EXTEL 2025: FOLGIERO “BEST CEO” PER IL SETTORE INDUSTRIALE EUROPEO, FINCANTIERI AI VERTICI PER ESG E INVESTOR RELATIONS

Pierroberto Folgiero, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Fincantieri, è stato riconosciuto “Best CEO” per il settore europeo Capital Goods – Small & Mid Cap nell’edizione 2025 della classifica elaborata da Extel, società indipendente di ricerca finanziaria, rientrando tra i sei top manager italiani leader del continente. Il riconoscimento, assegnato sulla base delle valutazioni di oltre 1.800 investitori istituzionali e analisti, valorizza la capacità di visione strategica, la credibilità e l’efficacia del dialogo con i mercati.

Nel dettaglio, i riconoscimenti Extel 2025 ottenuti dal Gruppo, sono stati:

-Pierroberto Folgiero, “Best CEO” per il settore europeo Capital Goods – Small & Mid Cap;

-Giuseppe Dado, Chief Financial Officer, tra i “Best CFO” nella categoria Buy-Side – Small & Mid Cap;

-Secondo posto per il miglior ESG Program – Combined e Buy-Side nella categoria Small & Mid Cap;

-Primo posto per il miglior Investor/Analyst Event – Combined nella categoria Small & Mid Cap;

-Primo posto come “Best IR Professional” nella categoria Capital Goods – Small & Mid Cap

Pierroberto Folgiero ha dichiarato: “Questo premio conferma la rilevanza del percorso che abbiamo intrapreso, fondato sulla trasformazione industriale, sull’innovazione tecnologica e sulla sostenibilità competitiva. In uno scenario globale segnato da profondi cambiamenti, Fincantieri continua a distinguersi come punto di riferimento della navalmeccanica complessa e della manifattura tecnologica europea. L’apprezzamento della comunità finanziaria internazionale ci motiva a proseguire con determinazione, consapevoli che oggi guidare un’azienda industriale significa anche saper orientare l’ecosistema che la circonda verso risultati concreti, duraturi e condivisi.”

La classifica Extel, già nota come Institutional Investor Research, ha selezionato i migliori CEO in vari settori, evidenziando il contributo significativo che l’Amministratore Delegato ha saputo imprimere alla crescita e all’innovazione di Fincantieri. Un riconoscimento a conferma dell’eccellenza della leadership, che dal suo arrivo in Fincantieri, nel maggio 2022, ha portato una visione industriale che oggi vede Fincantieri come modello di eccellenza tecnologica, digitale e sostenibile a livello globale.

Extel è un fornitore di ricerca indipendente che da oltre 50 anni opera sul mercato, con una forte reputazione presso la comunità finanziaria internazionale. La classifica e i riconoscimenti si basano sui risultati di un ampio sondaggio condotto tra circa 1.800 professionisti tra investitori istituzionali e analisti finanziari. I CEO sono stati giudicati su criteri di credibilità, leadership e comunicazione.