L’Arabia Saudita sigla otto accordi per i terminal portuali

(Il porto islamico di Jeddah; foto courtesy Autorità Portuale Saudita, Mawani)

Saudi Ports Authority. L’Autorità Portuale Saudita (Mawani) ha siglato contratti di concessione a lungo termine per un valore di oltre 2,2 miliardi di SAR (586 milioni di dollari) per lo sviluppo e la gestione di terminal merci multiuso in otto importanti porti in tutto il Regno.

Gli accordi, della durata di 20 anni, sono stati assegnati a due operatori portuali internazionali: Saudi Global Ports (SGP), una sussidiaria della PSA di Singapore, e Red Sea Gateway Terminal Company (RSGT), una joint venture saudita-malese.

Ogni società sarà responsabile dello sviluppo e della gestione di quattro terminal. SGP supervisionerà i terminal nei porti chiave della provincia orientale: il porto King Abdulaziz a Dammam, il porto commerciale di Jubail, il porto industriale King Fahd a Jubail e il porto di Ras Al-Khair.

Nel frattempo, RSGT, che attualmente gestisce il terminal container presso il porto islamico di Jeddah, gestirà quattro porti nella provincia occidentale: il porto islamico di Jeddah, il porto commerciale di Yanbu, il porto industriale King Fahd di Yanbu e il porto di Jazan.

Gli aggiornamenti del porto industriale King Fahd di Yanbu includeranno l’installazione di gru ship-to-shore (STS) e gru a cavalletto gommate (RTG) all’avanguardia, oltre a nuovi camion, rimorchi e altre attrezzature per migliorare l’efficienza operativa e ridurre i tempi di consegna.

Il Ministro dei Trasporti e della Logistica Saleh bin Nasser Al-Jasser, che presiede anche Mawani, ha dichiarato che queste nuove partnership pubblico-privato sottolineano l’impegno dell’Autorità a potenziare il settore del trasporto marittimo del Regno, espandendo la diversificazione economica e consolidando il ruolo dell’Arabia Saudita come hub logistico globale.

Abele Carruezzo

(Foto courtesy Wikipedia)