Shipbrokers. La consegna delle navi portacontainer ecologiche è prevista tra il 2028 e il 2030. Il prezzo della flotta di navi portacontainer non è stato reso noto.

A settembre di quest’anno, MSC ha prenotato un lotto simile di dieci navi portacontainer da 21.000 teu presso il cantiere navale.

Nel 2024, il colosso svizzero ha ordinato una serie di portacontainer a doppia alimentazione in Cina, spendendo miliardi di dollari USA.

La massiccia espansione della flotta di MSC è probabilmente motivata dalla necessità di investire nella decarbonizzazione sostituendo la parte obsoleta della sua flotta, nonché di mantenere la sua posizione globale e scalare ulteriormente.

Secondo l’elenco TOP 100 di Alphaliner, la flotta MSC comprende attualmente 880 navi, di cui 586 di proprietà e 294 noleggiate. Inoltre, la compagnia ha 131 navi ‘in ordine’ con una capacità di oltre 2 milioni di teu.

La Veson Nautical – società di analisi – ha recentemente condiviso che negli ultimi sei anni c’è stato un enorme aumento degli ordini di navi a doppia alimentazione. Si dice che questa tendenza sia particolarmente evidente nel settore del trasporto marittimo di container, evidenziando un inizio verso la decarbonizzazione da parte dell’industria marittima.

Infatti, nel 2018 è stato ordinato solo il 4% delle navi portacontainer con motori a doppia alimentazione, rispetto al 65% del 2024. I motori a doppia alimentazione possono funzionare sia con combustibili marini tradizionali, come l’olio combustibile pesante, sia con alternative a minore intensità di carbonio come il gas naturale liquefatto (GNL). Le navi a GNL sono state dotate di questi motori per un po’ di tempo, ma le navi di altri settori, in particolare il trasporto di container, stanno recuperando terreno.

Inoltre, BIMCO ha affermato che le consegne di navi portacontainer da parte dei cantieri navali hanno raggiunto un nuovo record annuale, con oltre 410 navi con una capacità di oltre 2,5 milioni di teu consegnate nel 2024.

Abele Carruezzo