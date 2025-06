MOL, MISC, Petronas lanciano una joint venture per il trasporto di LCO2

(Foto courtesy MOL)

La joint venture ‘Jules Nautica’ per guidare lo sviluppo di navi per il trasporto dell’anidride carbonica liquefatta (LCO2), verso i siti di stoccaggio designati

Tokyo. Il gigante giapponese Mitsui O.S.K. Lines (MOL), filiale della società energetica Petroliam Nasional Berhad (PETRONAS) in Malesia, PETRONAS CCS Ventures e il conglomerato marittimo MISC BERHAD (MISC), hanno lanciato la joint venture ‘Jules Nautica’.

L’obiettivo della joint venture è quello di diventare uno dei principali proprietari di navi per la trasmissione di LCO2, facilitando il trasporto di LCO2 verso i siti di stoccaggio di CO2 designati.

La joint venture si concentra sul supporto dei futuri progetti di Cattura e Stoccaggio del Carbonio (CCS) in tutta la regione Asia-Pacifico, secondo il comunicato di MOL e MISC.

Le tre parti hanno recentemente completato il progetto ingegneristico front-end per una nave vettore LCO2 da 62.000 metri cubi, che è stato assegnato allo Shanghai Merchant Ship Design and Research Institute (SDARI).

Nel dicembre 2024, questo progetto sviluppato congiuntamente ha ricevuto la certificazione GASSA (General Approval for Ship Application) dal Registro DNV, che lo colloca tra i progetti di vettori LCO2 a bassa pressione e bassa temperatura più sviluppati del settore, come affermano MOL e MISC nella loro dichiarazione.

“Questa joint venture svolgerà un ruolo cruciale nel trasporto di LCO2, indispensabile per i progetti CCS transfrontalieri. Le tre aziende che si uniscono sottolineano la necessità di collaborazione all’interno del settore per aiutare a realizzare la CCS”, ha dichiarato Takeshi Hashimoto, presidente e CEO di MOL, aggiungendo che “questa collaborazione guiderà gli sforzi di decarbonizzazione in tutta la regione Asia-Pacifico oltre la Malesia e il Giappone e contribuirà alla realizzazione di una società a zero emissioni di carbonio”.

La joint venture riconosce il ruolo fondamentale della collaborazione transfrontaliera nel perseguire l’ obiettivo comune di una transizione responsabile della regione verso un futuro a basse emissioni di carbonio.

MISC Berhad è una società marittima internazionale con oltre 55 anni di esperienza nel dinamico settore marittimo. MISC, grazie alla sua flotta moderna e diversificata di navi e asset galleggianti, completa l’esperienza nell’impegno lavorativo globale in mare e a terra; oltre ad essere impegnata a guidare in prima linea e a spingere l’industria marittima verso il futuro e a realizzare l’aspirazione della società per una transizione energetica giusta.

Petronas CCS Ventures Sdn Bhd (PCCSV), una consociata interamente controllata da Petroliam Nasional Berhad (PETRONAS), è stata fondata per guidare progetti lungo la catena del valore della cattura e dello stoccaggio del carbonio (CCS) in Malesia.

Mitsui O.S.K. Lines (MOL) è stata fondata nel 1884 e ha sede a Tokyo, è una delle principali compagnie di navigazione oceanica del mondo, che gestisce oltre 900 navi in tutto il mondo. Sta sviluppando varie infrastrutture, tecnologie e servizi sociali incentrati sul trasporto marittimo per soddisfare le esigenze in continua evoluzione della società, come la protezione dell’ambiente. La flotta di MOL comprende rinfuse secche, metaniere, bisarca e navi cisterna. Oltre all’attività di spedizione tradizionale, sta sviluppando anche attività di infrastrutture sociali come terminal, logistica ed energia eolica offshore, nonché attività di vita di benessere come immobili, crociere e traghetti.

Questa iniziativa – sottolinea MOL – contribuirà in particolare alla realizzazione dei piani “Sicurezza e valore – Fornire valore aggiunto attraverso un trasporto sicuro e il nostro business delle infrastrutture sociali” e “Ambiente – Conservazione per l’ambiente marino e globale”, “Innovazione – Innovazione per lo sviluppo della tecnologia marina”.

Abele Carruezzo