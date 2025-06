Blue Marina Awards e Piano Strategico della Portualità Turistica: una sinergia per il futuro dei porti italiani

ASSONAT in collaborazione con SACE ha lanciato il primo “Piano Strategico della Portualità Turistica Italiana”, conosciuto come Port in Italy. Si tratta di un progetto ambizioso che intende trasformare i porti turistici in veri hub di innovazione, sostenibilità e attrattività internazionale.

Contesto e obiettivi generali di Port in Italy

Il “Piano Strategico della Portualità Turistica Italiana”, Port in Italy, è il primo documento nazionale dedicato esclusivamente al comparto della nautica da diporto e alla rete dei porti turistici italiani.

Il Piano ha l’obiettivo di:

-potenziare la portualità turistica come leva strategica della Blue Economy;

-innovare le infrastrutture e la governance;

-sostenere lo sviluppo sostenibile e digitale del settore;

-attrarre investimenti e incrementare l’attrattività internazionale dell’Italia.

Il Piano si inserisce nel più ampio disegno tracciato dal Piano del Mare Nazionale e dal Piano Strategico del Turismo 2023–2027.

Struttura del Piano Strategico della Portualità Turistica

1-Analisi strategica

Identifica punti di forza (posizione geografica, patrimonio naturale/culturale), debolezze (normativa frammentata), opportunità (innovazione, sostenibilità, Blue Economy), minacce (concorrenza estera, crisi energetiche).

2-Visione

Reti portuali tecnologicamente interconnesse;

Governance integrata pubblico-privata;

Marchio unico “Port in Italy”;

Leadership europea nel turismo nautico sostenibile.

3-Obiettivi generali

Modernizzazione infrastrutturale;

Transizione ecologica ed energetica;

Digitalizzazione e accessibilità;

Inclusione e valorizzazione delle risorse umane;

Posizionamento internazionale del “sistema porto turistico italiano”.

Pilastri strategici e azioni

1-Governance

Coordinamento multilivello tra enti pubblici, Capitanerie, operatori.

Comitati tecnici e piattaforme di monitoraggio policy.

2-Innovazione digitale

Digitalizzazione dei servizi;

Integrazione con il Tourism Digital Hub.

3-Sostenibilità ambientale

Efficientamento energetico (LED, fotovoltaico, impianti dissalatori);

Certificazioni ambientali;

Incentivi fiscali e prolungamento concessioni per porti virtuosi.

4-Formazione

Corsi professionalizzanti in turismo e nautica;

Riforma guide turistiche.

5-Comunicazione e branding

Identità visiva nazionale “Port in Italy”;

Campagne di promozione integrate;

Valorizzazione dei territori e delle eccellenze locali.

6-Sostegno finanziario

Collaborazione con SACE attraverso il modello GROW:

-Garanzie e liquidità per investimenti;

-Rischi assicurativi;

-Opportunità di business matching

-Worldwide support internazionale.

Blue Marina Awards: motore del Piano Strategico della Portualità Turistica

I Blue Marina Awards sono perfettamente allineati al Piano e possono essere considerati uno strumento operativo strategico per implementarlo:

-Misurazione delle performance: I Blue Marina Awards premiano l’eccellenza nei porti turistici attraverso un sistema di valutazione gestito dal RINA basato su sostenibilità, innovazione, inclusività, servizi, governance.

-Transizione verde: Gli indicatori ambientali dell’iniziativa (fonti rinnovabili, gestione acqua/rifiuti, mobilità dolce, ecc) sono coerenti con gli obiettivi ambientali del Piano.

-Marchio e posizionamento internazionale: Il label Blue Marina Awards rafforza l’identità visiva e la reputazione dei porti italiani, facilitando l’adozione del brand “Port in Italy”.

-Networking: La rete di porti partecipanti crea una comunità collaborativa di buone pratiche che sostiene gli obiettivi del Piano.

-Benchmarking: Il sistema di rating del premio supporta il monitoraggio dei progressi auspicati dal Piano.

-Formazione e cultura: I Blue Marina Awards promuovono la cultura della qualità e la crescita professionale degli operatori, in linea con il Piano.

-Comunicazione e promozione: L’iniziativa amplifica la visibilità del settore, attivando canali media e storytelling coerenti con la strategia di marketing nazionale.

-Partenariati e finanza: Il premio può diventare criterio premiale per l’accesso a strumenti finanziari agevolati, come quelli offerti da SACE.

-Governance partecipata: L’approccio multi-stakeholder dei Blue Marina Awards rispecchia il modello collaborativo promosso dal Piano.

Operatività per implementare il piano strategico per la portualità turistica

I Blue Marina Awards emergono come strumento strategico e operativo fondamentale per realizzare concretamente la visione del Piano. Con un approccio basato su valutazione, premialità e miglioramento continuo, l’iniziativa supporta le marine italiane nel percorso verso l’eccellenza.

Tra gli elementi di maggiore convergenza:

-Sostenibilità ambientale: i Blue Marina Awards valorizzano pratiche green, promuovendo porti energeticamente efficienti e rispettosi del mare.

-Digitalizzazione e innovazione: i Blue Marina Awards incentivano l’uso di tecnologie smart, app e strumenti per una gestione intelligente.

-Inclusività e qualità dell’offerta: attenzione ai servizi, all’accessibilità, al turismo per tutti.

-Branding territoriale: i Blue Marina Awards potenziano la reputazione dei porti, coerentemente con la strategia di comunicazione “Port in Italy”.

-Benchmarking e networking: attraverso un sistema di rating pubblico, stimolano la sana competizione e la collaborazione tra i porti e approdi turistici.

-Governance multilivello: i Blue Marina Awards facilitano la co-progettazione tra pubblico, privato e comunità locali.

I Blue Marina Awards non sono solo un premio, ma un motore di cambiamento sistemico. In un momento storico in cui la portualità turistica viene finalmente riconosciuta come asse strategico del Paese, il loro ruolo diventa centrale: dare forma, contenuto e valore all’Italia che guarda al mare.