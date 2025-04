Gli importatori iniziano a tagliare gli ordini dopo i dazi del 145% sulla Cina

(Porto di Los Angeles; foto courtesy Autorità Portuale)

Gli importatori americani stanno iniziando a ritardare o annullare gli ordini in Cina a causa della nuova tariffa del 145% della Casa Bianca sulle merci cinesi

Los Angeles. Alcune aziende statunitensi potrebbero abbandonare le merci di importazione sul molo perché non possono permettersi di pagare i dazi extra, anche se la Casa Bianca ha promesso un’esenzione per le merci già in transito.

Anche prima dell’ultimo aumento, i produttori cinesi hanno dovuto affrontare una tariffa del 20% a causa delle precedenti azioni della Casa Bianca. Molti hanno già scontato i loro prodotti al prezzo più basso e redditizio per compensare gli effetti.

“È un rompicapo”, ha detto il proprietario della fabbrica di giocattoli Chen Qingxin al Wall Street Journal. “Non c’è più spazio per fare affari, per entrambe le parti”.

Dato l’effettivo raddoppio dei loro costi all’ingrosso, i rivenditori americani stanno già iniziando ad annullare o rinviare gli ordini.

Il gigante dell’e-commerce Amazon ha iniziato a revocare gli ordini questa settimana, secondo Bloomberg, e ha già annullato le spedizioni di prodotti estivi come condizionatori d’aria, sedie a sdraio e scooter.

Anche gli esportatori in Cina si stanno adattando a una nuova realtà. “Tutti gli ordini di fabbrica sono sospesi. Tutte le merci che non sono state caricate saranno cancellate e le merci che sono già in mare saranno rivalutate”, ha detto al South China Morning Post (SCMP) un dirigente del settore manifatturiero. “La perdita su ogni container che spediamo è ora maggiore del profitto che facevamo su due container”. Ha aggiunto che la sua azienda ha sentito da almeno un cliente statunitense che le merci sarebbero state abbandonate sul molo quando sarebbero arrivate perché le tariffe le rendevano troppo costose da vendere.

Joseph Esteves, consulente per la catena di approvvigionamento, ha detto alla stampa locale di Los Angeles che “La tendenza principale che vediamo è che gli spedizionieri cercano di non accettare le loro merci” e ha aggiunto che “Molte di queste aziende sono indebitate finanziariamente. Non hanno i requisiti di capitale circolante e non hanno i soldi. Quindi semplicemente non possono accettare una tale tariffa e sperare di vedere cosa succede”.

I forti dazi sulla Cina potrebbero costringere gli importatori statunitensi a diversificare le loro catene di approvvigionamento verso altre alternative, come la Cambogia e il Vietnam, opzioni già popolari per la strategia di approvvigionamento diversificato “Cina più uno”.

Ma ci sono poche possibilità che più beni di consumo di fascia bassa finiscano per essere prodotti in America, dicono alcuni nel settore della catena di approvvigionamento.

“Non torneranno assolutamente negli Stati Uniti”, ha dichiarato Casey Barnett, presidente della Camera di Commercio Americana in Cambogia. “Non riesco a immaginare che gli americani vogliano sedersi e cucire un paio di pantaloni della tuta per lunghe ore del giorno”.

La Cina ha anche imposto la propria tariffa di ritorsione dell’84% sulle merci statunitensi, e si prevede che l’aumento dei costi colpirà duramente gli interessi agricoli, in particolare i coltivatori di soia. Anche i produttori statunitensi potrebbero risentire degli effetti di un rallentamento, sopsrattutto in California, nel settore della produzione di macchine utensili industriali; settore che già sta soffrendo, riducendo le assunzioni, la produzione e gli straordinari a causa di una ‘drastica’ diminuzione della domanda estera di tali prodotti.

Abele Carruezzo