Maersk lancia il nuovo network dell’alleanza Gemini in partnership con Hapag Lloyd

(Foto courtesy by Maersk)

Il vettore danese Maersk A/S, gruppo di A.P. Moller – Maersk, ha annunciato, stamani, il nuovo network per il trasporto marittimo di container della Gemini Cooperation in coollaborazione operativa con Hapag Lloyd AG. Network che sarà operativo da domani 1° febbraio

Copenaghen. Il 1° febbraio, Maersk A/S (Maersk), un’entità di A.P. Moller – Maersk, e Hapag-Lloyd AG (Hapag-Lloyd) lanciano la loro collaborazione operativa Gemini Cooperation.

L’ambizione è quella di fornire una rete oceanica flessibile e interconnessa con un’affidabilità di programma leader del settore superiore al 90 percento una volta completamente implementata.

Circa 340 navi saranno implementate gradualmente e faranno parte della rete oceanica condivisa di Maersk e Hapag-Lloyd con le prime partenze che avranno luogo il 1° febbraio e altre navi salperanno gradualmente con i nuovi programmi.

“Siamo ora pronti per iniziare l’implementazione graduale della nuova rete. Nell’ultimo anno, abbiamo pianificato attentamente questo per garantire che tutti i nostri clienti sperimentino una transizione fluida nella nuova rete. Con il suo design innovativo, crediamo che i nostri clienti trarranno vantaggio da una maggiore affidabilità, flessibilità e prodotti più competitivi”, ha dichiarato Johan Sigsgaard, Chief Product Officer of Ocean presso Maersk.

Si prevede che il periodo di transizione duri fino a fine maggio, con le navi che entreranno gradualmente nella nuova rete e che usciranno dagli accordi in scadenza che Maersk e Hapag-Lloyd hanno con altri vettori. Giugno sarà il primo mese intero in cui la rete sarà completamente introdotta, con tutte le navi che navigheranno secondo gli orari Gemini.

La rete condivisa di Maersk e Hapag-Lloyd copre i traffici est/ovest e sarà composta da 29 efficienti servizi di linea oceanica supportati da un’ampia rete di 28 agili servizi navetta intraregionali.

A.P. Moller – Maersk è un’azienda di logistica integrata che lavora per collegare e semplificare le catene di fornitura dei propri clienti. In qualità di leader globale nei servizi logistici, l’azienda opera in oltre 130 paesi e impiega circa 100.000 persone. Maersk punta a raggiungere emissioni nette di gas serra (GHG) pari a zero entro il 2040 in tutta l’attività con nuove tecnologie, nuove navi e carburanti con emissioni di GHG ridotte.

Abele Carruezzo