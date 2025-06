Sempra Energy, i canali strategici dell’energia per competere nel mondo secondo America First

(Port Arthur LNG; foto courtesy Sempra Energy)

“Chiunque controlli il flusso di energia controlla il proprio destino, e spesso quello degli altri” – Condoleezza Rice, ex Segretario di Stato degli Stati Uniti –

Washington. I corridoi energetici globali, dallo Stretto di Hormuz al Mar Cinese Meridionale, sono sempre più soggetti a tensioni e competizioni geopolitiche. Nazioni come l’Australia e il Qatar rimangono attori dominanti nelle esportazioni di GNL e la Russia continua a esercitare l’influenza dei gasdotti su parti dell’Europa e dell’Asia.

Secondo l’Energy Information Administration (EIA) USA, gli Stati Uniti sono rimasti il maggiore esportatore di GNL nel 2024, una posizione supportata da una solida rete di infrastrutture costiere e da una forte domanda di mercato all’estero.

Solo nel primo trimestre del 2024, gli Stati Uniti hanno esportato più di 22,6 milioni di tonnellate di GNL e oltre 10,8 milioni di barili al giorno di prodotti petroliferi, riflettendo la portata e la resilienza del sistema logistico energetico americano.

Con l’arrivo dell’Amministrazione Trump 2.0 all’inizio del 2025, la politica federale è tornata a sostenere lo sviluppo interno dei combustibili fossili e la capacità di esportazione. In particolare, il Dipartimento dell’Energia ha annullato le precedenti limitazioni alle scadenze dei progetti di GNL, accelerato le autorizzazioni per i nuovi terminali e segnalato un forte allineamento tra indipendenza energetica e diplomazia internazionale.

Due porti statunitensi che si estendono nel Golfo d’America, recentemente rinominato (tramite Google Maps) – Port Arthur LNG in Texas e Port Tampa Bay in Florida – insieme al porto di San Diego, affacciato sul Pacifico, evidenziano la diversità regionale, la resilienza e la capacità strategica della rete energetica marittima degli Stati Uniti.

Questi porti dimostrano come le infrastrutture energetiche siano diventate un pilastro fondamentale della strategia nazionale e della posizione internazionale, sfruttando i molteplici punti di forza costieri per creare una capacità di esportazione stratificata e orientata al futuro.

Situato lungo la Sabine-Neches Waterway in Texas, Port Arthur LNG è tra i più importanti progetti di infrastrutture energetiche attualmente in fase di sviluppo in Nord America. Guidato da Sempra Infrastructure e costruito dal gigante dell’ingegneria Bechtel, il terminal rappresenta un investimento di 13 miliardi di dollari nella capacità di esportazione di energia a lungo termine degli Stati Uniti.

“Si tratta di un impianto da 13 miliardi di dollari che prevede l’esportazione di 13 milioni di tonnellate all’anno (MTPA) di GNL entro il 2028”, osserva Dallas Smith, direttore marittimo di Sempra Infrastructure. “Prevediamo circa 180 navi di GNL all’anno”, ha aggiunto.

Port Arthur, ovviamente, è stato a lungo un importante hub per l’esportazione di energia, quindi l’aggiunta di Port Arthur LNG ha perfettamente senso.

“Il porto sta espandendo le dimensioni del canale in modo da poter portare navi più grandi e operare 24 ore su 24, 7 giorni su 7”, aggiunge Smith. Questi aggiornamenti consentono a Port Arthur LNG di ospitare le moderne navi metaniere e di garantire un throughput affidabile indipendentemente dalle condizioni meteorologiche o dai cicli della domanda di carico.

Al di là del suo valore strategico per l’esportazione, il progetto ha un profondo impatto economico e ambientale a livello locale. Più di 6.000 lavoratori sono attualmente impegnati in loco e Sempra ha collaborato con organizzazioni come Ducks Unlimited per ripristinare e preservare le zone umide costiere.

Per l’altro porto – Port Tampa Bay – si tratta di rifornire la Florida, indipendentemente dalle previsioni tramite questa baia, principale porta petrolifera dello Stato, gestendo quasi il 45% delle importazioni di carburante della Florida.

Il porto contribuisce con 34,6 miliardi di dollari all’anno all’economia regionale, sostiene oltre 192.000 posti di lavoro e genera 10,2 miliardi di dollari di reddito personale.

Due nuovi ormeggi sono attualmente in costruzione e un terzo inizierà a breve. Comprende anche due ulteriori cantieri merci, di cui un terzo in fase di progettazione, e l’espansione dell’area crocieristica. Queste aggiunte si basano su investimenti completati di recente, tra cui quasi 100 acri in più di stoccaggio di container pavimentati, tre gru a cavalletto post-Panamax e un nuovo cancello per container.

Sulla costa occidentale, il porto di San Diego sta ridefinendo il modo in cui le operazioni marittime possono coesistere con le priorità di sostenibilità e sicurezza. Essendo uno dei 18 porti marittimi strategici degli Stati Uniti, il porto ha capacità di emergenza per supportare la mobilitazione della difesa. In particolare, può riallocare fino a 35 acri di spazio del terminal in 24-72 ore per ospitare militari o umanitarie di emergenza.

Allo stesso tempo, è all’avanguardia nelle tecnologie verdi. San Diego ospita due gru per carichi pesanti completamente elettriche e l’eWolf, il primo rimorchiatore completamente elettrico d’America, che opera dal Tenth Avenue Marine Terminal.

La Maritime Clean Air Strategy (MCAS) di San Diego mira alla movimentazione delle merci e al trasporto su strada a emissioni zero entro il 2030. A supporto di ciò, è stata sviluppata la sua piattaforma Maritime Connect per monitorare le emissioni e ottimizzare la logistica delle merci, digitalizzando le operazioni.

San Diego – con l’ampia zona portuale di cui dispone – è strategicamente posizionato per supportare la fabbricazione di componenti eolici offshore, le catene di approvvigionamento militari e la logistica energetica transpacifica.

Insieme, questi porti rappresentano elementi distinti ma interconnessi della logistica energetica degli Stati Uniti. Dalle esportazioni di GNL in Texas alla distribuzione di carburanti raffinati in Florida e agli sforzi di elettrificazione in California, dimostrano l’ampiezza del portafoglio energetico degli Stati Uniti.

Abele Carruezzo