Le deviazioni del Mar Rosso costano all’Egitto 7 miliardi di dollari di mancate entrate dal Canale

(Nave da guerra dell’Operazione Aspides dell’UE scorta una petroliera e una nave da carico che navigano attraverso il Mar Rosso meridionale. Foto courtesy Operation Aspides)

Il Cairo. Una nota della Presidenza egiziana – ieri – ha affermato che le interruzioni delle rotte commerciali del Mar Rosso – una conseguenza degli attacchi marittimi degli Houthi – sono costate all’Egitto almeno 7 miliardi di dollari di entrate del Canale di Suez quest’anno.

Dalla fine del 2023, infatti, gli attacchi dei ribelli yemeniti Houthi alle navi presenti nella regione del Mar Rosso e del Golfo di Aden hanno indotto la gran parte degli armatori che operano servizi di linea o volandieri che normalmente attraversano il Canale egiziano ad optare per la rotta che passa attorno al Capo di Buona Speranza compiendo il periplo dell’Africa.

Le entrate della vitale via d’acqua internazionale sono diminuite di oltre il 60%, si legge nella dichiarazione, senza fornire cifre totali. Si parla che il – 60% delle entrate è rispetto all’anno 2023 che, rapportato al 2024, si tratta di una pedita di cica 7 miliardi di dollari.

Gli attacchi degli Houthi hanno colpito duramente l’Egitto da quando sono iniziati alla fine del 2023. Il gruppo militante dei terroroisti con sede nello Yemen non ha preso di mira le risorse egiziane, ma ha effettivamente chiuso il Mar Rosso meridionale e parti del Golfo di Aden alla maggior parte delle compagnie di navigazione occidentali, impedendo loro di utilizzare il Canale di Suez per spostare merci tra l’Europa e l’Asia.

Il Canale di Suez è una fonte vitale di valuta estera per l’economia egiziana da 380 miliardi di dollari, la cui valuta è scivolata a un minimo storico nell’ultimo mese.

Oltre ad assaltare le navi, gli Houthi stanno sparando droni e missili su Israele. Dicono che non si fermeranno fino a quando Israele non accetterà un cessate il fuoco con Hamas a Gaza.

Per mesi, gli Stati Uniti e l’UE hanno schierato forze per proteggere le rotte marittime del Mar Rosso. Eppure, i ribelli Houthi, equipaggiati e sostenuti dall’Iran, continuano ad attaccare le navi con il pretesto della ‘solidarietà’ con le forze palestinesi a Gaza.

I rapporti rivelano che gli attacchi degli Houthi si estendono nell’Oceano Indiano e persino nel Mediterraneo, una diffusione che dimostra la loro maggiore capacità e adattabilità.

Intanto, l’Ammiraglio Ossama Rabiee, Presidente dell’Autorità del Canale di Suez, ha annunciato l’arrivo delle unità marittime della flotta egiziana Anti-Inquinamento in preparazione dell’inizio della fornitura del servizio di raccolta dei rifiuti e del loro smaltimento sicuro dalle navi che attraversano il Canale in prossimità degli ingressi nord e sud durante il primo trimestre del prossimo anno 2025.

Il nuovo servizio terrà conto dell’applicazione degli standard ambientali internazionali in conformità con l’Organizzazione Marittima Internazionale (IMO) utilizzando attrezzature marittime avanzate specializzate in operazioni di rimozione dei rifiuti marini con metodi rispettosi dell’ambiente.

In particolare la nave per la raccolta dei rifiuti ECO SUEZ 1, la prima unità della flotta ecologica della Società, presenta un design efficace dello scafo, vernici ecologiche e motori a basse emissioni progettati per raggiungere il massimo livello di efficienza del consumo di carburante, oltre a una serie di chiatte marine semoventi e gommoni rigidi (RIB).

Si è parlato anche dei progetti in corso per potenziare il Canale aumentandone il valore e il ruolo nei commerci mondiali, a partire dal completamento dei lavori di modernizzazione dell’intera parte meridionale del Canale, dall’ampliamento del canale navigabile dal chilometro 132 al chilometro 162 per consentire il transito di navi di grandi dimensione e dal completamento del progetto di raddoppio del Canale dal chilometro 122 al chilometro 132,

Abele Carruezzo