Gemlik: Grimaldi conquista un altro porto turco

(Foto courtesy Grimaldi Group)

Si amplia, con uno scalo aggiuntivo in Turchia, la linea ro-ro attivata da Grimaldi tra il paese e l’Italia, via Grecia



Napoli. Il network di ‘Autostrade del Mare’ operato dal Gruppo Grimaldi nel Mediterraneo si amplia con una novità dedicata al trasporto di merci rotabili tra Italia e Turchia.

Dopo lo scalo del porto di Patrasso, la linea ro-ro Trieste-Ambarli del Gruppo Grimaldi diventa una realtà strategica, che permetterà non solo di collegare direttamente la Grecia alla Turchia, ma anche di rendere ancora più capillari ed efficienti i collegamenti tra questi Paesi e l’Italia; in particolare da Trieste – terminal Hhla Plt Italy – verso Ambarli, un porto a pochi chilometri da Istanbul. Situato nella Turchia asiatica, nel cuore del tessuto industriale del Paese, specialmente per settori quali il tessile e l’automotive, il porto di Gemlik ha completato strategicamente il collegamento ro-ro lanciato solo pochi mesi fa dal gruppo partenopeo.

Dalla metà dello scorso dicembre, segnala infatti una nota del Gruppo partenopeo, alla linea dell’Autostrada del Mare Italia -Turchia ha aggiunto una toccata a Gemlik, presso Gemport. Di conseguenza la rotazione del servizio è ora: Trieste-Patrasso-Ambarli-Gemlik.

Sulla linea continuano a essere impiegate le navi Eco Malta ed Eco Mediterranea, moderne unità ro-ro dell’innovativa classe GG5G, in grado di dimezzare le emissioni di CO2 per unità di carico trasportata rispetto alla precedente generazione di navi ro-ro. Queste navi servono ciascun porto due volte a settimana, ognuna delle quali ha una capacità di 7.800 metri lineari, pari a circa 500 trailer e 180 automobili.

Il servizio ro-ro tra Italia e Turchia di Grimaldi ha preso il via lo scorso settembre come linea tra Trieste e Ambarli, per poi aggiungere già ad ottobre la toccata a Patrasso. Un eventuale prossimo potenziamento, spiega il Gruppo nella stessa nota, potrebbe passare per l’introduzione a breve di una terza nave, per “soddisfare la crescente domanda di spazi e servizi di trasporto di qualità”.

Impiegando le unità Eco Mediterranea ed Eco Malta fra il Nord Adriatico e Ambarli la shipping company partenopea entra in concorrenza diretta con i danese Dfds e con i turchi Ulusoy.

“Oggi, con il nuovo collegamento diretto Trieste-Ambarli, si legge nel comunicato, il Gruppo Grimaldi risponde alla crescente richiesta di servizi di trasporto marittimo di elevata qualità tra Italia e Turchia da parte della propria clientela, in particolare di alcuni tra i principali produttori di automobili e veicoli industriali al mondo: tra questi Bmw, Land Rover, Mercedes-Benz, Daf, Scania, Stellantis, Kia e Hyundai”.

Ciò ha permesso non solo di collegare direttamente la Grecia alla Turchia, ma anche di rendere ancora più capillari ed efficienti i collegamenti tra questi Paesi e l’Italia: il servizio ora offre una copertura estesa sia al Nord che al Sud della Penisola, grazie a destinazioni come Bari e Venezia, raggiungibili tramite trasbordo a Patrasso.

“Il nostro gruppo è pioniere delle autostrade del mare e se ne riconferma il maggiore player, con investimenti sistematici e significativi nella qualità e quantità dei servizi offerti ai nostri clienti” ha commentato Emanuele Grimaldi, amministratore delegato del Gruppo Grimaldi. “In particolare, con il nuovo servizio ro-ro regolare Trieste – Ambarli potenzieremo i collegamenti tra l’Italia – e, più ad ampio raggio, l’Europa Centrale – e la Turchia, a sostegno dei crescenti rapporti commerciali fra gli operatori attivi tra queste regioni.

Per farlo al meglio vi impiegheremo la Eco Mediterranea e la Eco Malta: navi dalle caratteristiche straordinarie, che hanno rivoluzionato il trasporto marittimo di corto raggio. Siamo orgogliosi di arricchire la nostra offerta dedicata al trasporto di merci rotabili nel Mediterraneo con un nuovo servizio che si distinguerà per efficienza e sostenibilità, in pieno stile Grimaldi”.

“A questo proposito, una terza nave gemella di Eco Mediterranea ed Eco Malta, recentemente varata presso i cantieri cinesi Jinling, sarà presto impiegata proprio su questa linea tra Italia e Turchia, e non si esclude l’affiancamento di una quarta unità di classe Eco”, ha concluso Emanuele Grimaldi.

Abele Carruezzo