La Casa Bianca taglierà anche i fondi alla NOAA

(La nave da ricerca Oscar Dyson, utilizzata dalla NOAA Fisheries per le indagini sulla pesca a strascico; foto courtesy NOAA)

Il piano dell’OMB (Office of Management and Budget) prevede che la NOAA Fisheries venga incorporata nell’U.S. Fish and Wildlife Service dell’Interno

Washington. I documenti di bilancio interni trapelati ai media, l’altro giorno, suggeriscono che la Casa Bianca di Trump vuole dimezzare i finanziamenti per il National Ocean Service della NOAA, spostare il National Marine Fisheries Service al Dipartimento degli Interni, porre fine al programma Sea Grant per la ricerca e l’Istruzione oceanografica ed “eliminare tutti i finanziamenti per i laboratori e gli Istituti cooperativi per il clima, il tempo e gli oceani” – ponendo fine al programma di ricerca meteorologica e oceanica della NOAA.

Attuali ed ex membri dello staff della NOAA hanno consegnato copie del budget OMB (Office of Management and Budget) per la NOAA a Science, Politico e al New York Times questa settimana. Tra le altre voci, i programmi da eliminare includerebbero: – L’Office of Oceanic and Atmospheric Research (OAR), la divisione di ricerca principale della NOAA; – Il National Oceanographic Partnership Program e il programma Sea Grant; – Il National Marine Fisheries Service, da incorporare nell’Agenzia per la Pesca e la Fauna selvatica degli Stati Uniti; – Il sistema integrato di osservazione degli oceani del National Ocean Service Osservazioni regionali, ricerca competitiva e sovvenzioni per la gestione delle zone costiere; – I Centri nazionali per la Scienza oceanica costiera.

Nel complesso, il piano dell’OMB taglierebbe la linea superiore della NOAA di 1,7 miliardi di dollari. OAR sarebbe la divisione più colpita, eliminando il suo Ufficio. Il suo budget sarebbe stato tagliato di 315 milioni di dollari e i restanti 170 milioni di dollari sarebbero stati riutilizzati per altri programmi.

Il bilancio dell’Office of Management and Budget (OMB) per l’anno fiscale 2026 della Casa Bianca è formalmente un suggerimento al Congresso; in teoria, qualsiasi numero finale dovrebbe passare alla Camera e al Senato.

“Penso che sia il primo passo nella decostruzione dell’agenzia”, ha detto a Politico l’ex amministratore della NOAA, Rick Spinrad, dopo aver letto il piano. “Ognuno di questi è di per sé abbastanza distruttivo. Ma presi insieme predicono un esito molto più disastroso”.

Alcuni dei tagli più grandi erano previsti da tempo: lo smantellamento dell’Office of Oceanic and Atmospheric Research fa eco al noto rapporto Project 2025 della Heritage Foundation, che descriveva l’OAR come “uno dei principali motori dell’industria degli allarmi sui cambiamenti climatici”, proponeva di consolidare l’Ufficio e raccomandava di “sciogliere” del tutto la NOAA.

Il taglio del budget dell’OMB è anche simile a un precedente piano pubblicato nel 2023 dal Center for Renewing America, fondato dal coautore del Project 2025 e attuale direttore dell’OMB Russell Vought.

Il piano OMB include anche tagli specifici ai satelliti meteorologici di prossima generazione della NOAA, il cui lancio è previsto per il 2030. L’OMB propone di eliminare i singoli sensori che (se installati) traccerebbero il colore dell’oceano, la temperatura atmosferica, i livelli di inquinamento e il contenuto di umidità. Alcuni di questi fattori sono utili per la previsione delle tempeste, ma i dati potrebbero anche essere riutilizzati per produrre Scienza del clima.

Allo stesso tempo, i tagli paralleli che l’OMB propone alla NASA (riportati da Ars Technica) potrebbero eliminare anche una grande quantità di capacità di rilevamento satellitare delle Scienze della Terra esistenti.

I tagli segnalati dall’OMB si allineano anche con i recenti ordini dell’Amministrazione che hanno annullato i contratti di locazione degli uffici (che erano in fase di approvazione a partire dallo scorso 1° aprile) per alcuni dipartimenti NOAA, fortemente incentrati sul National Marine Fisheries Service. Le cancellazioni del contratto di locazione interessano gli Uffici portuali NMFS (National Marine Fisheries Service) siti in Alaska, California, Florida, Guam, Massachusetts, New Jersey, Louisiana, Oregon, Washington e altrove e molte entreranno in vigore nell’anno fiscale 2025.

Intanto, l’Amministrazione Trump ha licenziato centinaia di lavoratori della NOAA come parte del suo sforzo per tagliare la burocrazia governativa.

Abele Carruezzo