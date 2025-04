CMA CGM firma un accordo quinquennale da 110 milioni di dollari per l’intelligenza artificiale

(Foto courtesy CMA CGM)

Il gigante francese global carrier CMA CGM ha collaborato con la startup tecnologica connazionale Mistral AI

Marsiglia. CMA CGM, grande compagnia di navigazione francese, si aspetta rapidi guadagni di produttività da una partnership da 100 milioni di euro svelata ieri, domenica, che le aziende francesi hanno anche propagandato come un impegno nei confronti del loro Paese d’origine in mezzo alle tensioni commerciali globali.

La partnership quinquennale implementerà soluzioni di Intelligenza Artificiale su misura per le attività di spedizione, logistica e sul fact-checking presso le sue attività di media francesi che includono il canale di notizie BFM TV.

Nell’ambito dell’accordo, un team dedicato di specialisti di Mistral AI avrà sede presso la sede di CMA CGM a Marsiglia, nonché presso Grand Central, la sede di CMA Media.

Per le aziende di spedizione e logistica, l’attenzione si concentrerà sulla semplificazione e la personalizzazione dell’esperienza del cliente attraverso soluzioni come l’elaborazione automatizzata dei reclami, strumenti di e-commerce intelligenti e sistemi avanzati di gestione dei documenti.

Rodolphe Saadé, presidente e CEO di CMA CGM, ha dichiarato: “Questa partnership con Mistral AI segna un passo decisivo nella trasformazione di CMA CGM attraverso l’intelligenza artificiale. Insieme, svilupperemo soluzioni su misura per reinventare le nostre attività, dal trasporto marittimo alla logistica e ai media, con vantaggi tangibili per i nostri clienti e i nostri dipendenti. Con Mistral AI, scegliamo un leader tecnologico francese che combina eccellenza, sovranità digitale e un forte senso di responsabilità, per costruire un’intelligenza artificiale al servizio sia delle nostre prestazioni che dei nostri valori”.

CMA CGM e Mistral AI hanno dichiarato di essere impegnate ad accelerare l’adozione dell’IA generativa (GenAI) in tutto il gruppo.

“Sulla base dell’ascesa dei primi modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM), l’emergere di agenti più autonomi apre la strada a nuove forme di automazione e interazioni più naturali e consapevoli del contesto. Questa tecnologia rivoluzionaria è destinata a rimodellare radicalmente il modo in cui i team operano, automatizzando le attività ripetitive, aumentando la produttività e liberando tempo per un lavoro strategico di maggior valore”, ha dichiarato CMA CGM in un comunicato alla stampa.

CMA CGM ha impegnato 500 milioni di euro nell’intelligenza artificiale, stringendo partnership strategiche, in particolare con Google e Perplexity, e investendo in aziende come PoolSide e Dataiku. Il lancio nel 2023 di Kyutai, un laboratorio di ricerca senza scopo di lucro co-fondato da Saadé, riflette ulteriormente l’impegno del gruppo nel far progredire l’intelligenza artificiale.

Mistral ha ottenuto grande visibilità in occasione di un raduno internazionale di intelligenza artificiale a Parigi a febbraio scorso, celebrato dal presidente Emmanuel Macron come campione europeo per competere con giganti americani come OpenAI, che produce ChatGPT. Quest’anno ha stretto partnership con i principali gruppi francesi, tra cui la casa automobilistica Stellantis STLAM.MI.

Il co-fondatore e CEO di Mistral, Arthur Mensch, prevede per Mistral un aumento delle vendite di 10 volte tra dicembre 2024 e dicembre 2025.

Ma la regolamentazione dell’IA è stata tra i temi di discordia tra l’Amministrazione statunitense e l’Europa, e le relazioni si sono ulteriormente inasprite dopo che il presidente Donald Trump ha annunciato le sue tariffe radicali.

“In questo periodo di incertezza, penso che sia una buona cosa per due gruppi francesi annunciare questa partnership”, ha detto Saade, aggiungendo di credere negli investimenti a livello mondiale nei mercati aperti.

CMA CGM, la terza compagnia di navigazione di container più grande del mondo, è stata acclamata da Trump il mese scorso per essersi impegnata a investire 20 miliardi di dollari negli Stati Uniti.

Abele Carruezzo