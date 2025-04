I manager delle crociere evidenziano la resilienza e la strategia a lungo termine

(CEO Carnival Corp., MSC Crociere, Norwegian Cruise Line Holdings, Royal Caribbean Group e CLIA discutono le prospettive all’apertura della conferenza commerciale; foto courtesy SeatradeCruiseGlobal)

L’industria crocieristica entra nel 2025 con posizioni più forti di sempre

Miami. Importante è stata la conversazione con i dirigenti delle compagnie di crociere che ha dato il via alla fiera di tre giorni. Gli organizzatori hanno notato che la conferenza sta segnando successi tra cui il suo 40° anniversario con 12.000 partecipanti.

CLIA (Cruise Lines International Association) ha evidenziato le sue aspettative che le crociere continueranno a crescere, rilasciando la sua proiezione che prevede che 37 milioni di persone navigheranno nel 2025 e una crescita superiore al 13% per raggiungere i 42 milioni di passeggeri entro il 2028.

I dirigenti delle compagnie di crociera – nella loro comune conversazione – hanno discusso le sfide a breve termine che incombono per l’economia e l’instabilità globale. Parlando in apertura della fiera del settore Seatrade Cruise Global 2025, hanno evidenziato la storia di resilienza e capacità di adattamento del settore di fronte alla crescente instabilità economica e politica.

Sull’attuale clima economico e su come sta influenzando l’industria crocieristica, Josh Weinstein, Presidente e CEO di Carnival Corporation, ha ammesso che la tanto sbandierata “stagione delle onde” del settore quest’anno è stata incoerente e “instabile”. Ha detto che Carnival Corp., come la maggior parte delle aziende del settore, ha iniziato il 2025 con un numero grande di prenotazioni e alla lunga durata che si estende alle crociere nel 2026 e nel 2027, ma i consumatori si sono rapidamente tirati indietro di fronte alle incertezze emergenti, facendo rallentare il numero di questo 2025, anche se i clienti si adattino comunque e che la proposta fi valore della crociera in sé metterà il settore in una posizione migliore.

Tutti i dirigenti hanno evitato di parlare di “recessione”, ma è chiaramente nella mente di tutti. Weinstein (Carnival Corp) ha ammesso che le crociere “non sono immuni da una recessione”.

I dazi e l’emergente guerra commerciale, tuttavia, sono stati respinti come ‘scarsamente impattanti’ sull’industria crocieristica.

Gli amministratori delegati di Carnival Corp., MSC Crociere, Norwegian Cruise Line Holdings e Royal Caribbean Group hanno tutti sottolineato le catene di approvvigionamento locali del settore e la capacità di adattarsi per evitare le tariffe.

Pierfrancesco Vago, Presidente Esecutivo di MSC Crociere, ha anche osservato che continuano a vedere americani che viaggiano in Europa ed europei che prenotano viaggi negli Stati Uniti.

Il nuovo presidente e amministratore delegato di CLIA (Cruise Lines International Association), Bud Darr, che ha lasciato MSC per dirigere il gruppo commerciale, ha sottolineato che circa un terzo delle democrazie del mondo ha tenuto le elezioni nel 2024, riconoscendo un “cambiamento di umore nella politica” globale. Ha notato una natura ciclica della politica, affermando che le crociere sarebbero un “settore in evoluzione in un mondo in evoluzione”.

“Non cambieremo la nostra strategia dopo due giorni”, ha detto Harry Sommer, CEO di Norwegian Cruise Line Holdings, riferendosi al lancio dei dazi di Trump e al crollo dei mercati azionari globali.

I dirigenti hanno sottolineato i continui investimenti annunciati per le nuove navi. Almeno sei ordini di navi da crociera sono stati annunciati in concomitanza con l’inizio della conferenza.

“Abbiamo grande fiducia nel lungo termine e stiamo gestendo a lungo termine”, ha dichiarato Jason Liberty, Presidente e CEO di Royal Caribbean Group. Ha notato la mancanza di slot per la costruzione nei quattro cantieri navali europei che costruiscono grandi navi da crociera, notando che le aziende stanno gestendo la costruzione a lungo termine.

Mentre CLIA calcola che ci sono 60 navi da crociera in ordine, è stato notato che la metà ha meno di 100.000 tonnellate di stazza lorda. Hanno detto, tuttavia, che le navi da crociera stanno diventando più grandi, in parte per fornire spazio a nuove e future tecnologie.

“Non stiamo costruendo più grandi per il gusto di essere più grandi”, ha detto Weinstein (Carnival Corp). Riconosce l’economia delle nuove navi da crociera, ma ha detto che progettano le navi per fornire esperienze diverse alle persone che cercano opzioni diverse.

Vago (MSC Crociere) concorda, sottolineando la capacità delle navi da crociera più piccole di andare “fuori dai sentieri battuti”.

Ciascuno dei dirigenti ha sottolineato di rimanere ottimista, mentre c’è stata anche una richiesta di maggiore collaborazione. Hanno affermato che l’industria deve continuare a educare i funzionari eletti e altri sul suo valore e contributo, oltre a lavorare con le Autorità locali per affrontare le preoccupazioni prima che diventino un problema.

Abele Carruezzo