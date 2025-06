ADRIA SHIPPING SUMMIT APRE SU GEOPOLITICA E NUOVI SCENARI GLOBALI

Dopo i saluti di benvenuto e gli interventi introduttivi di taglio istituzionale che vedranno i principali rappresentanti del cluster logistico-portuale, Adria Shipping Summit 2025 partirà con una sessione intitolata “Opportunità locali e prospettive globali”, dedicata ai grandi temi geopolitici che attraversano il Mare Adriatico, corridoio tra Mediterraneo ed Europa Centro Orientale.

In particolare i porti dell’Alto Adriatico, per storia e posizione strategica, tornano al centro delle dinamiche globali. Le tensioni internazionali, insieme a progetti come l’IMEC – Via dell’Oro, ne rilanciano il ruolo come snodo cruciale tra Europa – Medio Oriente – Asia.

A discuterne, in questo primo panel, saranno esperti accademici e ricercatori di primo piano:

-Luiza Anna Bialasiewicz, Professoressa di Economia Politica, Università Ca’ Foscari Venezia e Direttrice della School for International Education

-Francesco Zampieri, docente di Strategia Marittima, Istituto di Studi Militari Marittimi

-Tiziano Marino, analista Asia e Pacifico, Ce.S.I. – Centro Studi Internazionali

Un dibattito necessario sulla situazione geopolitica dell’Adriatico e del Mediterraneo Orientale, come premessa per poi analizzare, nel corso della giornata di lavori, il ruolo di Venezia e dei suoi porti, in questo scenario in rapida trasformazione.

Prima sessione

Opportunità locali e prospettive globali

MATTINA 3 LUGLIO

10.30 – 11.15

Auditorium Santa Margherita – Emanuele Severino

Università Ca’ Foscari

I porti dell’Alto Adriatico costituiscono per ragioni geografiche e per eredità storica la porta privilegiata del Mediterraneo e oltre verso l’Europa Centro-Orientale. I recenti movimenti geopolitici e geoeconomici hanno rilanciato questo ruolo e progetti di largo respiro come IMEC-Via dell’Oro non possono che rafforzarlo.

MAIN TOPICS

-La situazione geopolitica dell’Adriatico e del Mediterraneo Orientale

-Chi controlla l’Adriatico

-La Via dell’Oro o del Cotone e il ruolo dell’Adriatico

Modera

Keynote speeches

Sfide geopolitiche regionali ed europee: come cartografare una risposta alle emergenti geografie?

Luiza Anna Bialasiewicz, Professoressa Dip. Economia, Università Ca’ Foscari e Direttrice, Ca’ Foscari School for International Education

Francesco Zampieri, Docente incaricato di Fondamenti di Strategia e di Strategia Marittima, Istituto di Studi Militari Marittimi

Tiziano Marino, Analista Asia e Pacifico, Ce.S.I.