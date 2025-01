d’Amico International Shipping ri-acquista la tanker Cielo di Houston

(Foto courtesy d’Amico Shipping)

Opzioni/acquisto esercitate su navi hanno avuto inizio alla fine del 2022 con l’obiettivo di completare acquisizione graduale della flotta DIS a noleggio ‘time-charter’ a lungo termine

Lussemburgo. La d’Amico International Shipping S.A. (DIS), società leader a livello internazionale nel trasporto marittimo, specializzata nel mercato delle navi cisterna, ha reso noto che la propria controllata operativa d’Amico Tankers D.A.C. (Irlanda) (“d’Amico Tankers”) ha esercitato la sua opzione di acquisto prevista dal contratto a noleggio a scafo nudo relativo alla petroliera Cielo di Houston, una tanker LR1 (Long-Range 1) di portata lorda pari a 74.999 tonnellate, costruita a gennaio 2019 da Hyundai-Mipo, presso il cantiere di Vinashin in Vietnam, per un importo pari a circa US$ 26,5 milioni.

È previsto che d’Amico Tankers acquisisca la piena proprietà della nave a settembre 2025, ed il prezzo d’acquisto finale potrebbe leggermente variare in funzione della data di effettiva consegna della Nave.

Già, nell’ottobree scorso, la d’Amico International Shipping S.A. aveva annunciato, sempre tramite la propria d’Amico Tankers D.A.C. (Irlanda) (“d’Amico Tankers”), l’opzione d’acquisto sulla MT High Leader, una nave cisterna “Medium-Range” di portata lorda pari a 49.999 tonnellate, costruita a giugno 2018 presso Japan Marine United Corporation, Giappone, per un importo pari a circa US$ 34,3 milioni e con consegna stimata tra il secondo ed il terzo trimestre del 2025.

Ad oggi, la flotta DIS comprende 33 navi cisterna a doppio scafo (MR, Handysize e LR1, di cui 27 navi di proprietà, 3 a noleggio time-charter e 3 a noleggio a scafo nudo), con un’età media relativa alle navi di proprietà e a noleggio a scafo nudo pari a circa 9,2 anni.

L’amministratore delegato di d’Amico International Shipping, Carlos Balestra di Mottola, ha commentato: “Sono lieto di annunciare l’esercizio della nostra opzione d’acquisto sulla MT Cielo di Houston, che nel 2019 avevamo venduto e ripreso in leasing da un’importante istituzione finanziaria giapponese tramite un accordo JOLCO (Japanese Operating Lease with Call Option).

Attraverso questa transazione, acquisiamo la piena proprietà di una LR1 moderna ed ‘eco’ costruita nel 2019 e riduciamo ulteriormente la nostra leva finanziaria ed il nostro breakeven, dato che, almeno inizialmente, prevediamo di mantenere la nave priva di debito. Desidero cogliere quest’occasione anche per ringraziare i nostri partner giapponesi per il loro continuo sostegno e collaborazione, che hanno contribuito al successo di questa transazione”.

La d’Amico International Shipping S.A. (DIS) è la divisione di d’Amico operante nel settore dei Product Tanker, quotata dal 2007 alla Borsa di Milano. Dispone di una moderna flotta specializzata nel trasporto di prodotti petroliferi raffinati, al servizio delle principali compagnie petrolifere e società commerciali. In conformità con le normative MARPOL/IMO, l’azienda può anche trasportare olio vegetale e altri prodotti chimici.

Con uffici di noleggio e operativi in località strategiche come Dublino, Londra, Singapore e gli Stati Uniti, DIS offre un servizio clienti unico 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Da fonte Clarksons Research Services, a settembre 2024, l’83% della flotta di proprietà e a scafo nudo di DIS e l’85% dell’intera flotta controllata è “Eco-design” (media del settore risulta del 37%); mentre l’82% della flotta DIS è classificato IMO (rispetto alla media del settore che risulta del 48%).

Abele Carruezzo