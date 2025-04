Zone economiche speciali e dazi doganali nei sistemi portuali: rivoluzione del protezionismo intercontinentale?

In questi giorni di particolare tensione e preoccupazione geopolitica, numerosi sono gli interessi generali e i momenti di confronto tra gli addetti ai lavori sul tema dei dazi posti dagli Stati Uniti d‘America nei confronti sia dell’Europa che dei Paesi appartenenti ad altri continenti a cui fanno da “cornice” le più volte richiamate in più sedi istituzionali ed istituite Zes – Zone Economiche Speciali – “piccole isole” a regolamentazione economica giuridica speciale capaci, di per se, di poter favorire il libero scambio di merci tra più Paesi e quindi tra più Nazioni anche e soprattutto appartenenti a Continenti differenti grazie a favorevoli condizioni riguardanti i costi della logistica, le semplificate barriere doganali, la trasparenza ed efficienza amministrativa rilevandosi, le Zes per l’appunto, fondamentali nella sinergia tra proprio i sistemi logistici portuali e l’industria od il commercio favorendo nuovi investimenti proprio attraverso qualificati e definiti incentivi fiscali.

Consideriamo che nel mondo le Zes sono oltre cinquemila e che in Italia, dopo una iniziale spinta nei recenti anni voluta dal Governo nei confronti di più Zes , otto , sparse in zone più disagiate bisognevoli di sviluppo e coesione sociale, a partire dal primo gennaio 2024 è stata istituita la Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno – Zes Unica che ricomprende, è appena il caso di sottolineare, i territori delle regioni Abruzzo, Campania ,Basilicata, Calabria, Molise Puglia, Sicilia e Sardegna assorbendo le precedenti suddivisioni territoriali in parte ostative di uno sviluppo coerente e strategico in un’area ben definita e caratterizzata nel mentre di converso proprio la Zes Unica trasforma il sud ed il Mezzogiorno in una vasta area unitaria attrattiva di investimenti la cui diversificazione interna è a carattere funzionale e specialistico ovvero puramente geografico rendendo il medesimo territorio più competitivo nel rispondere alle divere esigenze strategiche e logistiche degli investitori.

Il Mezzogiorno si candida, nella sua unità territoriale Zes unica, ad hub economico, logistico e produttivo di rilevanza internazionale sfruttando la sua posizione di centralità e di cerniera tra Oriente, Nord Africa ed Europa con lo scopo di fornire uno sviluppo economico attraverso la semplificazione amministrativa (autorizzazione unica integrata) e l’agevolazione degli investimenti (credito d’imposta).

Per far ciò l’organizzazione prevede una cabina di regia Zes con compiti di indirizzo vigilanza e coordinamento ed una struttura di missione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri; quest’ultima di fondamentale importanza anche perché consente il coordinamento – nella prospettiva di durata triennale degli obiettivi strategici – con i fondi sia del Pnrr che con quelli strutturali di coesione nazionali ed europei attraverso il meglio noto Piano strategico deliberato e condiviso proprio dalla cabina di regia e pubblicato a gennaio 2025 sulla gazzetta ufficiale a dimostrazione della massima esecutività. Se è vero che il mare Mediterraneo è da sempre crocevia di ben tre continenti è pur vero che esso è attraversato da oltre il 30% dei traffici mondiali marittimi risultando quindi una mare geostrategico in una ottica quella della Zes unica del Sud, di favorire investimenti e lo sviluppo proprio dove avviene l’intreccio tra diverse culture quali la Indo Pacifica ed Atlantica.

Sinteticamente in questa sede si sottolinea come a differenza delle precedenti Zes quella unica del Sud vuole offrire uno spazio di investimenti ampio e diversificato e quindi competitivo capace di esaltare le caratteristiche multiforme del Mezzogiorno anche grazie ad una gamma più ampia e logisticamente diversa tipologia di investimenti ponendo cosi in maniera inequivocabile la competitività del Mezzogiorno a livello globale grazie anche alle forme amministrative semplificate quali lo sportello unico, la conferenza di servizio con la riduzione dei termini perentori e la fiscalità di vantaggio con la misura fondamentale che è il credito d’imposta unitamente a sgravi contributivi, risorse economiche a fondo perduto ed in conto interessi, finanziamenti agevolati attraverso vari programmi quali ad esempio il bonus donne, bonus giovani, transizione 5.0, smart&startItalia resto al sud, Misura Africa in linea con gli obiettivi del piano Mattei ,il contratto di sviluppo, ecc.

Una menzione a parte meritano le Zone Franche Doganali che debbono , al pari di come istituite, stimolare la competitività dei porti ed il loro ruolo di hub logistico del sud posti all’interno della Zes unica; le zone franche consentono in aree prestabilite depositare merci in sospensione di diritti doganali tipo dazi ed iva e poter sulle medesime merci effettuare manipolazioni semplici o lavorazioni autorizzate per un miglior uso delle merci una volta trasformate. Altro esempio utile alle imprese è il deposito della merce con il pagamento dell’iva o del dazio posticipato al momento dell’immissione della merce della merce nel mercato od al distributore finale gestendo, le imprese, al meglio i flussi di cassa.

Tutto ciò premesso e prima di accennare alle filiere unitamente al ruolo strategico dei porti della Zes unica del Sud come definiti dal Piano strategico della Zes Sud, risultano prioritari se pur solo accennati, i principi generali cui gli investimenti debbono ispirarsi tra cui meritano una importante citazione quelli che promuovono la transizione energetica e la prevenzione dei rischi ambientali, l’interconnessione con il potenziamento delle infrastrutture e la promozione della competitività e quindi la produttività qualificando le reti commerciali, industriali e della logistica.

Il piano Zes unica stabilisce una specifica strategia per attrarre investimenti a partire dalle aree di specializzazione già consolidate dove la massimizzazione dell’impatto economico e sociale costituisce un elemento valido su cui agire per stimolare la crescita, i traffici e l’occupazione. In tal senso sono state individuate le filiere ed in particolare le nove filiere sulle quali investire maggiormente: chimica e farmaceutica, navale e cantieristica, ferroviario, aerospazio e tecnologia solo per citarne alcune.

Fondamentale e di rafforzata e strategica importanza risultano le oltre sette Autorità di Sistema Portuale ricadenti nella Zes Sud per un numero complessivo di circa 40 porti ognuno con la propria classe e caratteristica e retroportualità ma tutti posti a “maxi sistema” per stimolare i traffici portuali dei futuri insediamenti produttivi a fiscalità agevolata previsti e prevedibili nelle aree demaniali di competenza unitamente all’ulteriore spinta, sempre per e nello sviluppo dei traffici marittimi, che i fondi del Pnrr destinati alla portualità sono in grado di fornire grazie sia agli investimenti infrastrutturali del tipo ultimo miglio e resilienza strutturale per i porti core appartenenti alla rete ten-t ed i porti comprehensive appartenenti alla rete ten-t globale a cui si aggiungono alcuni milioni di euro destinati alla digitalizzazione della logistica e l’efficientamento energetico sempre per i porti messi a sistema nella Zes sud.

Non sarà questa la sede ma merita un cenno la filiera dell’Aerospazio presente in veri distretti tecnologici capaci essi stessi di sviluppare tecnologie trasversali suddivise, sommariamente, in tecnologie digitali, pulite, efficienti e bio.

Ma torniamo all’importante ruolo che i porti, i sistemi portuali, hanno ed avranno sempre di più per lo sviluppo dei traffici marittimi grazie agli strumenti di economia assistita ed autonoma posti in essere dallo Stato e dall’Unione Europea attraverso qualificate, articolate e complementari filiere atte al veloce ed efficiente andamento del piano strategico della Zes unica presente, in ultimo, nella legge di bilancio 2025 con un credito d’imposta proprio per la Zes Unica del Sud, come accennato a più riprese, per investimenti effettuati dal gennaio 2025 al novembre 2025 identificando il Mezzogiorno come traino della crescita nazionale.

Nella Zes Unica la legge di bilancio 2025 ha confermato, peraltro, la cumulabilità tra il credito di imposta Zes Unica ed incentivi Transizione 5.0 ovvero le agevolazioni delle Zone Logistiche Semplificate concedendo alle imprese che intendono investire nel Sud benefici fiscali e riduzione dei costi di investimento senza precedenti migliorando la competitività nei mercati di riferimento.

In questo ginepraio di prerogative economiche uniche per il Mezzogiorno si collocano i dazi ovvero una imposta applicata dagli Stati Uniti sulle merci in arrivo da altri Paesi con percentuali variabili da merce a merce e da Paese e Paese che stanno causando veri shock sia nelle borse europee che di altri continenti oltre a creare una diffusa preoccupazione nei sistemi produttivi e della logistica.

Ovviamente i dazi rendono più costose le merci estere nel paese che le impone. I maggiori costi addebitabili all’introduzione dei dazi – mancanti da alcuni decenni in maniera così invasiva e decisa – rimette in corsia l’uso e lo scudo del mercato del protezionismo e crea importanti stravolgimenti nelle economie commerciali del nostro Paese e nei rapporti internazionali non solo con gli Stati Uniti a tal punto da rappresentare motivo di preoccupazione dell’economia reale.

Ma cosa si immagina di poter fare, al momento nell’Unione Europea unita, specie se al crollo delle borse ha fatto eco un parziale aumento delle scorte di beni soggetti ai dazi prima che venissero inseriti e proclamati? Certamente difficile auspicare che ai dazi debbano corrispondere l’emissione di altri dazi come se fossimo in un sistema del tipo a concorrenza perfetta ne risolutiva è il long time presso le zone doganali portuali comportanti reazioni a catena nel sistema della logistica.

Difficile sarebbe altresì far ricadere il maggior costo derivante dal dazio sull’ utente finale anche se tale regola commerciale troverebbe importanti differenze in base al tipo del prodotto e la sua scala di appartenenza nel paniere dei beni di consumo primari e secondari o d ‘èlite.

I dazi imposti dalla politica americana mirano ad un mercato protezionista delle industrie americane al fine di riequilibrare gli scambi commerciali anche soggetti alle delocalizzazione delle industrie produttive. Il boomerang potrebbe così interessare innanzi tutto proprio i traffici commerciali ricordando che per l’Italia e parte dell’Europa gli USA sono il primo mercato di riferimento anche per quanto attiene il transhipment.

Quindi se pur ragionando per ipotesi tra le ipotesi, cosa si auspica si possa determinare al fine di fronteggiare l’avanzata degli effetti dei dazi sui traffici internazionali prescindendo dal tipo di merce o prodotto? Fondamentale si ritiene è utilizzare una politica, nel breve periodo – una sorta di bolla di decantazione di almeno 3/5 mesi, della osservazione e dell’attesa delle reazioni dei mercati e delle borse che se pur storditi e stordite hanno una serie di anticorpi propri sia posti a tutela del consumatore che del produttore onde verificare gli effetti dei dazi sulla politica economica interna degli Usa ad esempio nei primi sei mesi.

Poi altro dato fondamentale è che il mercato specie marittimo si adatta sempre ai cambiamenti economici se pur strutturali come il mercato intrinseco di dazi ; fondamentale appare, ad esempio, ricercare altri mercati d’espansione in modo da raccogliere l’offerta di prodotto già disponibile come potrebbero essere i vasti continenti asiatici ed africani.

Altro strumento valutativo da reazione del mercato Europeo sarà sicuramente il monitoraggio e l interesse al dialogo che certamente deve allontanare la politica dei dazi “di reazione” improponibile in re ipsa. Auspicabile poi, sempre dopo una attenta valutazione delle reazioni dei mercati e della borsa Usa sarebbe una proposta Europea a dazi zero per alcuni prodotti condivisi tra gli Stati dell’Unione in modo da sollecitare i mercati e quindi gli scambi ad effetti “a contrario” quasi a voler sbalordire.

Infine e sempre dopo una attenta valutazione di un fenomeno – quello dell’introduzione dei dazi – i cui effetti sulla economia reale anche intercontinentale sono prevalentemente di medio periodo, è proporre una articolata regolamentazione del protezionismo economico a parti invertite in modo da apparire corrispondenti alle aspettative di mercato degli Usa che, per l’appunto, hanno voluto introdurre la misura.

Un dato è certo: se i mercati hanno assorbito gli anni durissimi su più fronti del covid planetario che ha inciso certamente sulle logiche dei traffici commerciali e marittimi raffinando le tecniche ed i controlli, non sarà difficile moderare gli impulsi di una delle Potenze mondiali verso una attesa, a Suo dire – rivoluzione che, a mio parere si sgonfierà nel giro di un semestre capace, quest’ultimo, di garantire maggiore coerenza commerciale tra Continenti apprezzandone il listino delle merci come da anni ed anni considerato e studiato.

L’attesa ed il tempo sapranno donarci saldezza commerciale a tutto vantaggio, quindi, delle prerogative già messe in campo dello Stato Italiano lungimirante, si ritiene, nella programmazione e pianificazione dello sviluppo dei nostri sistemi portuali e quindi delle accelerate sui collegati traffici marittimi.

Avv. Teodoro Nigro