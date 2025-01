La ZES Unica rappresenta un volano potenziale di sviluppo per il Mezzogiorno, ma anche uno strumento che incentiva la collaborazione pubblico-privata

Bari. Si è tenuto, oggi 14 gennaio 2025, presso la sala-convegni di Confinduatria Bari-Bat, un momento di studio e di riflessioni sulla Zes Unica con un particolare riferimento alla Zes Portuale.

Confinduatria Bari-Bat, unitamente all’Università di Bari, ha pensato bene di intervenire, con questo evento importante, per discutere di Piano Strategico e di Zes Portuale, dopo la riunione della Cabina di Regia della Zes Unica del Mezzogiorno, avvenuta prima di Natale, a Palazzo Chigi, presente la Premier Giorgia Meloni.

Il convegno si è aperto con l’invito del presidente Confinduatria Bari-Bat Sergio Fontana ad ascoltare il video-messaggio dell’On.le Raffaele Fitto che ha invitato l’assemblea ad un ‘minuto di silenzio’ nella memoria del Prof. Federico Pirro, recentemente scomparso, emerito esperto di Storia dell’Industria pugliese presso l’Università di Bari.

Il convegno, organizzato da Confindustria Puglia e Bari-Bat, ha rappresentato un importante occasione di confronto e di crescita per il sistema associativo, approfondendo il tema del ruolo strategico della Zes Unica, esplorando le opportunità per le imprese.

Si è trattato del primo convegno nel corso del quale si è proposto un ‘focus’ sulla Zes Portuale; sono state esaminate anche le linee guida sui Piani Regolatori Portuali, recentemente approvate dal Consiglio Superiore Lavori Pubblici; strumento che consentirà di coordinare l’autorizzazione Zes Unica con i procedimenti autorizzativi relativi alla pianificazione delle opere portuali in tutta la giurisdizione delle AdSP.

La Presidente del Consiglio, Meloni, prima di Natale, aveva sottolineato l’importanza di mettere a sistema tutte le azioni intraprese dal Governo per il rilancio del Mezzogiorno, a partire proprio dalla Zes Unica, che costituisce una vera e propria cornice strategica al cui interno vanno ad inserirsi riforme e investimenti atti a promuovere lo sviluppo delle regioni meridionali.

All’evento di Bari, dopo i saluti istituzionali di Sergio Fontana, presidente Confindustria Puglia e Bari-Bat, dell’Assessore Regione Puglia con delega a Sviluppo economico, Alessandro Delli Noci a nome del presidente Michele Emiliano, del Prof Ugo Patroni Griffi a nome di Stefano Brìonzini Magnifico Rettore UNIBA e dell’Controammiraglio Vincenzo Leone commissario straordinario AdSPMAM, da oggi Ammiraglio Ispettore.

Nel saluto introduttivo, l’Ammiraglio Leone ha sottolineato l’importanza di una Regione come la Puglia di possedere una ‘funzione marittima’ storica e che va promossa sempre e comunque in un Mediterraneo, che in questo periodo offre continue opportaunità di sviluppo per il nostro Messogiorno. Per questo, occorre superare i localismi e traguardare ad una Autorità di Sistema Portuale unica della Puglia, superando quel ‘triangolo portuale’ che vede in conmtinua competizione i porti di Taranto, Brindisi e Bari e che oggi non ha più senso.

Gli interventi di merito sono stati prìonunciati dall’Avv. Giuseppe Romano, coordinatore Struttura Missione ZES e sulla Zes Portuale l’intervento del Prof Ugo Patroni Griffi, titolare della cattedra ‘Infrastrutture e Logistica Sostenibili’ presso UNIBA.

Nel corso dell’incontro c’è stata totale convergenza nel confermare che la Zes Unica rappresenta uno strumento imprescindibile per coniugare sviluppo produttivo e logistico del Sud e imprimere impulso agli investimenti pubblici e privati, trasformando il Mezzogiorno in una piattaforma logistica europea al centro del Mediterraneo.

“Confindustria Bari-Bat e Confindustria Puglia – ha evidenziato il presidente Sergio Fontana – auspica che si renda permanente la collaborazione con le Istituzioni volta a condividere esperienze e valutazioni sulle opportunità e le criticità legate al funzionamento della Zes”.

Per il Coordinatore della Struttura di Missione ZES, Avv.to Giuseppe Romano “la sinergia con Confindustria è fondamentale nel percorso di attrazione di investimenti che passa anche attraverso l’attenta opera di informazione che congiuntamente poniamo in essere. Le autorizzazioni uniche già rilasciate nelle diverse Zes sono il segno evidente dell’attrattività determinata dalla semplificazione burocratica oltreché dalle agevolazioni fiscali”.

“La Zes Unica – ha sottolineato il Commissario governativo Romano – rappresenta uno strumento privilegiato per sviluppare e potenziare l’Economia del Mare, in particolare nel Mezzogiorno che, con oltre il 45% del totale delle imprese e un terzo del totale degli addetti, ha un ruolo strategico per la crescita dell’intero Paese. Per ogni euro investito nell’Economia del Mare, infatti, si arriva mediamente ad attivarne quasi il doppio, quindi è fondamentale proseguire sulla strada già intrapresa per valorizzare al massimo questo strumento”.

Nel panorama portuale nazionale, vi sono delle realtà – specialmente al Sud – che, nonostante dispongano di ampie aree retroportuali, risultano essere sottoutilizzate.

In questo senso, la Zes Unica costituisce una leva imprescindibile per far sì che i porti diventino driver per lo sviluppo industriale del “sistema Italia”, per rafforzare il tessuto produttivo e favorire il rilancio della logistica.

“È, pertanto, fondamentale – ha detto Ronmano – investire in infrastrutture e attrezzature che rispondano alla necessità di crescita della capacità portuale, all’aumento delle dimensioni delle navi e alla crescente domanda di collegamento con l’entroterra. In questo senso, la Struttura di Missione ZES assicurerà, unitamente al Dipartimento per le Politiche del Mare della Presidenza del Consiglio dei Ministri, un’attuazione coordinata del Piano del Mare e del Piano strategico della Zrs Unica”.

E’ stato ribadito che la Zes Unica prevede due strumenti molto significativi: il regime semplificato dell’autorizzazione unica e il credito d’imposta per gli investimenti.

“Dal 1° gennaio 2024 (data di istituzione della Zes), continua Romano, sono state rilasciate 415 autorizzazioni uniche per circa 2 miliardi e 400 milioni di euro di investimenti, superando in appena 11 mesi il totale degli investimenti delle otto precedenti Zes, pari a 1,9 miliardi di euro, con un impatto sull’occupazione stimato in circa 8 mila posti di lavoro. In questi primio giorni di gennaio 2025 siamo arrivati a 450 autorizzazioni”.

“Con la Zes Unica, ha ribadito ancora Giuseppe Romano, i tempi medi per il rilascio delle autorizzazioni si sono ridotti a circa trenta giorni. Il credito di imposta ha dimostrato altrettanto successo, riconoscendo un importo complessivo di 2,5 miliardi di euro e assicurando il 100% del credito richiesto”.

Ugo Patroni Griffi, professore di ‘Infrastrutture e Logistica Sostenibili’ presso Uniba, nella sua ampia realazione ha sottolineato che “Per contribuire a rafforzare e sviluppare quelle le filiere strategiche che hanno relazioni con gli ambiti portuali è necessario che le iniziative a supporto dei sistemi produttivi meridionali siano finalizzate a sostenere non soltanto la nascita di nuove attività produttive, ma anche la crescita e lo sviluppo di quelle esistenti”.

“L’obiettivo della valorizzazione – continua Patroni Griffi – delle specificità produttive, economiche e sociali del Mezzogiorno che il Piano strategico persegue non può che passare dal rafforzamento della logistica, indispensabile a sfruttare la nuova centralità del Mediterraneo nel nuovo scenario economico globale e a consolidare la proiezione internazionale del sistema produttivo nazionale”.

“Lo sviluppo della logistica e dell’intermodalità sostenibile nel Mediterraneo è imprescindibile per il rafforzamento del ruolo dell’Italia e del Mezzogiorno nell’economica globale, in particolare nei settori della c.d. economia del mare” ha aggiuto.

Ha fatto poi riferiferimento a “Reti autostradali, ferroviarie, porti e aeroporti sono strumenti di sviluppo da pianificare, realizzare e gestire con un approccio integrato e che valorizzi l’intero territorio. Tuttavia, occorre trasformare le infrastrutture portuali in vere piattaforme logistiche, incidendo sul trasporto intermodale lungo i corridoi intermodali marittimi (Adriatico- Tirreno) e soprattutto rafforzare le cd ‘Autostrade del Mare’, già consolidate nelle nostre realtà marittimo/portuale, sia con l’Europa e sia con con il resto del mondo”.

Donato Liguori, Direttore della Direzione Generale per i porti, la logistica e l’intermodalità del Mit intervenendo con un video-messaggio, nel salutare l’assemblea, ha evidenziato che gli obiettivi di competitività legati alla digitalizzazione e all’interoperabilità del sistema logistico fissati dal Ministero dovranno essere recepiti e raggiunti dall’intero sistema portuale. In Italia oggi esiste una concomitanza di fattori importanti come la volontà politica e la presenza di fondi: è il momento di accelerare verso sistemi sempre più digitalizzati, se vogliamo competere nello shipping di un futuro già in atto.

Di seguito riportiamo alcune interviste brevi all’Avv.to Giuseppe Romano, al Prof Ugo Patroni Griffi e al presidente di Aeroporti di Puglia Vasile.

Abele Carruezzo

(video messaggio dell’On.le Raffaele Fitto all’assemblea)

(Tavolo degli interventi tecnico-finanzuiari sulla Zes Unica e Zes portuale; Sergio Fontana; Antonio Agnello Intesa San Paolo; Prof Giuseppe Catalano e Gianna Elisa Berlingerio Regione Puglia; Giuseppe Romano Missione governativa Zes Unica e prof. Ugo Patroni Griffi, Uniba)

(Il saluto dell’Ammiraglio Ispettore Cap.Vasc. Vincenzo Leone, Comm.rio AdSMAM)