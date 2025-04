Propeller in Albania 2025: Porti e shipping, fattori strategici per Albania e Italia

(Studenti dei Nautici a bordo della Vespucci; foto courtesy The International Propeller Clubs)

The International Propeller Club – Italia ha organizzato, per oggi 9 e domani 10 aprile, la dodicesima missione all’estero in Albania

Tirana. “Si tratta della dodicesima missione all’estero del Propeller – dichiara il presidente Umberto Masucci -.

Le missioni, iniziate nel 2015, hanno l’obiettivo di promuovere le best practices nei settori dello shipping, della portualità e della logistica, favorendo la collaborazione tra le componenti pubbliche e private del cluster marittimo italiano e creando solide reti di networking con le comunità locali”.

Il programma prevede incontri a Tirana tra le Autorità, il Cluster locale e la Delegazione italiana, formata dal cluster marittimo privato e pubblico.

Questa mattina, a Tirana (Hotel Marriott), SRM, il Centro Studi collegato al Gruppo Intesa Sanpaolo, partner scientifico del Propeller Club ha organizzato la tavola rotonda sul tema “Porti e Shipping: drivers strategici per Albania e Italia”.

L’Albania occupa una posizione strategica nel Mediterraneo, al crocevia tra i Paesi occidentali e i Balcani. Lo sviluppo dei suoi porti e dell’industria marittima può dare ulteriore impulso alla sua economia, nonché agli scambi e allo sviluppo economico dell’intera area mediterranea, in particolare sulla sponda adriatica.

Lo studio – presentato stamane da Massimo DEANDREIS, general manager di SRM – ha analizzato il ruolo significativo che il settore dei porti e dello shipping può svolgere da una prospettiva geostrategica per far emergere l’Albania nel panorama internazionale. Situato sul lato adriatico, il Paese sta investendo e concentrandosi sulle sue infrastrutture per rafforzare la sua presenza e il suo valore internazionale in un momento difficile per l’economia globale.

L’Italia e l’Albania – ha detto Deandreis – possono giocare un ruolo fondamentale nel Mare Adriatico; i porti dell’Adriatico possono essere veri ‘gateway’ europei verso le regioni del Danubio, della Bosnia e d Baltico, confermando un’opportunità di realizzare il ‘corridoio’ di merci, ma soprattutto ‘energetico’ per il centro-Europa.

(Slide courtesy SRM)

L’industria marittima rappresenta una risorsa chiave per incrementare le performance economiche del Paese nel prossimo decennio. Lo shipping sta attraversando una fase di rinnovamento in Albania, con investimenti significativi nello sviluppo delle infrastrutture necessarie e nel miglioramento della capacità e del potenziale sia turistico sia marittimo; vedasi l’impegno innovativo del porto di Durazzo, chiaro esempio della strategia governativa.

Rivoluzione tecnologica, sostenibilità, climate change, fratture geopolitiche – ha sottolineato la presentazione i Srm – sono fattori che stanno ridefinendo l’arena competitiva tracciando una geografia produttiva “diversamente globalizzata”. Regionalizzazione, accorciamenti, digitalizzazione, multilocalità diventano le nuove parole chiave per una mutevole e più frammentata globalizzazione: una Frag-Globalizzazione (una globalizzazione frammentata e fragile).

La missione del Propeller continuerà a Durazzo con una serie di incontri a bordo della nave scuola Amerigo Vespucci, recentemente rientrata dal suo straordinario giro del mondo, che termina proprio nel porto albanese.

Sempre a Durazzo sarà organizzata una tavola rotonda sul tema della formazione marittima, a cura dell’Accademia della Marina Mercantile Italiana. Sarà anche l’occasione per far vivere a una selezione di studenti degli Istituti Nautici italiani l’esperienza della vita di bordo.

“Siamo particolarmente grati alla Marina Militare – conclude Masucci – per aver accettato di ospitare a bordo di Nave Vespucci, una crociera di addestramento promossa dai Propeller italiani: un gruppo di circa quindici ragazzi provenienti da vari Istituti Tecnico Nautici e dall’Accademia della Marina Mercantile Italiana. Facciamo squadra per il bene del nostro cluster”.

Abele Carruezzo