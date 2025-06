L’amministratore di HHLA lascerà entro la fine dell’anno

(Porto di Amburgo, Terminal HHLA; foto courtesy HHLA)

Dopo nove anni alla guida dell’azienda, l’amministratore delegato Angela Titzrath ha dato le dimissioni e lascerà Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) entro il 31 dicembre 2025

Amburgo. Il Ceo di HHLA rimarrà a disposizione per supportare il processo di transizione della HHLA; la decisione è stata presa di comune accordo tra l’Organismo di Vigilanza e l’Amministratore Delegato.

Il cambio ai vertici dell’azienda segna la fine di una fase strategica in cui Angela Titzrath ha dato un contributo significativo all’orientamento di successo dell’azienda. La ricerca di un successore dell’amministratore delegato è già iniziata.

Il Prof. Dr. Rüdiger Grube, Presidente del Consiglio di Sorveglianza di HHLA ha dichiarato:”Angela Titzrath ha portato avanti in modo decisivo lo sviluppo dell’azienda in un fornitore europeo di logistica di rete con visione strategica e impegno personale, e ha guidato con successo HHLA attraverso fasi difficili come la pandemia di coronavirus e la guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina. Ha accompagnato i recenti cambiamenti nella compagine azionaria con grande senso di responsabilità. Con un’attenzione particolare al networking internazionale, alla digitalizzazione e alla sostenibilità, ha fornito un impulso fondamentale, sia per la competitività del porto di Amburgo che per l’intero gruppo di aziende. A nome del Consiglio di Sorveglianza, desidero ringraziare Angela Titzrath per il suo eccezionale lavoro e augurarle tutto il meglio per il suo futuro professionale e personale”.

La risposta di Angela Titzrath, CEO di HHLA: “Posso guardare indietro a nove anni molto dinamici ma anche estremamente entusiasmanti alla guida di HHLA. La logistica connette mercati, persone e prospettive. Il mio obiettivo era quello di sviluppare strategicamente HHLA come attore chiave in un ambiente volatile e geopoliticamente sensibile e di rafforzare il valore dell’azienda. Con la modernizzazione dei terminal di Amburgo, l’espansione del business intermodale e le location strategiche come Tallinn e Trieste, abbiamo posizionato HHLA in modo decisivo nell’ambiente competitivo, al servizio dei nostri clienti e nell’interesse di una catena di approvvigionamento efficiente per le aziende e i consumatori in tutta Europa”.

Sulla base della strategia imprenditoriale di Angela Titzrath per il futuro, HHLA ha investito più di mezzo miliardo di euro nella modernizzazione dei terminal container del porto di Amburgo negli ultimi cinque anni.

Con l’espansione dell’attività intermodale, l’acquisizione completa della filiale ferroviaria METRANS e l’espansione della rete dell’hinterland da 10 a 21 terminal, quest’area si è sviluppata fino a diventare un pilastro fondamentale dell’azienda.

L’acquisizione dei terminal portuali di Tallinn (Estonia) e Trieste (Italia) ha rafforzato la presenza di HHLA lungo i principali corridoi commerciali e di trasporto. La creazione dell’unità centrale di innovazione HHLA Next ha dato impulso alla forza innovativa e alla redditività futura dell’azienda.

Inoltre, la struttura manageriale e la cultura aziendale sono state ulteriormente sviluppate in linea con le attuali sfide che il settore della logistica deve affrontare.

A novembre dello scorso anno, la Mediterranean Shipping Co (MSC), la più grande linea di container del mondo, è entrata con una partecipazione del 49,9% nella compagnia portuale tedesca.

Abele Carruezzo

(Angela Titkrath, CEO di HHLA; foto courtesy HHLA)