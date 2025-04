Circle Group e ADSP MACS: chiusa la fase di Avvio in Produzione della Rail Management Platform presso il porto di Ravenna

Milano-CIRCLE S.p.A.- PMI Innovativa quotata sul mercato Euronext Growth Milan a capo dell’omonimo Gruppo specializzato nell’analisi dei processi e nello sviluppo di soluzioni per la digitalizzazione del settore portuale e della logistica intermodale e nella consulenza internazionale sui temi del Green Deal e della transizione energetica – annuncia, con la chiusura della prima fase del progetto di innovazione, la piena operatività della Rail Management Platform, il nuovo modulo ferroviario del Port Community System (PCS).

Questo importante passo, completato a dicembre 2024 e a marzo 2025, ha coinvolto per quanto riguarda i treni Pilota stakeholder quali Terminal Container Ravenna (TCR), Docks Cereali, Viglienzone Adriatica, Hannibal (Gruppo Contship) e la Rete di Impresa Dinazzano Po/MIST, segnando un avanzamento significativo nel processo di digitalizzazione e ottimizzazione dei flussi informativi relativi alla gestione dei convogli ferroviari nel porto.

La Rail Management Platform è stata sviluppata per migliorare l’efficienza degli scambi informativi tra i principali attori della comunità ferroviaria portuale, inclusi i terminal portuali, gli operatori del trasporto multimodale, il gestore della manovra e le imprese ferroviarie. Il sistema fornisce un’interfaccia digitale centralizzata, che permette di gestire in tempo reale i flussi di informazioni riguardanti l’ingresso e l’uscita dei treni dal porto, con un impatto positivo sulla semplificazione e sulla velocizzazione dei processi.

A partire dai prossimi mesi la piattaforma permetterà anche di integrare i Servizi I-RAIL dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), che consentiranno la gestione informatizzata dei controlli doganali sulle merci in uscita dal porto mediante il trasporto ferroviario, con l’obiettivo di garantire una maggiore efficienza e sicurezza nelle operazioni.

L’adozione della Rail Management Platform rientra in un più ampio progetto nazionale che mira a digitalizzare i porti italiani, rendendoli sempre più interconnessi e pronti a rispondere alle esigenze delle comunità portuali moderne.

Il sistema è inoltre interoperabile con la Piattaforma Integrata di Circolazione (PIC) di RFI, consentendo agli operatori di monitorare in tempo reale lo stato dei treni sulle linee ferroviarie nazionali. Con questo sviluppo, il Porto di Ravenna continua a confermare il suo impegno nella modernizzazione e nell’efficientamento delle proprie infrastrutture, mirando a rafforzare la propria competitività e a favorire un trasporto più sostenibile e intelligente.

Luca Abatello, CEO di Circle Group, ha commentato: “Con l’avvio in produzione della Rail Management Platform, Circle Group conferma il suo impegno a supportare l’innovazione e la digitalizzazione dei porti italiani, come da piano industriale “Connect 4 Agile Growth” . Siamo orgogliosi di aver contribuito a questo progetto strategico commissionato dall’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centro-Settentrionale (ADSP MACS) nell’ambito delle attività del progetto PROMARES e totalmente finanziato dalla Commissione UE nel programma INTERREG Italy-Croatia, che rappresenta un passo fondamentale verso un trasporto ferroviario più efficiente, sicuro e sostenibile. Questa piattaforma non solo migliorerà la gestione delle operazioni ferroviarie nel Porto di Ravenna, ma contribuirà anche a rafforzare la competitività del sistema portuale italiano a livello internazionale.”