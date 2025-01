Cavotec firma ordini per 7 milioni di euro di shorepower per i porti italiani

(Sistema di alimentazione shore power; foto courtesy by Cavotec)

Nei porti italiani e nel Mediterraneo aumenta la disponibilità di shorepower per navi da crociera, ro-ro e portacontainer. I sistemi di alimentazione da terra Cavotec PowerMove consentono ai porti di ridurre le emissioni e migliorare le loro prestazioni ambientali

Lugano, Switzerland. Cavotec ha sottoscritto tre importanti ordini, ricevuti a fine 2024, per fornire energia da terra per complessivi 7 milioni di euro per i porti italiani. E questo segue i grandi ordini per altri porti del Mediterraneo.

Questi ordini evidenziano la crescente adozione di tecnologie portuali sostenibili in Italia, mentre i porti passano a operazioni più rispettose dell’ambiente.

Il primo ordine prevede la consegna dei sistemi PowerMove e PowerFeed di Cavotec per supportare le navi da crociera in diversi porti dell’Italia occidentale. Questo progetto migliorerà la connettività elettrica da terra in tutta la regione, rappresentando una pietra miliare strategica per le crociere sostenibili nel Mediterraneo.

Il secondo ordine include la tecnologia PowerMove di Cavotec sia per le navi da crociera sia per le navi ro-ro in Toscana. Questo progetto consentirà a due porti di ridurre le emissioni e migliorare le loro prestazioni ambientali.

Il terzo ordine riguarda due sistemi PowerMove per collegare le navi da crociera e un PowerExtend per collegare le navi portacontainer in un porto del sud Italia. Questo progetto sottolinea la crescente importanza delle soluzioni di alimentazione da terra per diversi tipi di imbarcazioni.

Per ottobre 2026, l’azienda ha anche annunciato ordini per il suo sistema PowerMove in due porti del Mediterraneo. I sistemi mobili di gestione dei cavi saranno forniti in un unico ordine, concentrandosi sulle navi da crociera e sulle navi ro-ro. Sarà installato nel 2025.

Le navi da crociera richiedono grandi alimentatori per supportare le operazioni dell’hotelleria di bordo.

La Cruise Lines International Association (CLIA) ha evidenziato ultimamente che il numero di navi da crociera attrezzate per connettersi all’alimentazione a terra è più che raddoppiato dal 2018 e continua a crescere.

Entro il 2028, CLIA afferma che si prevede che 239 navi associate in grado di connettersi all’alimentazione onshore saranno in servizio. Riferisce che il 61% della capacità crocieristica delle compagnie di crociera associate è attrezzata per operare con l’alimentazione a terra, con la flotta da crociera che aggiunge altre 28 navi con capacità di alimentazione da terra, che rappresentano un ulteriore aumento del 40% nel settore.

Le consegne di questi progetti – afferma Cavotec – sono previste tra l’inizio del 2026 e la metà del 2026. Questi sviluppi contribuiranno in modo significativo alla riduzione delle emissioni e al miglioramento della qualità dell’aria nei porti italiani, rafforzando al contempo la posizione di Cavotec come partner di fiducia nelle tecnologie portuali sostenibili.

Cavotec è un’azienda leader nel settore cleantech che sviluppa soluzioni di connessione ed elettrificazione che consentono la decarbonizzazione dei porti e delle applicazioni industriali.

Abele Carruezzo