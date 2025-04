Maersk aiuterà a costruire nuove Fregate

(Foto courtesy by Marina Reale Danese)

La Marina Reale Danese ha bisogno di nuove Fregate per sostituire le attuali fregate della classe Iver Huitfelt ormai obsolete

Copenaghen. Secondo il Governo e le Forze Armate della Danimarca non possono aspettare molto nella realizzazione del Piano di Difesa e soprattutto non hanno un bilancio adeguato per affrontare tali spese. Per questo la global carrier mondiale danese la A.P. Möller – Maersk A/S è entrata in scena con un aiuto inaspettato.

La Difesa danese in questo periodo sta attraversando tempi duri: vedasi il lancio accidentale di un missile giovedì scorso durante i test di prova, con il rischio di caduta dei frammenti vicino al ponte sullo Stretto del Grande Belt che separa le due isole più grandi della Danimarca; e poi, con il Governo che vuole proseguire solo con il rinnovamento dell’Esercito.

Mercoledì scorso il Ministro della Difesa Troels Lund Poulsen ha licenziato il Capo della Difesa danese Flemming Lentfer dopo le notizie emerse secondo cui non avrebbe segnalato problemi con la Fregata danese Ivar Huitfeldt – attualmente ancorata nella stessa base navale – che ha avuto un malfunzionamento durante un incontro con i militanti Houthi nel Mar Rosso il mese scorso.

Il licenziamento di Lentfer e l’incidente missilistico sono avvenuti in un momento delicato dei negoziati tra i vari Partiti del Parlamento danese per aumentare il budget dell’Esercito e rivedere il modello di coscrizione.

I politici danesi stanno infatti negoziando un ulteriore investimento di 40,5 miliardi di corone danesi (5 miliardi di euro) per la difesa danese, oltre ai 143 miliardi di corone danesi (17 miliardi di euro) già stanziati.

Il Governo danese ha persino chiesto di estendere il servizio di leva alle donne e di aumentare la durata del servizio da quattro a 11 mesi, tra i timori che le Forze Armate del Paese non abbiano la forza lavoro necessaria per addestrare efficacemente le nuove reclute se non viene aumentato il budget.

Intanto, secondo la DR, la radiotelevisione dello Stato danese, la global carrier danese Maersk si è proposta alle Forze Armate di fornire spazio per gli scafi delle nuove Fregate di difesa aerea da costruire in uno dei cantieri navali permanenti della compagnia di navigazione in Corea del Sud.

“Saremo in qualsiasi momento aperti a offrire assistenza al Governo danese in relazione ai contatti con i cantieri navali competenti, assistenza in relazione al processo di progettazione e costruzione in termini di prezzo, qualità e tempi di consegna, nonché come mettere insieme il finanziamento delle navi”, ha detto Maersk Holding in un commento scritto a DR News.

DR non è stata in grado di ottenere un commento dal Ministro della Difesa Troels Lund Poulsen, ma ha intervistato esponenti del Partito del Popolo Danese (di destra) , che non sono entusiasti dell’idea: “Non c’è motivo per cui costruiamo scafi in Corea del Sud, e poi non abbiamo armi da lanciare contro di loro, la Marina può aspettare”, dice Alex Ahrendtsen, portavoce della Difesa del Partito Popolare danese, che preferirebbe vedere le Fregate costruite in Danimarca.

Non sono ancora state fornite cifre ufficiali sul numero di nuove Fregate che la Danimarca acquisirà.

Per ora la proposta di Maersk rimane in attesa.

Abele Carruezzo