Barcellona formalizza l’unificazione dei due terminal dei traghetti Grimaldi

(Foto courtesy Autorità Portuale di Barcellona)

L’operatore italiano pagherà un canone di occupazione di 1,8 milioni di euro all’anno e avrà la concessione fino al 2035

Barcellona. L’Autorità Portuale di Barcellona ha ufficialmente firmato l’unificazione delle concessioni di traghetti che Grimaldi ha nell’area catalana.

Un passo già annunciato alla fine del 2023 con l’assorbimento da parte del Gruppo Grimaldi di tutti gli asset della spagnola Armas Trasmediterránea nella capitale catalana.

Come pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dello Stato (BOE), Grimaldi potrà dismettere i suoi terminal nei porti di Poniente, Sant Bertran e Costa in un’unica concessione, con una superficie complessiva di 175.710 metri quadrati.

Allo stesso modo, l’Autorità Portuale di Barcellona accetta di estendere la durata della concessione fino al 2035, cosa che è anche legata agli investimenti milionari che Grimaldi ha impegnato nelle sue strutture. La compagnia di navigazione dovrà pagare una tassa di soggiorno annuale di 1,82 milioni di euro, a cui si aggiungerà una tassa di attività di 0,0451 euro per passeggero e di un euro per ogni UTI (Unità di Trasporto Intermodale) che transita nei suoi terminal. Include anche le merci in transito, specifica la lettera nel BOE.

Inoltre, ogni veicolo in regime merci che si muove nelle strutture ha una diversa tassa di attività, di 0,25 euro, e Grimaldi deve anche pagare all’Autorità Portuale l’1% del fatturato che riceve per qualsiasi trasferimento di locali o superfici che dovesse effettuare.

La BOE precisa inoltre che la decisione dell’Autorità Portuale di Barcellona, presa all’interno del suo Consiglio di Amministrazione, è un “atto amministrativo definitivo” ed esaurisce tutto in caso di ricorso. Ci sono ricorsi per il riesame davanti al Consiglio del Porto catalano stesso, o ricorsi contenzioso-amministrativi nei Tribunali.

Grimaldi ha iniziato l’acquisto degli asset di Armas nel 2021 e ha dovuto attendere l’approvazione della Commissione Nazionale dei Mercati e della Concorrenza (CNMC) per consolidare le nuove concessioni acquisite a Barcellona.

Infatti, l’unificazione dei terminal ha significato anche il ritorno, da parte della compagnia di navigazione, di parte delle sue aree di concessione al porto di Barcellona.

In pratica, la sua attuale gestione ricade su quelli che erano ex terminal Grimaldi, sulla banchina di Poniente, e il Terminal Traghetti della darsena, situati su Costa, entrambi strutture per il traffico ro-pax. L’investimento principale che l’operatore sta intraprendendo è la costruzione di un nuovo silo per veicoli sulla banchina di Costa, da un lato, e quello di una nuova passerella pedonale nell’infrastruttura di Poniente.

Abele Carruezzo