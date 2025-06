La Cosco Shipping tratta il suo ingresso nell’alleanza guidata da MSC per l’acquisto di Hutchison

La trattativa con l’investitore cinese Cosco è strategica per MSC al fine di ottenere l’approvazione del Governo di Xi Jinping

Ginevra. La Mediterranean Shipping Company (MSC), tramite il suo armatore, sta negoziando l’ingresso del gruppo statale cinese Cosco Shipping Corporation come investitore nel consorzio di cui è capofila per rilevare la rete di 43 terminal container che Hutchison Ports ha al di fuori del Paese asiatico.

Si tratta di un tentativo di convincere il Governo di Xi Jinping, che si è opposto alla transazione fin dall’inizio, a dare il via libera all’operazione, e le cui trattative sono in corso.

Cosco Shipping dispone di una flotta di 1.535 navi, con una capacità di 130 milioni di tonnellate, di cui 542 sono navi portacontainer (3,4 milioni di Teu), che la rendono la quarta compagnia di linea più grande del mondo.

Inoltre, la società con sede a Shanghai è il terzo operatore di terminal container al mondo, con un traffico di 53,8 milioni di Teu, dietro solo ai porti dell’Autorità di Singapore (PSA) e Cosco non ha però l’esclusiva dei colloqui con il consorzio guidato da Gianluigi Aponte.

In queste trattative per l’acquisto di Hutchison Ports, la MSC, tramite la sua controllata Terminal Investiment Limited (TIL), non esclude l’ingresso come investitore del suddetto gruppo China Merchants Port di Singapore, sebbene questo operatore portuale non abbia la specifica tratta marittima.

L’alleanza per l’acquisizione dell’80% delle azioni di Hutchison Ports detenute dal magnate di Hong Kong Li Ka-shing, attraverso CK Hutchison Holdings, include anche il gestore patrimoniale statunitense BlackRock e il suo fondo di investimento Global Infrastructure Partners (GIP).

Gli eventi: a maggio scorso Autorità di Pechino e di Washington si sono incontrate a Ginevra, poco prima della tregua di 90 giorni nella guerra sui dazi sponsorizzata da Donald Trump.

Dall’incontro non si evince la destinazione futura dei due moli che Hutchison Ports gestisce nel Canale di Panama, Balboa, sul Pacifico, e Cristobal, sull’Atlantico.

Secondo l’accordo si concedeva la proprietà o la partecipazione di maggioranza a TIL, la controllata di MSC, in 41 terminal che il ramo portuale di CK Hutchison ha distribuito in 22 paesi. Da parte sua, la statunitense BlackRock e il suo fondo sussidiario GIP hanno preso il 51% dei moli di Balboa e Cristóbal, lasciando il 49% nelle mani di TIL, che è stata una vittoria per Trump. Al contrario, questa proposta non è stata ben accolta a Pechino.

Lo scorso 10 giugno, l’amministratore dell’Autorità del Canale di Panama, Ricaurte Vásquez, ha dichiarato che “esiste un potenziale rischio di concentrazione della capacità se l’accordo si verifica così come strutturato”.

“Se c’è un livello significativo di concentrazione negli operatori terminalistici appartenenti a una società integrata o a una singola compagnia di navigazione, sarà a scapito della competitività di Panama sul mercato e dell’alterazione del principio di neutralità delle infrastrutture tra le nazioni”, ha aggiunto.

Poi, visto il blocco rappresentato dai porti panamensi, le parti avrebbero diviso l’operazione in due pacchetti di asset, uno con i terminal centroamericani e l’altro con i restanti 41, in modo che il più che probabile ritardo nella vendita del primo non ostacoli il collocamento del secondo. Il consorzio guidato da MSC ha ancora tempo fino alla fine di luglio per concludere le trattative.

Il probabile sbarco di Cosco Shipping come investitore, oltre ad abbattere le barriere di Pechino tramite l’Autorità della regolamentazione e della concorrenza, si inserisce bene nei piani di acquisizione di MSC.

Abele Carruezzo