Nova Marine Carriers e l’acciaieria Marcegaglia formano un’impresa marittima di logistica

(La portarinfuse Sider Luck; foto courtesy Nova Marine Carriers)

Il gruppo italo-svizzero di rinfuse secche Nova Marine Carriers ha costituito una joint venture di logistica con Marcegaglia per le spedizioni di materie prime ai siti produttivi dell’acciaieria italiana

Lugano. La nuova impresa marittima di diritto maltese, ‘Novamar Logistic’, unisce Marcegaglia, fra i maggiori gruppi siderurgici italiani, e Nova Marine Carriers, gruppo armatoriale svizzero di proprietà italiana – Famiglia Romeo – con una flotta di oltre 100 navi tra proprietà e gestione.

La JV NovaMar Logistic assumerà la gestione della nave portarinfuse Sider Luck, 26.300 tonnellate di portata, costruita nel 2012, e la gestirà sulle rotte di cabotaggio europee, collegando i porti di approvvigionamento delle materie prime con gli stabilimenti di Marcegaglia in siti come Ravenna e Fos-sur-Mer.

Nova Marine Carriers, guidata da Vincenzo Romeo ha dichiarato che la mossa rappresenta il consolidamento strategico di una partnership che dura da oltre un decennio con Marcegaglia.

Il presidente e amministratore delegato di Marcegaglia, Antonio Marcegaglia, ha osservato che oltre a rafforzare la collaborazione tra le due società, l’impresa segna anche una mossa strategica volta a garantire le catene di approvvigionamento.

“I conflitti in corso e l’instabilità geopolitica, combinati con il crescente protezionismo, ci stanno spingendo a trovare soluzioni creative e strutturate per salvaguardare le nostre catene di approvvigionamento e, con esse, la nostra competitività”, ha affermato.

La nuova società è stata sviluppata con il supporto dell’Agenzia di brokeraggio navale OD Shipping (broker storico del Gruppo Marcegaglia), con sede a Lugano e focalizzata sull’acciaio. L’operazione si è chiusa con la firma, sul contratto, di Antonio ed Emma Marcegaglia, Vincenzo Romeo, (ceo della società armatoriale) e di Mario Bernacca, (ceo di OD).

NovaMar Logistic, affrema Romeo, “rappresenta, per il nostro gruppo, il consolidamento strategico di una partnership ultradecennale con Marcegaglia ed evidenzia la sintesi tra due realtà che, nonostante le dimensioni rispettivamente acquisite, hanno mantenuto una solida leadership familiare”.

Da parte sua, l’Agenzia OD Shipping guidata da Mario Bernacca, sottolinea che “si tratta di un progetto non nuovo, sperimentato con successo in passato, che si muove in ottica di sostenibilità ed efficienza. Questa stessa nave è stata già usata per il trasporto di oltre 700mila tonnellate di acciaio, garantendo una drastica riduzione dell’impatto ambientale, rispetto a navi più piccole, nonché un alleggerimento del traffico terreste. Un esempio di utilizzo strategico di autostrada del mare, in chiave green”.

Abele Carruezzo